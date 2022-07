Perodua Alza 2022 - "bản sao" giá rẻ của Toyota Veloz chỉ 328 triệu đồng

Toyota Avanza là mẫu MPV cỡ nhỏ rất được ưa chuộng tại các thị trường Đông Nam Á. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe này được phát triển nhiều phiên bản khác nhau để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Ngoài Veloz cao cấp, Toyota Avanza còn có phiên bản giá rẻ mang tên Daihatsu Xenia và Perodua Alza. Trong đó, Alza do Perodua - hãng xe nội địa lớn nhất của Malaysia - sản xuất. Sau khi bộ ba Toyota Avanza, Toyota Veloz và Daihatsu Xenia ra mắt thị trường Đông Nam Á từ cuối năm ngoái, đến nay, Perodua Alza 2022 mới trình làng ở Malaysia. Tại thị trường này, xe có 3 phiên bản, bao gồm X, H và AV với giá dao động từ 68.000 - 75.500 RM (khoảng 328 - 397 triệu đồng). So với Toyota Veloz mới, mẫu xe MPV Perodua Alza 2022 sở hữu một số chi tiết ngoại thất khác biệt như lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau, đèn pha, đèn hậu và vành la-zăng. Hệ thống đèn của mẫu xe này giống với cặp đôi Toyota Avanza và Daihatsu Xenia 2022 hơn. Nguyên nhân có lẽ là do Toyota Veloz 2022 được bán tại Malaysia còn Toyota Avanza và Daihatsu Xenia thì không. Chưa hết, Perodua Alza 2022 còn có chiều cao gầm chỉ 160 mm hoặc 150 mm ở bản tiêu chuẩn, thấp hơn đến 45 - 55 mm so với Toyota Veloz mới, mặc dù cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA). Những thông số kích thước còn lại của Perodua Alza thế hệ mới bao gồm chiều dài 4.425 mm, chiều rộng 1.730 mm, chiều cao 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Tuy là phiên bản rẻ hơn của Toyota Veloz nhưng Perodua Alza 2022 được trang bị khá ổn. Ở bản tiêu chuẩn, xe đi kèm đèn pha LED tự động, đèn chờ dẫn đường, đèn hậu LED, vành hợp kim 15 inch, lốp 185/65, nội thất bọc nỉ, vô lăng không tích hợp phím chức năng, cửa gió điều hòa/bệ tì tay ở hàng ghế sau, 3 cổng sạc và màn hình đa thông tin 4,2 inch bên trong bảng đồng hồ. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn không có màn hình cảm ứng. Bù lại, bản tiêu chuẩn của Perodua Alza 2022 được trang bị 6 túi khí cũng như hệ thống an toàn chủ động Advanced Safety Assist (ASA), bao gồm cảnh báo va chạm sớm, phanh tránh va chạm, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, ngăn đạp nhầm chân ga, cảnh báo chệch làn đường, ngăn chệch làn đường. Trong khi đó, bản H được trang bị đèn pha Matrix LED với tính năng tự động bật/tắt, chiếu sáng thích ứng, đèn sương mù LED, vành 16 inch phối 2 màu, lốp 195/60, cảm biến mở cửa không cần chìa khóa, vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng cùng những điểm nhấn màu bạc, mạ crôm và đen bóng trong nội thất. Ngoài ra, bản tầm trung của mẫu MPV cỡ nhỏ này còn có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, camera lùi, 6 loa và 5 cổng sạc. Cuối cùng là bản AV cao cấp nhất với những điểm nhấn mạ crôm và đen bóng trên lưới tản nhiệt, đường chân kính mạ crôm cùng cánh lướt gió bên sườn. Trong khi đó, bên trong bản AV là nội thất phối 2 màu, vô lăng tích hợp đủ phím chức năng, màn hình trung tâm 9 inch, hỗ trợ Android Auto có dây, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera hành trình. Chưa hết, bản AV còn sở hữu phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và camera 360 độ. Dù ở phiên bản nào, Perodua Alza 2022 cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L quen thuộc của hãng Toyota. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ Dual VVT-i đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 này kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp D-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 22 km/lít (khoảng 4,5 lít/100 km) theo tiêu chuẩn tại Malaysia. Ở hai bản H và AV, xe sẽ có 3 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco, Power. Dự kiến, sau Perodua Alza 2022, sẽ đến lượt Toyota Veloz thế hệ mới ra mắt thị trường Malaysia. Giá Toyota Veloz 2022 tại Malaysia ước tính sẽ khởi điểm từ 95.000 RM (khoảng 502 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với Perodua Alza mới. Video: Xem mẫu xe MPV Perodua Alza 2022 thử độ va chạm.

