Peugeot 408 2022 chốt lịch ra mắt, sẵn sàng "đe dọa" Mazda3

Vào hồi giữa tháng 5/2022 vừa qua, những hình ảnh rò rỉ đầu tiên của Peugeot 408 2022 mới đã được lan truyền trên mạng. Đến nay, mẫu sedan cỡ C này đã được chốt lịch ra mắt tại thị trường Trung Quốc, cụ thể là vào ngày 8/6 tới đây. Đồng thời, những hình ảnh phác họa chính thức của Peugeot 408 2022 cũng đã được tung ra. Đúng như những hình ảnh rò rỉ, Peugeot 408 thế hệ mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự "người anh em" 308. Điều này không có gì bất ngờ vì Peugeot 408 vốn là phiên bản sedan của mẫu xe hatchback 308. Trên đầu xe, Peugeot 408 2022 được trang bị lưới tản nhiệt hình thang ngược và không có viền. Bên trong lưới tản nhiệt là thiết kế đa điểm với những chi tiết mạ crôm và logo mới của thương hiệu Peugeot. Nối liền với lưới tản nhiệt tràn viền của xe là cụm đèn pha hẹp hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống cản trước, gợi liên tưởng đến cặp nanh hổ. Ngoài ra, xe còn được trang bị hốc gió trung tâm cỡ lớn và khe gió màu đen ở hai góc đầu xe. Nhìn chung, thiết kế đầu xe của mẫu sedan hạng C này trông trẻ trung và thể thao hơn nhiều so với thế hệ cũ. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế mượt mà hơn với đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Ngoài ra, Peugeot 408 2022 dự kiến còn tăng đáng kể về kích thước so với trước. Đằng sau, mẫu sedan cỡ C này trông khá thời trang với cánh gió nhỏ vuốt lên trên, tích hợp vào cửa cốp. Bên cạnh đó là cụm đèn hậu nối với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa giống với Peugeot 308 mới. Ngay cả tạo hình móng vuốt sư tử bên trong đèn hậu của Peugeot 408 2022 cũng được bê từ 308 sang. Tương tự ngoại thất, nội thất của Peugeot 408 2022 cũng được thổi làn gió mới. Điều này được thể hiện qua vô lăng 2 chấu vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số đi kèm màn hình LCD. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn có màn hình thông tin giải trí khá lớn, nằm kẹp giữa cửa gió điều hòa trung tâm và những phím bấm có thiết kế giống phím đàn piano đặc trưng của Peugeot. Đáng tiếc là chưa có thông tin về động cơ của Peugeot 408 2022. Rất có thể xe sẽ được trang bị các loại động cơ giống với Peugeot 308 thế hệ mới như máy xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.2L với 2 mức công suất là 110 mã lực và 130 mã lực. Bên cạnh đó là 2 hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm động cơ xăng, mô-tơ điện 81 kW và cụm pin 12,4 kWh. Hai hệ truyền động PHEV này cho công suất tổng cộng 180 mã lực và 225 mã lực. Giá xe Peugeot 408 2022 hiện vẫn còn là bí mật. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic và Mazda3. Video: Nhá hàng Peugeot 408 2022 mới.

