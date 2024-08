Pagani Utopia Roadster hơn 85 tỷ đồng ra mắt, giới hạn 130 xe

Mới đây, Pagani Utopia Roadster 2024 mới đã chính thức ra mắt, xe được cung cấp cả tùy chọn mui cứng và mui mềm. Theo hãng xe nước Ý, trang bị này không làm tăng trọng lượng của xe so với biến thể coupe đã ra mắt từ tháng 9/2022. Thông thường, các phiên bản mui trần như siêu xe Pagani Utopia Roadster thường có khối lượng riêng nặng hơn đáng kể so với bản coupe, đồng nghĩa với việc khả năng tăng tốc của xe sẽ bị ảnh ảnh hưởng. Tuy nhiên, các kỹ sư của Pagani đã nỗ lực để giữ khối lượng của Utopia Roadster ngang ngửa với bản coupe, ở mức 1.280 kg. Thành công này đến từ việc phát triển song song cả hai biến thể, sử dụng chung khung gầm hệ thống truyền động. Bởi lý do ưu tiên cắt giảm khối lượng, Utopia Roadster không được trang bị hệ thống đóng mở mui dùng điện như nhiều chiếc mui trần khác. Phần mui cứng có thể tháo rời thủ công nhưng không thể cất giữ bên trong xe khi không sử dụng. Trong khi đó bản mui mềm thì có thể gấp gọn trong một chiếc vali đặt phía sau hai ghế ngồi. Chủ xe cũng có thể sử dụng bộ vali da bọc carbon được đặt gọn gàng trong khoang chứa đặc biệt cạnh động cơ. Về thiết kế, Utopia Roadster vẫn giữ nguyên các đường nét đặc trưng của phiên bản coupe. Mẫu hypercar này mang phong cách tối giản nhưng vẫn rất hiện đại. Các yếu tố khí động học được thiết kế một cách tinh tế nhằm giữ lại các đường gân dập nổi ấn tượng trên thân xe. Một trong những điểm nhấn của Utopia là thiết kế cửa nhị diện độc đáo, cho phép cửa xe có thể tách khỏi thân xe, sau đó xoay theo trục chính để hướng lên trên. Phần đuôi xe gây ấn tượng với điểm nhấn là cụm đèn hậu mang thiết kế giống tua-bin động cơ máy bay. Bên cạnh đó là cánh gió hình elip với kích thước khổng lồ, giúp duy trì sự ổn định cho chiếc xe khi chạy trên dải tốc độ cao. Pagani cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa cho khách hàng mua Utopia Roadster, bao gồm cả cấu hình Sport Pack trên biến thể coupe. Chiếc xe trưng bày có ngoại thất hoàn thiện từ chất liệu carbon màu đỏ Habanero Red, kết hợp với bộ mâm carbon Aeroblade. Pagani Utopia Roadster được trang động cơ V12 6.0L do AMG lắp ráp thủ công, sản sinh công suất 852 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm. Đi kèm với đó là hộp số Xtrac 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Mẫu hypercar này cũng được trang bị hệ thống treo chủ động và hệ thống cảm biến lốp xe điện tử Pirelli Cyber Tyre. Công nghệ này tương thích với lốp Pirelli P Zero Corsa, Winter và Trofeo RS, cho phép truyền tải thông tin từ lốp xe đến hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo. Xe sẽ được giới thiệu tới các tín đồ siêu xe tại Tuần lễ Xe hơi Monterey diễn ra ở Mỹ. Theo công bố của thương hiệu xe Italy, giá xe Pagani Utopia Roadster khởi điểm khoảng 3,4 triệu USD (tương đương 85,7 tỷ đồng) và giới hạn chỉ 130 chiếc trên toàn thế giới. Video: Xem chi tiết siêu xe Pagani Utopia Roadster 2024 mới.

