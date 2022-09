Porsche Cayenne 8,5 tỷ ở Hà Nội, tiền độ đủ mua 2 xe Toyota Camry

Mới đây, một chiếc Porsche Cayenne S siêu lướt đã được chào bán tại showroom xe sang tại Hà Nội với giá 8,5 tỷ đồng đi kèm nhiều tùy chọn đắt tiền cùng mức ODO mới chỉ dừng lại ở con số hơn 2.000 km. Theo chia sẻ của người bán, số tiền để sở hữu những trang bị tuỳ chọn thêm lên tới gần 3 tỷ đồng. Đặc biệt hơn, đây là chiếc xe SUV Porsche Cayenne Coupe S nhập khẩu tư nhân sở hữu một vài chi tiết đặc biệt mà phiên bản chính hãng không có.Porsche Cayenne Coupe S thế hệ mới có phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt lớn, hốc hút gió lớn đậm chất thể thao làm từ carbon trong gói SportDesign và cụm đèn pha LED ma trận PDLS Plus cao cấp nhất bao gồm 84 đèn LED điều khiển độc lập có chức năng tự động điều chỉnh cường độ sáng hoặc tự động tắt. Ngoài ra, xe còn sở hữu một radar phía trước trong gói Adaptive Cruise Control và giữ làn đường Lane Keep Assist, đây là một trang bị mà những chiếc Cayenne chính hãng không có. Porsche Cayenne Coupe S sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.919 x 1.983 x 1.636 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.895 mm. Điểm khác biệt lớn nhất so với bản tiêu chuẩn là phần đuôi xe được kéo thấp xuống, bắt đầu từ cột C và kết thúc phía đuôi xe, đúng theo phong cách coupe thể thao. Chiếc Cayenne Coupe S này trang bị bộ mâm 5 chấu đơn sơn đen với phần viền trùng màu ngoại thất, kích thước 22 inch cùng cùm phanh trùng màu mâm xe. Do phần đuôi dài và thấp hơn nên cửa sau cũng được thiết kế lại. Cản sau được gia tăng vẻ hầm hố. Bên cạnh cánh lướt gió khí động học gắn cố định trên mui xe, Cayenne Coupe còn có thêm một cánh lướt gió thứ 2 được đặt dưới kính sau với khả năng tự đóng/mở (tối đa đến 135 mm) ở ngưỡng vận tốc trên 90 km/h. Người lái cũng có thể đóng/mở thủ công bằng nút bấm bên trong xe bất cứ lúc nào. Cụm đèn hậu LED được nối liền bởi một dải LED tạo ấn tượng và tính nhận diện đặc trưng cho xe khi chạy buổi tối. Khi phanh, tất cả các dải LED chạy ban ngày sẽ đồng loạt sáng lên với tạo hình tương tự như ở đầu xe. Khoang nội thất của Cayenne Coupe được các nhà thiết kế Porsche giữ nguyên như biến thể tiêu chuẩn, chiếc xe này được bọc da hai tông màu nâu khác nhau. Cụm vô-lăng ba chấu thể thao được thiết kế khá đẹp mắt, được bọc da và ốp carbon, tích hợp các nút bấm đa chức năng tiện lợi và cặp lẫy chuyển số. Gói “Sport Chrono” cung cấp núm tròn bố trí phía bên phải của vô-lăng để người lái có thể nhanh chóng chuyển đổi chế độ lái từ Normal sang Sport hay Sport Plus mà không cần phải vào màn hình trung tâm. Bảng đồng hồ độc đáo mang đậm phong cách thể thao của Porsche: ở chính giữa là đồng hồ analog truyền thống biểu thị vòng tua máy, còn 2 bên là 2 màn hình kỹ thuật số cung cấp các thông tin hữu ích khác. Bên cạnh là màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 12,3 inch được đặt tại trung tâm táp-lô, giao diện điều khiển rất tinh tế và trực quan, đẹp mắt. Khu vực cần số mang thiết kế sang trọng với các nút bấm bấm cảm ứng trên bề mặt nhựa. Cần số bọc da với thiết kế hình chữ L mang đến sự êm ái và chắc chắn khi chuyển số. Toàn bộ ghế ngồi đều bọc da cao cấp, ghế trước chỉnh điện 18 hướng và có thiết kế thể thao ôm lưng người điều khiển, hạn chế sự mệt mỏi khi di chuyển lâu. Logo “Porsche” in dập nổi trên phần tựa đầu. Hàng ghế sau sở hữu tuỳ chọn ghế băng có thể ngồi được 3 người. Hệ thống âm thanh trên chiếc Cayenne này là tuỳ chọn loa Burmester 3D cao cấp nhất với công suất 1,455 watts có giá 7.000 USD (hơn 165 triệu đồng) tại thị trường nước ngoài. Porsche Cayenne Coupe S được trang bị động cơ V6 tăng áp kép dung tích 2.9L, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 440 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 550Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây, tốc độ tối đa 265 km/h. Video: Porsche Cayenne Turbo GT - ông hoàng chạy track trong giới SUV.

