Chi tiết Peugeot 408 2022 từ 419 triệu đồng, "đối thủ" Honda Civic

Tối qua, ngày 8/6/2022, hãng Peugeot đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe 408 tại thị trường Trung Quốc. Khác với xe ở thị trường quốc tế, Peugeot 408 2022 tại Trung Quốc mang kiểu dáng sedan thay vì SUV lai coupe. Đồng thời, 408 thế hệ mới cũng là mẫu xe đầu tiên tại Trung Quốc được trang bị logo mới của thương hiệu Peugeot. Theo hãng Peugeot, 408 mới sở hữu chiều dài 4.750 mm, chiều rộng 1.820 mm, chiều cao 1.488 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Với kích thước này, xe sẽ là đối thủ cạnh tranh của Honda Civic, Hyundai Elantra và Toyota Corolla ở thị trường Trung Quốc. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, mẫu xe sedan Peugeot 408 2022 mang trên mình phong cách thiết kế tương tự người anh em 308 thế hệ mới. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe. Tại đây, Peugeot 408 2022 được trang bị lưới tản nhiệt hình thang ngược và không có viền. Bên trong lưới tản nhiệt là thiết kế đa điểm với những chi tiết mạ crôm. Lưới tản nhiệt tràn viền của xe nối liền với cụm đèn pha hẹp, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống cản trước, gợi liên tưởng đến cặp nanh hổ. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn được trang bị hốc gió trung tâm cỡ lớn và khe gió màu đen ở hai góc đầu xe. Bên sườn, Peugeot 408 2022 được trang bị đường dập gân bắt đầu từ cửa trước và kết thúc ở đèn hậu. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao. Đằng sau Peugeot 408 2022 cũng có những chi tiết thiết kế tương tự 308 thế hệ mới như tạo hình móng vuốt sư tử bên trong đèn hậu. Nằm giữa 2 đèn hậu là nẹp màu đen bóng, tích hợp logo của hãng Peugeot. Thiết kế này khiến phần đuôi xe của Peugeot 408 2022 trông như rộng hơn. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn có cửa cốp tích hợp cánh gió nhỏ vuốt lên trên. Bên trong Peugeot 408 2022 là không gian nội thất tạo cảm giác hiện đại và công nghệ cao. Mẫu sedan cỡ C này tiếp tục được áp dụng ý tưởng thiết kế i-Cockpit quen thuộc của hãng Peugeot. Bước vào bên trong Peugeot 408 2022, người lái sẽ bắt gặp vô lăng hình bát giác thể thao, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12 inch và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên dưới màn hình trung tâm cũng có những nút cơ học được thiết kế như phím đàn piano đặc trưng của xe Peugeot. "Trái tim" của Peugeot 408 2022 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp. Hiện thông số động cơ của xe vẫn chưa được công bố. Dự đoán, động cơ này tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.Giá xe Peugeot 408 2022 và thời điểm có mặt trên thị trường của xe hiện vẫn được giữ kín. Trong khi đó, thế hệ cũ của xe có giá dao động từ 119.700 - 159.700 Nhân dân tệ (khoảng 419 - 559 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Peugeot 408 2022 tại Trung Quốc.

