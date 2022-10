Porsche 911 Carrera T 2023 - chiếc "siêu xe" giá rẻ gần 3 tỷ đồng

Mới đây, Porsche đã cho ra mắt một biến thể mới của dòng xe 911 mang tên 911 Carrera T. Trong dải sản phẩm của hãng xe thể thao Đức, Porsche 911 Carrera T 2023 mới được định vị ở tầm cao cấp hơn so với bản Carrera tiêu chuẩn, nhưng vẫn xếp dưới Carrera S. Nằm phía dưới nắp capo của Porsche 911 Carrera T thể thao là khối động cơ 6 xy-lanh tăng áp kép, dung tích 3.0L với thông số công suất 379 mã lực và mô-men xoắn cực đại 448 Nm. Với khối động cơ này, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây khi đi cùng tùy chọn số sàn, và trong 3,8 giây với phiên bản số tự động. Vận tốc tối đa của 911 Carrera T chỉ giới hạn ở mức 181 km/h. Dù sở hữu khối động cơ không quá mạnh mẽ tuy nhiên 911 Carrera T lại nhận được hệ thống treo thể thao Porsche Active Suspension (PASM), chiều cao xe thấp hơn 10 mm so với Carrera tiêu chuẩn. Phiên bản T cũng có một số trang bị từ Carrera S như bộ vi sai chống trượt, hệ thống đo mô-men xoắn, gói Chrono thể thao và hệ thống lái cầu sau. Carrera T có khối lượng nhẹ hơn 45 kg so với bản tiêu chuẩn nhờ vào việc loại bỏ hàng ghế sau, kính cửa sổ mỏng hơn và hệ thống ắc quy nhỏ hơn. Về ngoại hình, nhằm phân biệt với Carrera tiêu chuẩn, phiên bản 911 Carrera T sẽ sở hữu một số chi tiết ngoại thất mang màu xám Agate Grey, kết hợp bộ mâm Xám Titanium thiết kế độc quyền kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau. Bộ tem với dòng chữ "911 Carrera T" chạy dọc theo chiều dài thân xe cũng là yếu tố tạo điểm nhấn cho phiên bản này. Nội thất 911 Carrera T 2023 mang tông màu đen chủ đạo với nhiều chi tiết được ốp carbon. Nhằm tăng tính thể thao, xe được trang bị ghế ngồi Sport Seats Plus có thể điều chỉnh 4 hướng và vô lăng GT Sport. Porsche cũng cung cấp gói nâng cấp nội thất Carrera T Interior Package, bổ sung dây đai an toàn xám Slate Grey hoặc xanh lá Lizard Green cũng như các đường sọc và chỉ khâu màu nổi bật trên ghế. Gói này cũng bao gồm thảm sàn và logo 911 trên tựa đầu. Xe sẽ được bán ra thị trường vào đầu năm 2023, mức giá xe Porsche 911 Carrera T 2023 khởi điểm từ 117.000 USD (tầm 2,8 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn 911 Carrera tiêu chuẩn khoảng 10.500 USD (khoảng 252 triệu đồng) nhưng thấp hơn 911 Carrera S chỉ 6.400 USD (khoảng 154 triệu đồng). Video: Giới thiệu Porsche 911 Carrera T 2023 mới.

Mới đây, Porsche đã cho ra mắt một biến thể mới của dòng xe 911 mang tên 911 Carrera T. Trong dải sản phẩm của hãng xe thể thao Đức, Porsche 911 Carrera T 2023 mới được định vị ở tầm cao cấp hơn so với bản Carrera tiêu chuẩn, nhưng vẫn xếp dưới Carrera S. Nằm phía dưới nắp capo của Porsche 911 Carrera T thể thao là khối động cơ 6 xy-lanh tăng áp kép, dung tích 3.0L với thông số công suất 379 mã lực và mô-men xoắn cực đại 448 Nm. Với khối động cơ này, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây khi đi cùng tùy chọn số sàn, và trong 3,8 giây với phiên bản số tự động. Vận tốc tối đa của 911 Carrera T chỉ giới hạn ở mức 181 km/h. Dù sở hữu khối động cơ không quá mạnh mẽ tuy nhiên 911 Carrera T lại nhận được hệ thống treo thể thao Porsche Active Suspension (PASM), chiều cao xe thấp hơn 10 mm so với Carrera tiêu chuẩn. Phiên bản T cũng có một số trang bị từ Carrera S như bộ vi sai chống trượt, hệ thống đo mô-men xoắn, gói Chrono thể thao và hệ thống lái cầu sau. Carrera T có khối lượng nhẹ hơn 45 kg so với bản tiêu chuẩn nhờ vào việc loại bỏ hàng ghế sau, kính cửa sổ mỏng hơn và hệ thống ắc quy nhỏ hơn. Về ngoại hình, nhằm phân biệt với Carrera tiêu chuẩn, phiên bản 911 Carrera T sẽ sở hữu một số chi tiết ngoại thất mang màu xám Agate Grey, kết hợp bộ mâm Xám Titanium thiết kế độc quyền kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau. Bộ tem với dòng chữ "911 Carrera T" chạy dọc theo chiều dài thân xe cũng là yếu tố tạo điểm nhấn cho phiên bản này. Nội thất 911 Carrera T 2023 mang tông màu đen chủ đạo với nhiều chi tiết được ốp carbon. Nhằm tăng tính thể thao, xe được trang bị ghế ngồi Sport Seats Plus có thể điều chỉnh 4 hướng và vô lăng GT Sport. Porsche cũng cung cấp gói nâng cấp nội thất Carrera T Interior Package, bổ sung dây đai an toàn xám Slate Grey hoặc xanh lá Lizard Green cũng như các đường sọc và chỉ khâu màu nổi bật trên ghế. Gói này cũng bao gồm thảm sàn và logo 911 trên tựa đầu. Xe sẽ được bán ra thị trường vào đầu năm 2023, mức giá xe Porsche 911 Carrera T 2023 khởi điểm từ 117.000 USD (tầm 2,8 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn 911 Carrera tiêu chuẩn khoảng 10.500 USD (khoảng 252 triệu đồng) nhưng thấp hơn 911 Carrera S chỉ 6.400 USD (khoảng 154 triệu đồng). Video: Giới thiệu Porsche 911 Carrera T 2023 mới.