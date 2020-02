Peugeot 2008 từ 800 triệu đồng tại Việt Nam, "đấu" Honda HR-V?

Giới tư vấn bán hàng Peugeot liên tục thông báo về sự xuất hiện của 2008 tại Việt Nam trong năm nay. Cụ thể, xe dự kiến được lắp ráp trong nước, mở bán vào quý 4 với mức giá xung quanh mức 800 triệu đồng. Có tư vấn bán hàng còn khẳng định giá xe Peugeot 2008 sẽ "nhỉnh" hơn so với đối thủ Honda HR-V. Peugeot 2008 thế hệ mới thuộc phân khúc crossover hạng B, đồng hạng với Honda HR-V, Hyundai Kona và Ford EcoSport. Sự xuất hiện của mẫu xe đến từ Pháp tạo ra một sự lựa chọn mới mẻ cho khách hàng, bởi tại Việt Nam, Peugeot định vị là một thương hiệu cao cấp, tiệm cận hạng sang. Peugeot 2008 ra đời lần đầu tiên vào năm 2013, và bước sang thế hệ thứ 2 từ tháng 6/2019. Thế hệ mới phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Common Modular Platform (CMP) của PSA Group với thiết kế sắc cạnh và hầm hồ lấy từ 208 và 508. Lưới tản nhiệt họa tiết xen kẽ, cụm đèn mượn từ mẫu 208 và đèn LED định vị hình răng nanh đặc trưng của thương hiệu hình sư tử. Nắp capo dài giúp chiếc 2008 mang đậm chất SUV truyền thống hơn. Kích thước xe cũng lớn hơn trước một chút giúp không gian bên trong được cải thiện so với "người tiền nhiệm". Thể tích khoang hành lý tăng nhẹ, lên mức 434 lít, và có thể gia tăng bằng cách gập hàng ghế thứ 2. Nội thất trên phiên bản mới này khá quen thuộc, do mang nhiều âm hưởng từ "đàn anh" 3008 và 5008 đang bán tại Việt Nam. Buồng lái i-Cockpit, vô-lăng nhỏ, màn hình giải trí 10 inch, sạc không dây, hệ thống âm thanh Focal 10 loa là những điểm đáng chú ý trên mẫu xe SUV Peugeot 2008. Tại thị trường nước ngoài, mẫu xe Pháp có rất nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm 3 bản xăng 1.2L PureTech 3 xy-lanh, công suất lần lượt 100, 130 và 155 mã lực, cùng 2 bản máy dầu 1.5L 4 xy-lanh BlueHDI, công suất lần lượt 100 và 130 mã lực. Nhiều công nghệ an toàn được tích hợp dưới dạng tiêu chuẩn như Cruise Control thích ứng đi kèm cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động hay đèn pha thông minh. Video: Peugeot 2008 GT Line chuẩn bị về Việt Nam.

