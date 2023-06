Peugeot 3008 2024 lộ nội thất sang chảnh, màn hình cong 21 inch

Theo kế hoạch, vào tháng 9 năm nay, Peugeot của Pháp sẽ chính thức ra mắt 3008 thế hệ mới. Còn 3 tháng nữa mới đến thời điểm này nhưng hãng Peugeot đã tung ra hình ảnh nội thất của xe. Qua hình ảnh do hãng công bố, có thể thấy Peugeot 3008 2024 mới được trang bị nội thất i-Cockpit mới. Điểm nhấn của khoang hành khách bên trong xe chính là màn hình cong có kích thước lên đến 21 inch, đặt nổi trên mặt táp-lô. Trang bị này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và màn hình cảm ứng trung tâm. Màn hình đi kèm đèn LED bên dưới nhằm tạo cảm giác "nổi" trên mặt táp-lô. Màn hình khủng trên Peugeot 3008 2024 bên phải có công nghệ cảm ứng, cho phép người dùng truy cập hệ thống thông tin giải trí, các cài đặt của xe cũng như chỉnh điều hòa. Trong khi đó, trên cụm điều khiển trung tâm có thêm một màn hình nhỏ, chứa các phím tắt i-Toggles, thay thế cho dãy nút cơ học có thiết kế như phím đàn đặc trưng của xe Peugeot hiện nay. Trước mặt người lái vẫn xuất hiện vô lăng nhỏ gọn với thiết kế 2 chấu và vát 2 đầu. Trên vô lăng còn có thêm dãy nút cảm ứng mới tính năng nhấn bằng xúc giác nhằm ngăn những thao tác ngoài ý muốn. Đằng sau vô lăng, hãng Peugeot bố trí thêm 2 cần gạt mới được miêu tả là "gọn gàng và thanh lịch". Chưa dừng ở đó, Peugeot 3008 2024 còn được bổ sung cụm điều khiển trung tâm có thiết kế hiện đại và đậm chất tương lai hơn so với thế hệ cũ. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp những nút điều khiển bổ sung như thanh cuộn hình trụ và phanh tay điện tử. Lẫy gạt chọn số điện tử của mẫu SUV cỡ C này được chuyển lên mặt táp-lô, nằm ngay cạnh nút bấm khởi động máy. Những khu vực còn lại của mặt táp-lô có thiết kế tiến hóa so với thế hệ cũ. Thêm vào đó là hệ thống đèn viền 8 màu và chất liệu nỉ chất lượng cao hơn, tạo cảm giác sang trọng hơn cho nội thất. Điều này cũng đồng thời thể hiện động thái muốn tiến lên phân khúc thị trường cao hơn của thương hiệu Pháp. Đáng tiếc là ngoại thất của Peugeot 3008 2024 vẫn chưa được công bố. Hãng Peugeot miêu tả 3008 2024 là "SUV thuần điện hoàn toàn mới với thiết kế fastback". Như vậy, ở thế hệ mới, mẫu SUV cỡ C này sẽ từ bỏ động cơ đốt trong và chuyển sang chạy hoàn toàn bằng điện. Tuy nhiên, qua những hình ảnh xe chạy thử, có thể thấy mẫu SUV cỡ C này sở hữu thiết kế ngoại thất khí động lực học hơn so với thế hệ cũ. Xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ STLA Medium mới nhằm thay thế loại EMP2 đã lỗi thời. Theo tin đồn, Peugeot 3008 2024 sẽ được trang bị 3 hệ truyền động điện khác nhau với quãng đường di chuyển tối đa sau một lần sạc lên đến 700 km. Video: Peugeot 3008 2024 mới hé lộ nội thất.

