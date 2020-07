Porsche 911 GT2 RS “lột xác” hoàn toàn bởi Topaz Detailling

Series 911 GT2 là một dòng xe thể thao hiệu suất cao mà Porsche đã phát triển từ năm 1992 cho đến nay. Porsche 911 GT2 RS mới được phát triển dựa trên 911 Turbo và được trang bị động cơ tăng áp kép tương tự nhưng đã được nâng cấp. Ngoài ra, 911 GT2 RS sở hữu những thay đổi về mặt ngoại hình khác biệt đáng kể như cản trước với những hốc gió cỡ lớn, phần đuôi sau được thiết kế lại cùng cánh gió đuôi cỡ lớn. Chính điều này đã biến 911 GT2 RS trở thành mẫu xe đắt nhất trong dòng 911. Ở thế hệ này, những chiếc 911 GT2 RS thế hệ mới thường được biết đến với diện mạo đầy thể thao, hấp dẫn với lớp sơn ngoại thất màu bạc thường thấy. Tuy nhiên, với một số những vị khách hàng khó tính, màu sắc này có lẽ phần nào vẫn chưa đủ đáp ứng được yêu cầu của họ. Chính vì thế mà họ toàn toàn có thể lựa chọn những tùy chọn cho chiếc xe của mình thông qua bộ phận cá nhân hóa độc đáo Porsche Exclusive Manufaktur. Bên cạnh đó, họ vẫn có thể tìm đến những “xưởng độ” tư nhân để xây dựng lại chiếc xe theo ý thích cá nhân. Topaz Detailling là một địa chỉ chăm sóc xe tại Anh Quốc. Nơi đây được biết đến là một nơi chăm sóc, làm detail cho những siêu phẩm đình đám trên thế giới như Lamborghini Veneno Roadster, Pagani Huayra,…Đồng thời, nơi đây cũng chính là nơi đã đem lại cho bản độ Porsche 911 GT2 RS một diện mạo hoàn toàn mới, khác biệt hẳn so với chiếc xe nguyên bản. Nếu vẻ đẹp nguyên bản của chiếc xe đem lại cảm giác đầy thể thao với ngoại thất màu bạc, mâm màu vàng đồng cùng gói trang bị Weissach Package, khoang nội thất màu đỏ đen thể thao thì với diện mạo mới, tất cả những chi tiết này đều đã được thay thế với màu sắc phối theo phong cách sang trọng tột độ, đem lại một cảm giác hoàn toàn mới lạ cho chiếc xe thể thao Đức. Topaz Detailling đã tiến hành sơn lại hoàn toàn ngoại thất của chiếc xe với màu sắc xanh truyền thống Verde British Racing. Đây chính là màu sắc thường được sử dụng trên những chiếc xe đua Anh Quốc ở thế kỉ trước và cho đến nay, đây vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời về màu sắc cho những chiếc siêu xe. Các chi tiết như nóc xe, nắp capo đều được sơn kết hợp với các chi tiết kết hợp nhằm giữ nguyên vẻ đẹp của gói nâng cấp Weissach Package. Đồng thời, một số chi tiết ở ngoại thất như phần mâm xe cũng được sơn lại màu Verde British Racing tương tự với sắc màu ngoại thất của xe. Trên nền màu xanh rêu của ngoại thất, phần cùm phanh của xe được sơn màu Bronzo đầy nổi bật đến từ Ferrari, đem lại điểm nhấn cho phần ngoại thất đầy sang trọng cho chiếc 911 GT2 RS. Khoang nội thất của xe cũng đã được thiết kế lại hoàn toàn với phong cách bọc da mới. Nếu khoang nội thất cũ mang trên mình màu đen kết hợp với da Alcantara đỏ đầy thể thao thì khoang nội thất mới lại được trang bị da cá nhân hóa cao cấp Cuoio đắt giá. Ngoài ra, tất cả các chi tiết như cổng điều hòa, bảng đồng hồ thông số, một số chi tiết nhựa cũng đã được thay thế thành màu da bò đầy ăn nhập với khoang nội thất phối theo phong cách sang trọng. Tất cả các chi tiết Alcantara đã được lược bỏ, thay vào đó khoang nội thất được bọc hoàn toàn với da và được phối hai tông màu da bò và xanh rêu British Racing Green lấy cảm hứng từ màu sắc ngoại thất. Đến cả chiếc chìa khóa của 911 GT2 RS này cũng đã được bọc da bò thay cho lớp sơn thường thấy trên chìa Porsche thông thường. Ngoài ra, một số chi tiết khoang nội thất cũng được ốp carbon, đem lại phần nào cảm giác thể thao cho người cẩm lái nhưng đồng thời là một sự khác biệt lớn so với khoang nội thất cũ trước đây. Ngoài ra, chiếc xe còn được nâng cấp một số chi tiết như hệ thống xả đến từ thương hiệu JCR Porsche. Chi tiết này đem lại cho chiếc xe một âm thanh uy lực, hầm hố hơn rất nhiều so với hệ thống xả nguyên bản. Xe còn được trang bị bộ lốp cao cấp Michelin Cup 2R giúp xe tăng khả năng vận hành ở tốc độ cao. Trên phiên bản này, hãng xe thể thao Porsche vẫn trang bị cho xe động cơ boxer 6 xy-lanh, dung tích 4.0 lít nhưng lại được nâng cấp với hai bộ tăng áp, nhờ đó, khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 750 Nm. Xe sử dụng hộp số PDK 7 cấp đặc trưng của Porsche nhằm tối ưu khả năng vận hành. Với khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất 2,8 giây và có tốc độ tối đa đạt 340 km/h. siêu xe Porsche 911 GT2 RS được đánh giá là mạnh mẽ nhất mà hãng này từng sản xuất với kết cấu và công nghệ gần tương tự với xe đua. Chiếc xe thể thao này có khả năng hoàn thành một vòng đường đua Nurburgring nổi tiếng chỉ trong 6:47.3. Video: Chi tiết Porsche 911 Targa 2021 thế hệ mới.

