Peel P50 - chiếc ôtô nhỏ nhất thế giới có giá 3,33 tỷ đồng

Ngày nay, chúng ta coi xe cỡ nhỏ là một chiếc xe kiểu như Mini Cooper Hardtop, nhưng trong thập niên 1960, thế giới từng có một mẫu xe sản xuất kích thước “tí hon”. Nó có tên Peel P50 nhỏ nhất thế giới này được lắp ráp ở Isle of Man. Peel P50 tí hon chỉ nặng 55,8 kg, mẫu xe 3 bánh nhỏ xíu này được trang bị động cơ DKW 49 cc, sản sinh công suất chỉ hơn 4 mã lực cho bánh sau duy nhất. Hãng xe nhỏ chỉ sản xuất 47 chiếc với giá 199 bảng Anh mỗi chiếc, tương đương khoảng 230 triệu đồng thời nay. Thương hiệu này bắt đầu sản xuất lại những chiếc xe bé nhỏ vào năm 2010, nhưng những chiếc xe gốc mới là hấp dẫn hơn cả. Tua nhanh vài thập kỷ kể từ lúc mới ra đời, những chiếc xe 3 bánh Peel P50 tí hon nguyên bản bây giờ đã trở thành những món hàng được săn lùng bởi các nhà sưu tập, và có những người sẵn sàng bỏ ra số tiền ngang ngửa một chiếc Porsche 911 để mua được một chiếc. Minh chứng là mới đây, đơn vị Car & Classic ở Anh Quốc hé lộ rằng họ đã bán được một chiếc Peel P50 nguyên bản cho một khách hàng với giá 111.000 bảng Anh (tương đương 3,33 tỷ đồng) sau một cuộc đấu thầu khá căng thẳng giữa hai khách hàng tiềm năng. Đó là một số tiền nhiều hơn 550 lần so với giá trị ban đầu. Tuy nhiên, nhiều người có lẽ sẽ còn cảm thấy bất ngờ hơn nữa khi biết rằng 111.000 bảng Anh vẫn chưa phải mức giá kỷ lục đối với giá xe Peel P50 hàng hiếm. Hồi năm 2016, RM Sotheby's đã từng bán đấu giá một chiếc Peel P50 với giá trị lên tới 176.000 USD (tương đương hơn 4 tỷ đồng). Yếu tố khiến chiếc Peel P50 cụ thể này đạt giá trị cao như vậy là câu chuyện lịch sử điên rồ của nó, bao gồm một thời gian nó từng được dùng làm xe quảng cáo đi lên đỉnh của Tháp Blackpool. Chuyên gia xe cổ cũng lưu ý rằng nó có thể là một trong những mẫu xe ra đời sớm nhất do thông số kỹ thuật độc đáo. Chiếc xe có trang bị kính chắn gió ở vị trí thấp hơn bình thường, đèn chiếu sáng bên Lucas độc đáo, nước sơn màu kem cho vô lăng, và không có khung chống lật phía sau. Chi trả số tiền lên tới hàng trăm nghìn USD hay bảng Anh cho một chiếc xe cổ không phải là một hiện tượng lạ nhưng đó là một quyết định khác thường khi chiếc xe ấy không có số lùi và chỉ có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h. Nó thậm chí cũng không có bất kỳ bảng đồng hồ hoặc hệ thống trợ lái nào cả. Video: Giới thiệu Peel P50 3 bánh - chiếc ôtô nhỏ nhất thế giới.

