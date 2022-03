Peugeot 4008 2023 - lần đầu tiên bị bắt gặp trên đường phố

Trong thời gian qua, trong làng xe thế giới đã xuất hiện tin đồn về việc hãng Peugeot phát triển mẫu SUV lai Coupe mới mang tên 4008. Có vẻ như tin đồn này đang dần trở thành sự thực khi chiếc xe được cho là Peugeot 4008 2023 mới lần đầu tiên xuất hiện trên đường chạy thử. Sự xuất hiện của Peugeot 4008 2023 sẽ lấp đầy khoảng trống giữa mẫu xe hatchback hạng C 308 và SUV cỡ nhỏ 3008. Trong khi đó, so với 3008, mẫu xe SUV lai Coupe Peugeot 4008 2023 lại sở hữu thiết kế hầm hố và phong cách hơn. Khi lọt vào ống kính cánh săn ảnh, chiếc Peugeot 4008 2023 này đã được ngụy trang kín mít. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận ra cụm đèn pha LED thanh mảnh khá cuốn hút của mẫu xe này. Bên cạnh đó là đường vai xe nổi bật, nóc dốc dần về phía sau theo phong cách coupe và khoảng sáng gầm khá lớn. Theo tin đồn, Peugeot 4008 2023 sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ EMP2 tương tự người anh em 308 thế hệ mới. So với 308, Peugeot 4008 2023 mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn. Sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV lai Coupe mới này cũng được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) tiết kiệm xăng giống Peugeot 308 2022. Hiện xe PHEV đang là xu hướng chung tại thị trường châu Âu, cùng với ôtô điện. Tại thị trường châu Âu, Peugeot 308 2022 hiện có 2 phiên bản PHEV, dùng động cơ xăng PureTech 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L với công suất tối đa 150 mã lực và 180 mã lực. Khi kết hợp với mô-tơ điện mạnh 81 kW, động cơ sẽ cho công suất tổng cộng 180 mã lực và 225 mã lực. Ngoài ra, phiên bản PHEV của mẫu xe này còn được trang bị hệ dẫn động cầu trước, hộp số tự động 8 cấp và cụm pin 12,4 kWh. Nếu chỉ dùng mô-tơ điện, Peugeot 308 2022 phiên bản plug-in hybrid có thể chạy hết quãng đường 60 km. Nhiều khả năng Peugeot 4008 2023 sẽ chính thức trình làng tại thị trường châu Âu vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Khi có mặt trên thị trường, giá xe Peugeot 4008 2023 dự đoán sẽ rẻ hơn để có thể sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Audi Q3 Sportback hay BMW X2. Video: Xem chi tiết Peugeot 4008 GT tại Trung Quốc.

