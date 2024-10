Porsche 911 GT3 2025 mạnh 502 mã lực, giá hơn 5,6 tỷ đồng

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra đời mẫu xe GT3 mang tính biểu tượng của Porsche, hãng xe thể thao Đức đã chính thức cho giới thiệu bản cập nhật dành cho Porsche 911 GT3 thế hệ 992 với một số cải tiến nhẹ nhàng. Porsche 911 GT3 2025 nâng cấp có ngoại hình khác biệt so với đời cũ, trong nội thất cũng được thêm thắt những chi tiết mới, nhưng động cơ vẫn duy trì loại máy xăng 4.0L hút khí tự nhiên với thông số hầu như không khác trước, thậm chí còn… yếu hơn ở phần mô-men xoắn. 911 GT3 2025 tiếp tục được trang bị động cơ xăng 6 xy-lanh phẳng (boxer) với dung tích 4.0L, có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 502 mã lực (374 kW) trước khi chạm ngưỡng giới hạn redline ở 9.000 vòng/phút. Đó là những thông số không hề thay đổi so với đời cũ. Khác biệt duy nhất nằm ở việc mô-men xoắn cực đại giờ đây chỉ còn 450 Nm, giảm nhẹ so với mức 470 Nm có trên GT3 thế hệ 992. Porsche cho biết sự điều chỉnh này là bất khả kháng, nhằm tuân thủ đúng các quy định về khí thải vốn đang ngày càng trở nên nghiêm khắc hơn. Đội kỹ sư của hãng Đức đã phải trang bị cho động cơ 911 GT3 2025 hai bộ lọc hạt khí thải và bốn bộ chuyển đổi xúc tác Bù lại, họ thay loại trục cam “xịn” hơn lấy từ GT3 RS, điều chỉnh lại thiết kế đầu xy-lanh cũng như bổ sung các bộ bướm ga mới và bộ tản nhiệt dầu mới. Hộp số sàn 6 cấp vẫn là tiêu chuẩn trên 911 GT3 2025, cùng với tùy chọn đổi sang hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Các tay lái yêu thích cảm giác vận hành thuần khiết sẽ hài lòng khi biết rằng hộp số sàn đã được điều chỉnh với tỷ số truyền ngắn hơn 8%, giúp khắc phục nhược điểm tỷ số truyền dài từng khiến không ít người phàn nàn với hãng. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây và đạt vận tốc tối đa 314 km/h với số sàn, hoặc 3,2 giây và 311 km/h nếu dùng hộp số ly hợp kép. Ở hệ thống treo trước, một số cải tiến từ GT3 RS đã được áp dụng. Các liên kết treo có hình dạng khí động học, giúp tăng cường lực ép xuống phía trước và làm mát phanh. Liên kết trước của thanh đòn dưới cũng được lắp đặt thấp hơn, giảm hiện tượng lún khi phanh. Đèn pha mới của 911 cũng cho phép thiết kế các hốc gió khí động học rộng hơn ở phía trước. Để cân bằng với lực ép xuống tăng cường ở phía trước, Porsche đã điều chỉnh bộ khuếch tán, nắp động cơ và các hốc gió. Porsche 911 GT3 2025 được trang bị lốp mới với kích thước 255/35ZR20 ở phía trước và 315/30ZR21 ở phía sau. Porsche cho biết lốp mới giúp cải thiện khả năng vận hành trong điều kiện ẩm ướt. Ngoài ra còn có sẵn lốp chuyên dụng cho đường đua. Hãng cũng cung cấp thêm gói trang bị tùy chọn Weissach vốn đã có trên các mẫu Porsche RS trong vài năm qua. Gói này bao gồm mui xe bằng sợi carbon, thanh chống lật, liên kết giảm chấn, các tấm chịu lực và nắp gương chiếu hậu. Ngoài ra, gói này còn có tùy chọn mâm bằng magiê nhẹ hơn. Đợt này, bên cạnh bản tiêu chuẩn thì 911 GT3 2025 cũng giới thiệu phiên bản GT3 Touring với điểm đặc trưng là lược bỏ bớt cánh gió sau, tạo vẻ ngoài thanh lịch hơn. Bản này cũng có thể được trang bị gói Leichtbau (khối lượng nhẹ), bao gồm các thành phần treo bằng sợi carbon giống của gói Weissach, mái xe bằng sợi carbon cùng màu thân xe, mâm magiê và (nếu chọn hộp số sàn) cần số ngắn hơn từ mẫu 911 S/T. Theo Porsche, 911 GT3 2025 ở trạng thái nhẹ nhất chỉ đạt khối lượng 1.420 kg, con số này được coi là rất tốt trong phân khúc xe thể thao hiệu năng cao hiện đại. Bản thân việc trang bị ắc-quy 40 Ah mới cũng giúp giảm 4,5 kg so với loại 60 Ah của mẫu cũ. Mâm hợp kim nhôm tiêu chuẩn đã nhẹ hơn 1,5 kg, nhưng mức giảm sẽ trở nên rất đáng kể khi bớt đi tới 9 kg nếu dùng mâm magiê tùy chọn. Nội thất của Porsche 911 GT3 2025 cũng có nhiều thay đổi tương tự như trên mẫu 911 Carrera mới, nhưng vẫn giữ lại núm vặn khởi động xe thay vì sử dụng nút bấm. Màn hình sau vô-lăng có thêm giao diện hiển thị thông số áp suất lốp, mức dầu và thời điểm chuyển số lý tưởng. Ghế thể thao bằng carbon với tựa lưng có thể gập và tùy chọn sưởi cũng được trang bị. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên phiên bản GT3 Touring có tùy chọn lắp thêm hàng ghế phía sau. Với tất cả những thay đổi đó, giá xe Porsche 911 GT3 2025 có mức khởi điểm là 224.495 USD (tương đương 5,646 tỷ đồng), tăng mạnh so với mức 171.500 USD (4,313 tỷ đồng) của GT3 2023. Video: Giới thiệu Porsche 911 GT3 2025 nâng cấp, mạnh 502 mã lực.

