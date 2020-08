Porsche Cayenne chỉ 932 triệu tại Việt Nam, rẻ nhưng khó "nuôi"

Nếu có khoảng 1 tỷ đồng để mua xe, nhưng muốn trải nghiệm SUV hạng sang của Porsche, thì người mua hoàn toàn có thể “rước” một chiếc Porsche Cayenne đời cũ như chiếc Cayenne GTS đời 2009 này. Sau gần 10 năm sử dụng, lăn bánh hơn 70.000km, giá xe Porsche Cayenne GTS 2009 này được chào bán với giá 920 triệu đồng, tức rẻ hơn cả một chiếc Hyundai Tucson 1.6T-GDI đang có giá 932 triệu đồng và bằng giá với một chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8 hybrid 2020 có giá khoảng 918 triệu đồng. Mặc dù có giá dễ chịu, nhưng không phải ai cũng dám đụng vào những chiếc SUV này, khi phi phí bảo dưỡng thay thế phụ tùng cho những chiếc xe sang đẳng cấp mang thương hiệu Porsche là không hề nhỏ. Chính vì thế, để trải nghiệm trọn vẹn những giá trị mà các mẫu xe này mang lại, người mua cần dự trù một khoản chi phí lớn để chi cho các hạng mục bảo dưỡng thay thế phụ tùng hoặc đại tu cho xe với chi phí thậm chí còn vượt cả giá trị mua xe ban đầu. Đây là lý do khiến số đông người mua xe tỏ ra e ngại với những chiếc SUV hạng sang đời cũ được bán với giá khá hấp dẫn này.Cayenne phiên bản GTS sở hữu ngoại thất thể thao đầy hấp dẫn chỉ dành cho những ai thực sự đam mê! Nếu không đạt được các tiêu chí về Tiền Bạc và Thời Gian để chăm sóc những “cô hoa hậu” này, thì việc sở hữu chúng đúng như câu nói đùa “nhảy hố vôi” mà người ta thường nói. Bên dưới nắp ca-pô Cayenne phiên bản GTS đời 2009 được trang bị động cơ V8 dung tích 4.8L cho công suất tối đa 405 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 500Nm. Mặc dù công suất này khiêm tốn hơn so với phiên bản Cayenne Turbo mạnh 500 mã lực, nhưng GTS có được sự cân bằng về sức mạnh và âm thanh tuyệt vời từ động cơ V8 DOHC hút khí tự nhiên (N/A). Cayenne GTS 2009 sử dụng hộp số tự động 6 cấp (6AT) đi cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chiếc SUV hạng sang nước Đức này có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 6 giây. Mặc dù ra đời cách đây hơn 10 năm, nhưng phiên bản Cayenne GTS được trang bị khá nhiều “đồ chơi” như: hệ thống treo khí nén cho phép nâng hoặc hạ 20 mm chiều cao xe, sử dụng hệ thống quản lý treo chủ động Porsche Active Suspension Management (PASM). Cayenne GTS là một dòng SUV thiên hướng thể thao, xe sở hữu hệ thống lái chính xác và sự ổn định hàng đầu nhờ vào hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động Porsche (PDCC)... Mặc dù ra đời cách đây hơn 10 năm, nhưng phiên bản Cayenne GTS được trang bị khá nhiều “đồ chơi” như: hệ thống treo khí nén cho phép nâng hoặc hạ 20 mm chiều cao xe, sử dụng hệ thống quản lý treo chủ động Porsche Active Suspension Management (PASM). Cayenne GTS là một dòng SUV thiên hướng thể thao, xe sở hữu hệ thống lái chính xác và sự ổn định hàng đầu nhờ vào hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động Porsche (PDCC)... Nhờ những trang bị hiện đại, chiếc SUV cao cấp 10 năm tuổi của Porsche sẵn sàng mang đến cảm giác lái thể thao, khả năng vận hành tuyệt vời cho người lái, mà không có một mẫu SUV mới nào trong tầm giá 1 tỷ đồng trên thị trường có thể sánh bằng. Các trang bị tiêu chuẩn trên Cayenne GTS bao gồm: hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với bộ lọc không khí. Hệ thống thông tin giải trí kết nối AM / FM / CD / MP3 với 11 loa Bose, điều khiển âm thanh gắn trên vô lăng, điều khiển hành trình, ghế bọc da cao cấp, ghế trước chỉnh điện 12 hướng, có sưởi... Video: Đánh giá Porsche Cayenne S đời 2008.

