Pagani Utopia giới hạn đúng 99 chiếc đầu tiên đến Miami

Pagani Utopia triệu đô chỉ được sản xuất giới hạn đúng 99 chiếc trên toàn thế giới, ít hơn 1 xe do với thần gió Pagani Huayra, điều này đã làm cho các nhà sưu tập xe đổ xô săn đón mẫu xe này, trong đó, có nhiều đại gia kín tiếng, sở hữu bộ sưu tập xe rất khủng ở Mỹ mua. Với tình trạng các đại gia trên khắp nước Mỹ đang săn lùng ráo riết dòng xe Pagani Utopia giới hạn 99 chiếc. Và mới đây, 1 chiếc xe đầu tiên vừa đặt chân đến Miami, thành phố ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, đã thu hút sự chú ý, được biết, siêu phẩm này do đại lý Prestige Imports Miami nhập về cho khách. Chiếc siêu xe Pagani Utopia này được hoàn thiện với ngoại thất sơn màu vàng, bộ áo được chủ xe rất yêu thích, nội thất có tông màu đất cùng vô số chi tiết bằng carbon.Giá siêu xe Pagani Utopia từ 2,5 triệu đô la, đắt hơn phiên bản trước là Huayra đến 1,2 triệu đô la, ngang với giá xe Bugatti Chiron. Pagani Utopia sẽ tiếp tục được cung cấp sức mạnh như Huayra, bởi động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép do AMG phát triển nhưng sản sinh công suất tối đa 852 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm, so sánh thông số này với thần gió, Utopia được tăng 132 mã lực và 100 Nm. Tất cả sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua 2 tùy chọn là hộp số tuần tự 7 cấp của XTrac hoặc số sàn 7 cấp với cơ chế sang số phức tạp bậc nhất. Nếu chọn mua xe Pagani Utopia số sàn, khách hàng phải chờ thêm nửa năm. Video: Pagani Utopia triệu đô đầu tiên đến Miami.

Pagani Utopia triệu đô chỉ được sản xuất giới hạn đúng 99 chiếc trên toàn thế giới, ít hơn 1 xe do với thần gió Pagani Huayra, điều này đã làm cho các nhà sưu tập xe đổ xô săn đón mẫu xe này, trong đó, có nhiều đại gia kín tiếng, sở hữu bộ sưu tập xe rất khủng ở Mỹ mua. Với tình trạng các đại gia trên khắp nước Mỹ đang săn lùng ráo riết dòng xe Pagani Utopia giới hạn 99 chiếc. Và mới đây, 1 chiếc xe đầu tiên vừa đặt chân đến Miami, thành phố ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, đã thu hút sự chú ý, được biết, siêu phẩm này do đại lý Prestige Imports Miami nhập về cho khách. Chiếc siêu xe Pagani Utopia này được hoàn thiện với ngoại thất sơn màu vàng, bộ áo được chủ xe rất yêu thích, nội thất có tông màu đất cùng vô số chi tiết bằng carbon. Giá siêu xe Pagani Utopia từ 2,5 triệu đô la, đắt hơn phiên bản trước là Huayra đến 1,2 triệu đô la, ngang với giá xe Bugatti Chiron. Pagani Utopia sẽ tiếp tục được cung cấp sức mạnh như Huayra, bởi động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép do AMG phát triển nhưng sản sinh công suất tối đa 852 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm, so sánh thông số này với thần gió, Utopia được tăng 132 mã lực và 100 Nm. Tất cả sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua 2 tùy chọn là hộp số tuần tự 7 cấp của XTrac hoặc số sàn 7 cấp với cơ chế sang số phức tạp bậc nhất. Nếu chọn mua xe Pagani Utopia số sàn, khách hàng phải chờ thêm nửa năm. Video: Pagani Utopia triệu đô đầu tiên đến Miami.