"Phát lộ" Lamborghini Miura hơn 53 tuổi cực hiếm, không dưới 20 tỷ đồng

Những siêu xe hiếm bị bỏ rơi rồi được tìm thấy và mang ra bán đấu giá đã không còn là chuyện lạ ở Mỹ hay châu Âu. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, những chiếc xe này đều không được chăm sóc cẩn thận nên thường bị hư hỏng. Trường hợp của chiếc siêu xe Lamborghini Miura bị bỏ xó trong gara này lại hoàn toàn trái ngược. Chiếc Lamborghini Miura đời 1969 được sơn màu đỏ rực rỡ này không hề bị chủ nhân bỏ quên trong gara. Thay vào đó, chiếc siêu xe này vẫn được chủ nhân chăm sóc và bảo dưỡng cẩn thận. Chỉ có điều, chủ sở hữu đã lâu không lái chiếc Lamborghini Miura này mà để xe nằm yên trong gara. Trú ngụ trong một gara ở Pháp, chiếc Lamborghini Miura này tính đến nay đã 53 tuổi. Thời gian chiếc xe gắn bó với chủ nhân hiện tại khá dài, từ năm 1975, tức là 47 năm. Đến nay, chủ sở hữu của chiếc Lamborghini Miura quyết định "gả" xế cưng của mình cho người khác. Giải thích về quyết định rao bán Lamborghini Miura, chủ sở hữu cho rằng mình đã quá già để tận hưởng một chiếc siêu xe mạnh mẽ và thuần túy như thế này. "Sở hữu một chiếc xe có tốc độ lên đến 150 dặm/h (241 km/h) không còn phù hợp với tôi nữa", chủ xe nói. Qua những hình ảnh và video quay cận cảnh, có thể thấy chiếc Lamborghini Miura vẫn còn khá nguyên vẹn dù đã ra đời hơn 50 năm. Ngoại thất của chiếc siêu xe cho thấy một số dấu hiệu của thời gian trong khi nội thất có chỗ bị mòn hoặc hỏng. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những chiếc Lamborghini Miura tốt nhất trên thị trường hiện nay. Không dừng ở đó, chiếc Lamborghini Miura này còn giữ lại các trang bị nguyên bản như lúc xuất xưởng, từ động cơ, hộp số cho đến các tấm ốp thân vỏ bên ngoài. Xe cũng có đầy đủ giấy tờ để chứng minh sự nguyên bản của mình. Ngoài ra, chiếc xe vẫn có thể khởi động máy dù nằm trong gara đã lâu. Chiếc Lamborghini Miura này thuộc bản P400S, được giới thiệu vào năm 1968 như phiên bản nâng cấp của P400. So với P400, Lamborghini Miura P400S có những cải tiến như cửa sổ chỉnh điện, các chi tiết mạ crôm, hộc đựng găng có khóa và động cơ xăng V12, dung tích 3.9L nâng cấp. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 365 mã lực, tăng 20 mã lực so với Lamborghini Miura P400. Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 338 chiếc Lamborghini Miura P400S từng xuất xưởng. Do đó, có thể nói chiếc Lamborghini Miura kể trên là "hàng hiếm". Dự kiến, chiếc siêu xe Lamborghini Miura này sẽ được công ty Automobiles Sur Les Champs bán đấu giá vào ngày 16/10 tới đây. Công ty này ước tính chiếc siêu xe Ý sẽ có giá khoảng 900.000 - 1.400.000 Euro (tương đương 20,9 - 32,6 tỷ đồng). Từ trước đến nay, những chiếc Lamborghini Miura thường được bán với giá khoảng 1,5 - 3 triệu USD tùy theo phiên bản, thông số kỹ thuật và tình trạng xe. Trong đó, đắt nhất là chiếc Lamborghini Miura SV được bán với giá lên đến 3,2 triệu Bảng (khoảng 3,63 triệu USD) vào hồi đầu năm ngoái. Video: Phát lộ chiếc xe Lamborghini Miura 1969 siêu hiếm.

