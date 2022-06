Peugeot 408 2023 ra mắt với thiết kế CUV lai Coupe cực kỳ bắt mắt

Để làm được điều đó, Peugeot 408 thế hệ hệ thứ 3 hoàn toàn mới đã được thiết kế theo phong cách crossover fastback hay crossover coupe, vốn được nhiều hãng xe thể thao hay siêu xe áp dụng trên những dòng xe gầm cao gần đây. Trong phân khúc xe phổ thông, các mẫu xe đồng hương của Peugoet 408 cũng sử dụng thiết kế thân xe này như Renault Arkana hay Citroen C5 X. Bộ ba này sẽ cạnh tranh cùng 2 đối thủ truyền thống tại thị trường Châu Âu là Skoda Octavia và Ford Focus, và chứng minh cho người tiêu dùng rằng các dòng xe gia đình không nhất thiết phải có thiết kế cục mịch và cực kỳ nhàm chán. Như truyền thống, Peugeot 408 2023 mới sẽ định vị giữa mẫu hatchback 308 và mẫu sedan 508. Giá bán của Peugeot 408 tại Châu Âu vẫn chưa được công bố, nhưng mẫu CUV coupe của Peugeot sẽ bán ra vào đầu năm 2023 tại Châu Âu cũng như Trung Quốc. Peugoet 408 2023 không sử dụng cấu trúc STLA Medium mới của Stellantis (liên minh kết hợp giữa Fiat Chrysler Automobiles và PSA Group) dự kiến ra mắt vào năm 2024. Thay vào đó, mẫu xe này tiếp tục được phát triển dựa trên cấu trúc EMP Platform tương tự thế thệ trước, nhưng đã được nâng cấp mới. Theo đó, kích thước tổng thể của Peugeot 408 2023 khá tương đồng với Citroen C5 X. Chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở lần lượt là 4.690 mm và 2.787 mm. Trong khi đó chiều cao tổng thể 1.500 mm có vẻ thấp hơn chuẩn chung của một dòng xe SUV (từ 1.640 – 1.750 mm). Mặc dù có kích thước tương đồng, nhưng Peugeot 408 không hẳn là bản sao của Citroen C5 X. Mẫu xe này vẫn có thiết kế đặc trưng và có phần gầm cao ráo nếu so với biến thể sedan của thế hệ trước. Phần đầu xe Peugeot 408 2023 tạo điểm nhấn với mặt ca-lăng không viền và liền khối với cùm đèn pha; khung cửa sổ kéo dài đến tận cốp sau; đuôi xe vuông vắn nhưng góc cạnh; trong khi các đường dập nổi trên thân xe dứt khoát và gãy gọn hơn. Một số chi tiết ngoại thất Peugeot 408 2023 được sơn đen tạo điểm nhấn thể thao như ốp cản trước, la-zăng và viền cửa sổ. Ngoài ra, cụm đèn pha LED siêu mỏng cũng làm phần trước xe khá “ngầu”. Phía sau Peugeot 408 2023 trang bị một tấm ốp bảo vệ sơn đen, nhưng khôgn đem lại sự đặc biệt khi khá giống ý tưởng thiết kế trên Subaru WRX. Tuy nhiên hai cánh khuếch tán trên nóc xe mà Peugeot gọi là “hai tai mèo” được thiết kế khá thú vị, ngoài tạo điểm nhấn chúng còn giúp tối ưu luồng khí di chuyển ra phía sau. Peugeot 408 2023 tiêu chuẩn sẽ được trang bị động cơ xăng 1.2L PureTech 3 xi lanh thẳng hàng cho công suất 128 mã lực, dẫn động cầu trước và kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Peugeot không cung cấp thông tin vận hành của động cơ này nhưng với cấu hình tương tự Citroen C5 X tăng tốc từ 0–100 km/h trong 10,4 giây. Nếu phiên bản này chưa thỏa mãn các tín đồ tốc độ thì các phiên bản PHEV sẽ đáp ứng được điều đó. Hai phiên bản động cơ lai PHEV đều kết hợp động cơ xăng 1.6L PureTech 4 xi lanh với động cơ điện 81 kW. Đi kèm tiếp tục là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Theo công bố từ nhà sản xuất, công suất động cơ xăng của phiên bản Peugeot 408 Hybrid 225 đạt được 178 mã lực, trong khi phiên bản Hybrid 180 đạt được 148 mã lực. Và với tên gọi lần lượt là 180 và 225, tổng công suất của hai phiên bản trên sẽ quy đổi lần lượt là 178 và 222 mã lực. Tương tự phiên bản tiêu chuẩn, Peugeot cũng không công bố số liệu vận hành của 408, nhưng theo thông số tương tự trên C5 X, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h của phiên bản Hybrid 225 là 7,9 giây. Peugeot cũng không công bố khả năng di chuyển thuần điện của các phiên bản PHEV. Có thể hãng xe Pháp vẫn chưa có con số sau thử nghiệm, hoặc có thể nó cũng không quá ấn tượng để công bố. Nếu nhìn qua mẫu xe anh em C5 X, thử nghiệm theo chuẩn WLTP của động cơ PHEV đạt quãng đường di chuyển thuần điện từ 55-61 km, nhưng trong thực tế chỉ từ 40 – 48 km. Thời gian sạc đầy bộ pin 12,4 kWh với bộ sạc tiêu chuẩn 3,7 kW là 3h50p, nhưng có thể giảm còn 1h50p nếu sử dụng bộ sạc nhanh 7,4 kW mua thêm. Ngoài ra, Peugeot 408 cũng có phiên bản sử dụng động cơ thuần điện. Nhưng thông tin về phạm vi vận hành của phiên bản này vẫn chưa được công bố, và có vẻ vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Không chỉ bên ngoài, khoang lái các mẫu xe Peugeot gần đây cũng được đánh giá rất cao trong phân khúc, và Peugeot 408 2023 cũng không nằm ngoài quy luật đó. Khoang lái với bảng điều khiển i-Cockpit dễ dàng nhận diện trên Peugeot 408 thế hệ mới. Đặc biệt là cụm vô lăng thiết kế thông minh cùng với đồng hồ lái kỹ thuật số. Bên cạnh là cụm màn hình cảm ứng giải trí kích thước 10 inch đặt thấp hơn, nhưng nghiên về phía người lái để giúp điều khiển dễ dàng hơn. Các thông tin chi tiết bên trong khoang lái từ chất liệu, trang bị, tính năng… sẽ được tinh chỉnh tùy theo thị trường. Xe cùng cũng được trang bị một loạt các trang bị an toàn chủ động như: Kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop and Go, hỗ trợ đỗ xe với camera toàn cảnh 360 độ và tính năng hỗ trợ quan sát ban đêm Night Vision. Và sau thời điểm ra mắt vài tháng, Peugeot sẽ bổ sung gói tùy chọn Drive Assist 2.0 dành cho 408. Theo đó, mẫu CUV Coupe của Peugeot sẽ có thêm tính năng chuyển làn bán tự động khi người lái bật đèn báo rẽ. Video: Giới thiệu Peugeot 408 2023 mới.

Để làm được điều đó, Peugeot 408 thế hệ hệ thứ 3 hoàn toàn mới đã được thiết kế theo phong cách crossover fastback hay crossover coupe, vốn được nhiều hãng xe thể thao hay siêu xe áp dụng trên những dòng xe gầm cao gần đây. Trong phân khúc xe phổ thông, các mẫu xe đồng hương của Peugoet 408 cũng sử dụng thiết kế thân xe này như Renault Arkana hay Citroen C5 X. Bộ ba này sẽ cạnh tranh cùng 2 đối thủ truyền thống tại thị trường Châu Âu là Skoda Octavia và Ford Focus, và chứng minh cho người tiêu dùng rằng các dòng xe gia đình không nhất thiết phải có thiết kế cục mịch và cực kỳ nhàm chán. Như truyền thống, Peugeot 408 2023 mới sẽ định vị giữa mẫu hatchback 308 và mẫu sedan 508. Giá bán của Peugeot 408 tại Châu Âu vẫn chưa được công bố, nhưng mẫu CUV coupe của Peugeot sẽ bán ra vào đầu năm 2023 tại Châu Âu cũng như Trung Quốc. Peugoet 408 2023 không sử dụng cấu trúc STLA Medium mới của Stellantis (liên minh kết hợp giữa Fiat Chrysler Automobiles và PSA Group) dự kiến ra mắt vào năm 2024. Thay vào đó, mẫu xe này tiếp tục được phát triển dựa trên cấu trúc EMP Platform tương tự thế thệ trước, nhưng đã được nâng cấp mới. Theo đó, kích thước tổng thể của Peugeot 408 2023 khá tương đồng với Citroen C5 X. Chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở lần lượt là 4.690 mm và 2.787 mm. Trong khi đó chiều cao tổng thể 1.500 mm có vẻ thấp hơn chuẩn chung của một dòng xe SUV (từ 1.640 – 1.750 mm). Mặc dù có kích thước tương đồng, nhưng Peugeot 408 không hẳn là bản sao của Citroen C5 X. Mẫu xe này vẫn có thiết kế đặc trưng và có phần gầm cao ráo nếu so với biến thể sedan của thế hệ trước. Phần đầu xe Peugeot 408 2023 tạo điểm nhấn với mặt ca-lăng không viền và