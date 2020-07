Porsche 911 Safari độ từ KMR bán ra tới 9,7 tỷ đồng

Nếu như khi nhắc đến hãng độ RUF, người ta thường nghĩ ngay đến một hãng xe chuyên cải biến các dòng siêu xe Porsche 911 mang đậm phong cách của mình, nổi danh với chiếc CTR Yellow Bird. Thì khi nhắc đến xưởng độ Kelly-Moss Road and Race (KMR), giới mộ điệu ắt hẳn sẽ nhớ đến bản độ off-road Porsche 911 Safari đầu tiên có khả năng tải cả một chiếc 911 GT3 trên nóc xe mà hãng này giới thiệu vào tháng 8 năm ngoái. Bản độ Porsche 911 Safari của KMR cũng mang dấp dáng tương tự như vậy, cũng với một mục đích chạy off-road. Nhưng lần này, chiếc xe sở hữu nhiều trang bị độc đáo hơn đi kèm với hàng loạt những nâng cấp về sức mạnh, khung gầm, hệ thống treo,... “Tiền thân” của bản độ 911 Safari này là một chiếc Porsche 911 3.2 Carrera đời 1984. Kế hoạch ban đầu của KRM dơn giản chỉ là tinh chỉnh đôi chút ở ngoại hình. Nhưng sau đó, dự án này đã biến thành bản độ toàn diện nhất mà Kelly-Moss từng làm. Dự án được thi công trong vòng 10 tháng. Tương tự như bản độ Safari ra mắt năm ngoái, chiếc xe vẫn sở hữu nước sơn đen nhám cá tính. Hệ thống chiếu sáng của xe được nâng cấp với 2 dãy LED bar của hãng Black Oak dài 30 inch ở cản trước và đuôi xe, cũng như dãy LED dài 40 inch gắn trên nóc. Porsche 911 Safari trang bị bộ mâm 17 inch của Braid Fuchs được sơn màu đen đồng bộ. Cấu hình này đi kèm với lốp 245/65 R17 BFgoodrich All-Terrain KO2. Vòm bánh xe cũng được mở rộng để phù hợp với dàn chân mới. Về khung gầm, thay đổi rõ rệt nhất của Porsche 911 Safari chính là hệ thống treo. Chiếc coupe 2 cửa được trang bị bộ giảm chấn ống đôi đảo chiều, có thể tùy chỉnh của hãng Exe-TC, lò xo của Elibach. Ngoài ra, hệ thống treo còn được đảm bảo nhờ tay đòn dưới trục trước được KMR gia cố và bạc lót do Elephant Racing cung cấp. Động cơ 3.2L đặt sau của Porsche 911 Carrera được thay bằng động cơ 3.4L do hãng độ chế tác sử dụng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, được hỗ trợ bởi các pít-tông và xi-lanh có độ nén cao từ hãng Mahle, trục cam tùy chỉnh, trình quản lý động cơ MoTeC và hơn thế nữa. Công suất sinh ra đạt mức 340 mã lực. Hoàn thiện hệ truyền động phức tạp này là hộp số sàn đi kèm với bộ vi sai chống trượt giới hạn bằng thép của Guard. Nội thất cũng nhận được nhiều sự sửa đổi như bên ngoài bao gồm ghế bọc da Recaro, màn hình hiển thị kỹ thuật số MoTeC, đài phát thanh GPS cổ điển của Porsche, bộ khuếch đại JL Audio, loa Focal, vô lăng Momo Prototipo và các thanh chống lật tùy chỉnh. Tương xứng với những trang bị đặc biệt và hiệu năng vượt trội, giá xe Porsche 911 Safari cũng cao không kém. Cụ thể khách hàng sẽ phải trả cho KMR 375,000 USD (tương đương 8 tỷ 700 triệu) để sở hữu mẫu xe này. Video: Xem siêu xe Porsche 911 bản độ off-road.

Nếu như khi nhắc đến hãng độ RUF, người ta thường nghĩ ngay đến một hãng xe chuyên cải biến các dòng siêu xe Porsche 911 mang đậm phong cách của mình, nổi danh với chiếc CTR Yellow Bird. Thì khi nhắc đến xưởng độ Kelly-Moss Road and Race (KMR), giới mộ điệu ắt hẳn sẽ nhớ đến bản độ off-road Porsche 911 Safari đầu tiên có khả năng tải cả một chiếc 911 GT3 trên nóc xe mà hãng này giới thiệu vào tháng 8 năm ngoái. Bản độ Porsche 911 Safari của KMR cũng mang dấp dáng tương tự như vậy, cũng với một mục đích chạy off-road. Nhưng lần này, chiếc xe sở hữu nhiều trang bị độc đáo hơn đi kèm với hàng loạt những nâng cấp về sức mạnh, khung gầm, hệ thống treo,... “Tiền thân” của bản độ 911 Safari này là một chiếc Porsche 911 3.2 Carrera đời 1984. Kế hoạch ban đầu của KRM dơn giản chỉ là tinh chỉnh đôi chút ở ngoại hình. Nhưng sau đó, dự án này đã biến thành bản độ toàn diện nhất mà Kelly-Moss từng làm. Dự án được thi công trong vòng 10 tháng. Tương tự như bản độ Safari ra mắt năm ngoái, chiếc xe vẫn sở hữu nước sơn đen nhám cá tính. Hệ thống chiếu sáng của xe được nâng cấp với 2 dãy LED bar của hãng Black Oak dài 30 inch ở cản trước và đuôi xe, cũng như dãy LED dài 40 inch gắn trên nóc. Porsche 911 Safari trang bị bộ mâm 17 inch của Braid Fuchs được sơn màu đen đồng bộ. Cấu hình này đi kèm với lốp 245/65 R17 BFgoodrich All-Terrain KO2. Vòm bánh xe cũng được mở rộng để phù hợp với dàn chân mới. Về khung gầm, thay đổi rõ rệt nhất của Porsche 911 Safari chính là hệ thống treo. Chiếc coupe 2 cửa được trang bị bộ giảm chấn ống đôi đảo chiều, có thể tùy chỉnh của hãng Exe-TC, lò xo của Elibach. Ngoài ra, hệ thống treo còn được đảm bảo nhờ tay đòn dưới trục trước được KMR gia cố và bạc lót do Elephant Racing cung cấp. Động cơ 3.2L đặt sau của Porsche 911 Carrera được thay bằng động cơ 3.4L do hãng độ chế tác sử dụng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, được hỗ trợ bởi các pít-tông và xi-lanh có độ nén cao từ hãng Mahle, trục cam tùy chỉnh, trình quản lý động cơ MoTeC và hơn thế nữa. Công suất sinh ra đạt mức 340 mã lực. Hoàn thiện hệ truyền động phức tạp này là hộp số sàn đi kèm với bộ vi sai chống trượt giới hạn bằng thép của Guard. Nội thất cũng nhận được nhiều sự sửa đổi như bên ngoài bao gồm ghế bọc da Recaro, màn hình hiển thị kỹ thuật số MoTeC, đài phát thanh GPS cổ điển của Porsche, bộ khuếch đại JL Audio, loa Focal, vô lăng Momo Prototipo và các thanh chống lật tùy chỉnh. Tương xứng với những trang bị đặc biệt và hiệu năng vượt trội, giá xe Porsche 911 Safari cũng cao không kém. Cụ thể khách hàng sẽ phải trả cho KMR 375,000 USD (tương đương 8 tỷ 700 triệu) để sở hữu mẫu xe này. Video: Xem siêu xe Porsche 911 bản độ off-road.