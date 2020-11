Peugeot 2008 2021 sắp ra mắt Việt Nam, "đấu" Hyundai Kona

Theo đó, các đại lý của Peugeot Việt Nam hiện nay đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng của khách đối với mẫu crossover 2008 mới. Thời gian ra mắt dự kiến của mẫu xe này được các tư vấn bán hàng tiết lộ là vào tháng 12 tới. Trước đó, những hình ảnh chạy thử của Peugeot 2008 2021 mới tại Quảng Nam, nơi đặt nhà máy của THACO đã được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía người dùng trong nước. Mẫu xe crossove Peugeot 2008 thuộc định vị phân khúc tương đương với các tên tuổi như Kia Seltos, Hyundai Kona, Ford EcoSport, Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V. Theo đánh giá, với việc đưa Peugeot 2008 về Việt Nam và "tham chiến" trong phân khúc crossover cỡ nhỏ, bên cạnh mẫu xe đình đám mới ra mắt là Kia Seltos, THACO sẽ chiếm thị phần lớn trong phân khúc này. Mẫu crossover cỡ nhỏ Peugeot 2008 mới được ra mắt lần đầu vào tháng 6/2019. Mẫu xe này sở hữu phong cách thiết kế đầy ấn tượng với kiểu dáng khoẻ khoắn, hiện đại và ngôn ngữ thiết kế mới của hãng xe nước Pháp. Về kích thước, 2008 mới lớn hơn một chút so với mẫu xe tiền nhiệm, chiều dài tổng thể của xe tăng tới 140mm, trục cơ sở cũng được kéo dài hơn. Nhờ vậy, 2008 mới có không gian nội thất rộng rãi hơn, hành khách phía sau sẽ có chỗ duỗi chân thoải mái hơn, băng ghế đủ rộng cho ba người lớn ngồi thoải mái. Hiện chưa rõ giá xe Peugeot 2008 mới tại Việt Nam cũng như động cơ và các trang bị tiện nghi, an toàn... Tuy nhiên, dự tính xe sẽ không bị cắt giảm nhiều so với các phiên bản đang được bán ra tại thị trường trong khu vực. Tuy nhiên, ở thị trường quốc tế, Peugeot 2008 có tới bốn sự lựa chọn về phiên bản, bao gồm bản Active, Allure, GT Line, và GT với nhiều tuỳ chọn động cơ khác nhau. Đối với bản chạy xăng, Peugeot 2008 sử dụng động cơ PureTech 1.2 lít 3 xi-lanh, cho công suất 100 mã lực, 130 mã lực hoặc 155 mã lực. Một lựa chọn khác là động cơ dầu diesel BlueHDI 1.5 lít 4 xi-lanh sản sinh công suất 100 hoặc 130 mã lực. Video: Peugeot 2008 thế hệ mới đã nhận cọc tại Việt Nam.

Theo đó, các đại lý của Peugeot Việt Nam hiện nay đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng của khách đối với mẫu crossover 2008 mới. Thời gian ra mắt dự kiến của mẫu xe này được các tư vấn bán hàng tiết lộ là vào tháng 12 tới. Trước đó, những hình ảnh chạy thử của Peugeot 2008 2021 mới tại Quảng Nam, nơi đặt nhà máy của THACO đã được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía người dùng trong nước. Mẫu xe crossove Peugeot 2008 thuộc định vị phân khúc tương đương với các tên tuổi như Kia Seltos, Hyundai Kona, Ford EcoSport, Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V. Theo đánh giá, với việc đưa Peugeot 2008 về Việt Nam và "tham chiến" trong phân khúc crossover cỡ nhỏ, bên cạnh mẫu xe đình đám mới ra mắt là Kia Seltos, THACO sẽ chiếm thị phần lớn trong phân khúc này. Mẫu crossover cỡ nhỏ Peugeot 2008 mới được ra mắt lần đầu vào tháng 6/2019. Mẫu xe này sở hữu phong cách thiết kế đầy ấn tượng với kiểu dáng khoẻ khoắn, hiện đại và ngôn ngữ thiết kế mới của hãng xe nước Pháp. Về kích thước, 2008 mới lớn hơn một chút so với mẫu xe tiền nhiệm, chiều dài tổng thể của xe tăng tới 140mm, trục cơ sở cũng được kéo dài hơn. Nhờ vậy, 2008 mới có không gian nội thất rộng rãi hơn, hành khách phía sau sẽ có chỗ duỗi chân thoải mái hơn, băng ghế đủ rộng cho ba người lớn ngồi thoải mái. Hiện chưa rõ giá xe Peugeot 2008 mới tại Việt Nam cũng như động cơ và các trang bị tiện nghi, an toàn... Tuy nhiên, dự tính xe sẽ không bị cắt giảm nhiều so với các phiên bản đang được bán ra tại thị trường trong khu vực. Tuy nhiên, ở thị trường quốc tế, Peugeot 2008 có tới bốn sự lựa chọn về phiên bản, bao gồm bản Active, Allure, GT Line, và GT với nhiều tuỳ chọn động cơ khác nhau. Đối với bản chạy xăng, Peugeot 2008 sử dụng động cơ PureTech 1.2 lít 3 xi-lanh, cho công suất 100 mã lực, 130 mã lực hoặc 155 mã lực. Một lựa chọn khác là động cơ dầu diesel BlueHDI 1.5 lít 4 xi-lanh sản sinh công suất 100 hoặc 130 mã lực. Video: Peugeot 2008 thế hệ mới đã nhận cọc tại Việt Nam.