Peugeot 3008 giảm giá chạm đáy tới gần 140 triệu đồng tại đại lý. 

Video: Đánh giá Peugeot 3008 tại Việt Nam.

Tận dụng thời điểm nhu cầu mua ôtô tăng cao, đa số các nhà phân phối ô tô tích cực giảm giá, tăng ưu đãi nhằm đẩy hàng tồn trước khi thị trường ô tô bước vào chặng đua mới của năm 2024. Đại lý Peugeot cũng không ngoại lệ.

Theo bảng giá khuyến nghị của Thaco - nhà phân phối độc quyền xe Peugeot tại Việt Nam, Peugeot 3008 có 3 phiên bản lựa chọn. Trong đó, bản New Peugeot 3008 AT có giá 949 triệu đồng, còn bản New Peugeot 3008 AL có giá 1,039 tỷ đồng.

Hiện tại, nhiều đại lý chào bán xe Peugeot 3008 giảm giá cực hấp dẫn. Tuy nhiên, chương trình giảm giá mỗi nơi mỗi khác. Mức giảm chênh lệch nhau khá nhiều. Có nơi nhân viên tư vấn báo giá bản tiêu chuẩn (Active - AT) với giá 810 triệu đồng, bản (Allure - AL) cao cấp có giá 910 triệu đồng.

Cũng có nơi bán bản AT với giá 830 triệu đồng và bản AL với giá 920 triệu đồng, tặng cho khách mua bảo hiểm thân vỏ. Điểm chung của chương trình ưu đãi tại đại lý là: Mức giảm cho mẫu xe 3008 dao động từ 119-129 triệu đồng đối với bản AL và 129 - 139 triệu đồng đối với bản AT. Để được hưởng mức ưu đãi sâu nhất, khách hàng phải lựa chọn xe mang VIN 2022.

Sau khi trừ ưu đãi, giá xe Peugeot 3008 chỉ ngang ngửa với các mẫu xe đang xếp trong phân khúc SUV/crossover hạng C, nơi đang diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá giữa Mazda CX-5 (giá từ 749 triệu đồng), Subaru Forester (giá từ 749 triệu đồng), Hyundai Tucson (giá từ 769 triệu đồng), Honda CR-V mới ra mắt (giá khởi điểm 1,1 tỷ đồng).

Là sản phẩm đại diện cho ngành ôtô nước Pháp, Peugeot 3008 mang trên mình những thứ sánh ngang với các mẫu xe cùng tầm giá đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc như màn hình điện tử 12,3 inch sau vô-lăng, điều hoà tự động 2 vùng, màn hình 10 inch trung tâm, sạc không dây, cốp điện hỗ trợ rảnh tay, cửa sổ trời toàn cảnh,...

Xe sử dụng động cơ 1.6L tăng áp, sản sinh công suất 165 mã lực, mô-men xoắn tối đa 245 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp và dẫn động cầu trước. Người dùng được bảo vệ bởi các tính năng an toàn tiên tiến (ADAS) gồm: Hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ & nhắc nhớ người lái tập trung.

Ngoài ra, xe còn được trang bị 6 túi khí, cảm biến đỗ xe phía sau, cảnh báo thời gian lái xe, camera lùi 180 độ giả lập 2 bên, điều khiển hành trình và giới hạn tốc độ, cảm biến đỗ xe phía trước.

So với các đối thủ, Peugeot 3008 có nhiều lợi thế về mặt trang bị, thương hiệu nhưng lại kém vì chỉ có 1 lựa chọn động cơ. Đợt giảm giá sâu này của Peugeot 3008 sẽ khiến nhiều đối thủ mất khách. Hiện tại, Peugeot 3008 còn được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ do là xe lắp ráp trong nước.