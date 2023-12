Porsche 911 Dakar của đại gia Hải Phòng đến TP HCM sau gần 35.000km

Mới đây, hình ảnh của chiếc xe thể thao giới hạn Porsche 911 Dakar hơn 16 tỷ thứ 3 về Việt Nam được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của giới mê xe trong nước Cũng thời gian này, cư dân mạng còn chú ý đến việc chiếc Porsche 911 Dakar đầu tiên về Việt Nam cũng đã có mặt tại Sài thành, sau hành trình dài hơn 3 tháng rong đuổi trên các con đường từ Nam ra Bắc, sang Trung Quốc và còn đến cả Mông Cổ. Hình ảnh do đại lý của Porsche Việt Nam chia sẻ cho thấy, chiếc xe thể thao giới hạn Porsche 911 Dakar của đại gia Hải Phòng khi về đến đại lý chính hãng còn nguyên bùn đất và chủ xe quyết cho xế cưng ở dơ 1 ngày để nhớ về hành trình 3 tháng chinh phục các con đường tại Trung Quốc và Mông Cổ trước khi mang xe đi tắm rửa sạch sẽ. Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận nể phục, choáng ngợp trước sự chịu chơi, đam mê lái xe của đại gia Hải Phòng, được biết, chỉ sau vài ngày nhận bàn giao xe Porsche 911 Dakar từ đại lý, anh đã chạy thẳng ra Đà Nẵng, chờ 1 tuần mới khởi hành chặng đường đi Trung Quốc, phượt qua sa mạc Gobi. Hiện đây nhiều khả năng là 1 trong các xe Porsche 911 Dakar trên thế giới có số đồng hồ công tơ mét tăng nhanh nhất. Và chưa dừng lại đó, chủ xe Porsche 911 Dakar này cũng dự định sẽ góp mặt trong chuyến hành trình chạy từ Sài Gòn đi châu Âu, với điểm dừng chân cuối cùng là nhà máy của hãng xe Porsche, với tổng quãng đường là hơn 65.000 km. Porsche 911 Dakar 2023 có giá bán chính hãng được công bố là 15,29 tỷ đồng, nhưng chiếc xe đầu tiên có trang bị kha khá đồ chơi do chủ nhân yêu cầu lắp thêm, vì thế, giá xe đội lên hơn 16 tỷ đồng, lăn bánh gần 18 tỷ đồng. Điểm mạnh của Porsche 911 Dakar 2023 cũng chính là chìa khóa giúp doanh nhân Hải Phòng có thể dễ dàng lái xe từ Việt Nam đến sa mạc Gobi chính là việc khoảng sáng gầm cao hơn 50 mm so với xe tiêu chuẩn, ngoài ra, chiếc xe Porsche 911 Dakar còn có thể tăng thêm 30 mm nữa ở chế độ High Level. Đây là chế độ phục vụ việc chạy off-road, được kích hoạt thông qua núm xoay trên vô lăng, điều này giúp Porsche 911 Dakar 2023 có thể bay qua các gờ giảm tốc cao, ổ gà mà không lo bị cạ gầm. "Trái tim" của Porsche 911 Dakar 2023 sử dụng khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 473 mã lực và mô-men xoắn cực đại 570 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động PDK 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống đánh lái cầu sau, nhờ đó, giúp mẫu xe thể thao này có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,4 giây, vận tốc tối đa của xe bị giới hạn ở mức 240 km/h. Video: Netizen Trung Quốc không tin nổi mắt mình khi thấy đại gia Việt Nam lái siêu xe Porsche 911 Dakar trên đường phố Trung Quốc.