liền khối với cùm đèn pha; khung cửa sổ kéo dài đến tận cốp sau; đuôi xe vuông vắn nhưng góc cạnh; trong khi các đường dập nổi trên thân xe dứt khoát và gãy gọn hơn. Một số chi tiết ngoại thất Peugeot 408 2023 được sơn đen tạo điểm nhấn thể thao như ốp cản trước, la-zăng và viền cửa sổ. Ngoài ra, cụm đèn pha LED siêu mỏng cũng làm phần trước xe khá “ngầu”. Phía sau Peugeot 408 2023 trang bị một tấm ốp bảo vệ sơn đen, nhưng khôgn đem lại sự đặc biệt khi khá giống ý tưởng thiết kế trên Subaru WRX. Tuy nhiên hai cánh khuếch tán trên nóc xe mà Peugeot gọi là “hai tai mèo” được thiết kế khá thú vị, ngoài tạo điểm nhấn chúng còn giúp tối ưu luồng khí di chuyển ra phía sau. Peugeot 408 2023 tiêu chuẩn sẽ được trang bị động cơ xăng 1.2L PureTech 3 xi lanh thẳng hàng cho công suất 128 mã lực, dẫn động cầu trước và kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Peugeot không cung cấp thông tin vận hành của động cơ này nhưng với cấu hình tương tự Citroen C5 X tăng tốc từ 0–100 km/h trong 10,4 giây. Nếu phiên bản này chưa thỏa mãn các tín đồ tốc độ thì các phiên bản PHEV sẽ đáp ứng được điều đó. Hai phiên bản động cơ lai PHEV đều kết hợp động cơ xăng 1.6L PureTech 4 xi lanh với động cơ điện 81 kW. Đi kèm tiếp tục là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Theo công bố từ nhà sản xuất, công suất động cơ xăng của phiên bản Peugeot 408 Hybrid 225 đạt được 178 mã lực, trong khi phiên bản Hybrid 180 đạt được 148 mã lực. Và với tên gọi lần lượt là 180 và 225, tổng công suất của hai phiên bản trên sẽ quy đổi lần lượt là 178 và 222 mã lực. Tương tự phiên bản tiêu chuẩn, Peugeot cũng không công bố số liệu vận hành của 408, nhưng theo thông số tương tự trên C5 X, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h của phiên bản Hybrid 225 là 7,9 giây. Peugeot cũng không công bố khả năng di chuyển thuần điện của các phiên bản PHEV. Có thể hãng xe Pháp vẫn chưa có con số sau thử nghiệm, hoặc có thể nó cũng không quá ấn tượng để công bố. Nếu nhìn qua mẫu xe anh em C5 X, thử nghiệm theo chuẩn WLTP của động cơ PHEV đạt quãng đường di chuyển thuần điện từ 55-61 km, nhưng trong thực tế chỉ từ 40 – 48 km. Thời gian sạc đầy bộ pin 12,4 kWh với bộ sạc tiêu chuẩn 3,7 kW là 3h50p, nhưng có thể giảm còn 1h50p nếu sử dụng bộ sạc nhanh 7,4 kW mua thêm. Ngoài ra, Peugeot 408 cũng có phiên bản sử dụng động cơ thuần điện. Nhưng thông tin về phạm vi vận hành của phiên bản này vẫn chưa được công bố, và có vẻ vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Không chỉ bên ngoài, khoang lái các mẫu xe Peugeot gần đây cũng được đánh giá rất cao trong phân khúc, và Peugeot 408 2023 cũng không nằm ngoài quy luật đó. Khoang lái với bảng điều khiển i-Cockpit dễ dàng nhận diện trên Peugeot 408 thế hệ mới . Đặc biệt là cụm vô lăng thiết kế thông minh cùng với đồng hồ lái kỹ thuật số. Bên cạnh là cụm màn hình cảm ứng giải trí kích thước 10 inch đặt thấp hơn, nhưng nghiên về phía người lái để giúp điều khiển dễ dàng hơn. Các thông tin chi tiết bên trong khoang lái từ chất liệu, trang bị, tính năng… sẽ được tinh chỉnh tùy theo thị trường. Xe cùng cũng được trang bị một loạt các trang bị an toàn chủ động như: Kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop and Go, hỗ trợ đỗ xe với camera toàn cảnh 360 độ và tính năng hỗ trợ quan sát ban đêm Night Vision. Và sau thời điểm ra mắt vài tháng, Peugeot sẽ bổ sung gói tùy chọn Drive Assist 2.0 dành cho 408. Theo đó, mẫu CUV Coupe của Peugeot sẽ có thêm tính năng chuyển làn bán tự động khi người lái bật đèn báo rẽ. Video: Giới thiệu Peugeot 408 2023 mới.