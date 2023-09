Peugeot 408 2024 sắp ra mắt Việt Nam, ngay trong tháng 10/2023?

Trong những ngày gần đây, nhiều đại lý đã úp mở việc mẫu SUV lai Coupe Peugeot 408 thế hệ mới chuẩn bị ra mắt Việt Nam. Theo một nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu xe này sẽ chính thức trình làng ở Việt Nam ngay trong tháng 10 năm nay. Nếu thông tin này là chính xác thì thương hiệu Peugeot sẽ có tổng cộng 5 mẫu ô tô ở Việt Nam, bao gồm 408, 2008, 3008, 5008 và Traveller. Peugeot 408 2024 mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường quốc tế vào hồi tháng 6 năm ngoái. Đến tháng 3 năm nay, mẫu xe này đã được giới thiệu ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Tương tự người anh em 3008, Peugeot 408 2024 cũng được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Tuy nhiên, so với Peugeot 3008, mẫu xe này có vẻ ngoài "chất chơi" hơn nhờ thiết kế SUV lai Coupe phong cách. Đồng thời, Peugeot 408 2024 cũng dùng khung gầm khác biệt với 3008. Cụ thể, Peugeot 408 2024 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ EMP2 tương tự hai người anh em 308 và 508. Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.859 x 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.787 mm. Với kích thước này, xe được định vị giữa phân khúc SUV cỡ C và cỡ D. Bên ngoài, 408 thế hệ mới có một số nét thiết kế đặc trưng của xe Peugeot như lưới tản nhiệt không viền, cụm đèn pha LED ma trận thanh mảnh, dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống cản trước giống cặp răng nanh và đèn hậu LED nhỏ gọn với tạo hình móng vuốt bên trong. Ở bản cao cấp, xe sẽ dùng vành hợp kim 20 inch với thiết kế độc đáo. Ngoài ra, Peugeot 408 2024 còn có những đường dập gân và cắt xẻ sắc sảo xung quanh thân xe. Mẫu SUV lai Coupe này sở hữu logo Peugeot nằm sau chắn bùn trước, nóc dốc mượt mà về phía sau, cản sau cứng cáp và ống xả giấu kín, tạo cảm giác gọn gàng. Bên trong Peugeot 408 2024 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi Khoang hành lý của xe có thể tích 471 lít hoặc 1.545 lít nếu ghế sau gập xuống. Tương tự các mẫu xe Peugeot khác, nội thất của 408 mới cũng toát lên vẻ hiện đại với vô lăng 2 chấu nhỏ gọn, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 10 inch Bên cạnh đó là khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cập nhật phần mềm qua WiFi và điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "OK Peugeot". Tiếp theo là điều hòa tự động với cửa gió trải dài trên mặt táp-lô và dãy nút bấm cơ học bên dưới màn hình trung tâm. Trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện sạc điện thoại không dây, các nút bấm chuyển số và phanh tay điện tử. Hàng ghế sau của xe có đủ cửa gió điều hòa và cổng USB. Bên trên là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, bù cho cảm giác chật hẹp ở hàng ghế thứ hai vì thiết kế nóc dốc về phía sau. Trang bị an toàn của Peugeot 408 2024 ở thị trường nước ngoài có những tính năng nổi bật như hệ thống quan sát ban đêm Night Vision, hỗ trợ đỗ xe tự động với camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Hiện chưa có thông tin về động cơ và giá xe Peugeot 408 2024 ở Việt Nam. Ở thị trường nước ngoài, xe có cả động cơ xăng thông thường và plug-in hybrid (PHEV). Nhiều khả năng xe ở Việt Nam sẽ dùng động cơ xăng để tránh đẩy giá lên quá cao. Do đó, có thể Peugeot 408 2024 tại Việt Nam sẽ dùng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.2L với công suất tối đa 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Động cơ sẽ đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp.408 dự kiến sẽ được THACO lắp ráp tại Việt Nam, giống như các mẫu xe Peugeot khác. Video: Peugeot 408 - chiếc Peugeot ĐẸP NHẤT hiện nay.

