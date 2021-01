Porsche Cayenne Coupe hoá "quái vật" 750 mã lực nhờ Techart

Techart là một hãng độ Đức chuyên trị các dòng xe của Porsche. Sau khi đã chán chê với các gói độ dành cho dòng xe thể thao 911, hãng độ đã đổi gió sang siêu SUV của thương hiệu xe Đức. Những chiếc xe sang Porsche Cayenne hiện đang được Techart cung cấp các gói độ bao gồm bodykit, nâng cấp nội thất và tất nhiên là cả về sức mạnh. Sản phẩm mới nhất mà Techart vừa cho ra mắt là gói độ Powerkit dành cho Porsche Cayenne GTS độ. Với gói nâng cấp này, chiếc SUV có mức tăng công suất lên 631 mã lực (640 PS) và momen xoắn cực đại 870Nm so với phiên bản GTS tiêu chuẩn 454 mã lực/620Nm - tăng 177 mã lực và 250 Nm sức kéo so với mô hình tiêu chuẩn. Nhờ đó, Porsche Cayenne GTS của Techart có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 300km/h. Ở nguyên bản, thông số này rơi vào mức 4,5 giây cho thời gian bứt tốc cũng như tốc độ tối đa ở mức 268km/h. Ngoài phiên bản hiệu suất cao Cayenne GTS, Techart còn cung cấp các gói nâng cấp động cơ cho toàn bộ phiên bản khác của mẫu SUV bao gồm: bản cơ sở, S, E-Hybrid và Turbo. Đỉnh điểm, khách hàng có thể đặt hàng gói nâng cấp cho Cayenne Turbo S E-Hybrid với mức công suất lên tới 740 mã lực (750 PS) và momen xoắn chạm ngưỡng 4 con số - 1.030 Nm. Chủ sở hữu cả 2 biến thể SUV và Coupe của Cayenne đều có thể đặt hàng gói nâng cấp Aerokit. Gói độ này cung cấp mui xe kiểu khí động học với các khe gió từ carbon, bộ chia trước kiểu mới và cánh gió phụ phía sau. Bộ khuếch tán sau cũng được thiết kế thể thao hơn đi kèm một số chi tiết nâng cấp nhỏ khác. Đặc biệt, gói Aerokit trang bị thêm cả móc kéo phía sau xe cho cả những chiếc Cayenne tại thị trường Mỹ. Khách hàng cũng có thể tùy họn một loạt các kiểu dáng mâm xe từ cổ điển cho đến độc đáo nhất, tùy theo sở thích. Techart cũng sẽ điểm xuyết lên đó bằng màu sắc mà khách hàng mong muốn để tạo điểm nhấn riêng biệt cho mỗi chủ sở hữu. Bộ vành mâm được đúc và có đường kính lên đến 23 inch, mang đến nhiều kiểu hoàn thiện và kết hợp màu sắc khác nhau. Bộ mâm xe được thiết kế để tương thích với các bộ chèn spacer từ hãng độ cũng như kẹp phanh được sơn màu nổi bật Các phiên bản không trang bị hệ thống treo khí nén của Porsche có thể được nâng cấp bằng bộ lò xo thể thao của Techart cho phép gầm xe hạ thấp 35mm. Bên trong khoang cabin, Techart cung cấp hàng loạt những gói điều chỉnh cho nội thất Cayenne. Khách hàng có quyền tùy chọn từ hàng tá chất liệu da khác nhau, vô lăng được thiết kế riêng. Thậm chí khách hàng còn có thể cá nhân hóa nội thất bằng những tùy chọn màu sắc bên trong, trang trí bằng carbon, đường khâu mũi chỉ hoặc chất liệu len nguyên sinh dành cho những chủ xe mong muốn làm khác đi so với chất liệu da thông thường. Video: Giới thiệu Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid mới.

Techart là một hãng độ Đức chuyên trị các dòng xe của Porsche. Sau khi đã chán chê với các gói độ dành cho dòng xe thể thao 911, hãng độ đã đổi gió sang siêu SUV của thương hiệu xe Đức. Những chiếc xe sang Porsche Cayenne hiện đang được Techart cung cấp các gói độ bao gồm bodykit, nâng cấp nội thất và tất nhiên là cả về sức mạnh. Sản phẩm mới nhất mà Techart vừa cho ra mắt là gói độ Powerkit dành cho Porsche Cayenne GTS độ. Với gói nâng cấp này, chiếc SUV có mức tăng công suất lên 631 mã lực (640 PS) và momen xoắn cực đại 870Nm so với phiên bản GTS tiêu chuẩn 454 mã lực/620Nm - tăng 177 mã lực và 250 Nm sức kéo so với mô hình tiêu chuẩn. Nhờ đó, Porsche Cayenne GTS của Techart có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 300km/h. Ở nguyên bản, thông số này rơi vào mức 4,5 giây cho thời gian bứt tốc cũng như tốc độ tối đa ở mức 268km/h. Ngoài phiên bản hiệu suất cao Cayenne GTS, Techart còn cung cấp các gói nâng cấp động cơ cho toàn bộ phiên bản khác của mẫu SUV bao gồm: bản cơ sở, S, E-Hybrid và Turbo. Đỉnh điểm, khách hàng có thể đặt hàng gói nâng cấp cho Cayenne Turbo S E-Hybrid với mức công suất lên tới 740 mã lực (750 PS) và momen xoắn chạm ngưỡng 4 con số - 1.030 Nm. Chủ sở hữu cả 2 biến thể SUV và Coupe của Cayenne đều có thể đặt hàng gói nâng cấp Aerokit. Gói độ này cung cấp mui xe kiểu khí động học với các khe gió từ carbon, bộ chia trước kiểu mới và cánh gió phụ phía sau. Bộ khuếch tán sau cũng được thiết kế thể thao hơn đi kèm một số chi tiết nâng cấp nhỏ khác. Đặc biệt, gói Aerokit trang bị thêm cả móc kéo phía sau xe cho cả những chiếc Cayenne tại thị trường Mỹ. Khách hàng cũng có thể tùy họn một loạt các kiểu dáng mâm xe từ cổ điển cho đến độc đáo nhất, tùy theo sở thích. Techart cũng sẽ điểm xuyết lên đó bằng màu sắc mà khách hàng mong muốn để tạo điểm nhấn riêng biệt cho mỗi chủ sở hữu. Bộ vành mâm được đúc và có đường kính lên đến 23 inch, mang đến nhiều kiểu hoàn thiện và kết hợp màu sắc khác nhau. Bộ mâm xe được thiết kế để tương thích với các bộ chèn spacer từ hãng độ cũng như kẹp phanh được sơn màu nổi bật Các phiên bản không trang bị hệ thống treo khí nén của Porsche có thể được nâng cấp bằng bộ lò xo thể thao của Techart cho phép gầm xe hạ thấp 35mm. Bên trong khoang cabin, Techart cung cấp hàng loạt những gói điều chỉnh cho nội thất Cayenne. Khách hàng có quyền tùy chọn từ hàng tá chất liệu da khác nhau, vô lăng được thiết kế riêng. Thậm chí khách hàng còn có thể cá nhân hóa nội thất bằng những tùy chọn màu sắc bên trong, trang trí bằng carbon, đường khâu mũi chỉ hoặc chất liệu len nguyên sinh dành cho những chủ xe mong muốn làm khác đi so với chất liệu da thông thường. Video: Giới thiệu Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid mới.