Pagani Huayra Roadster "khoác áo" carbon màu độc, gần 55 tỷ đồng

Ra mắt vào năm 2017, siêu xe Pagani Huayra Roadster được sản xuất với số lượng 100 chiếc. Đến nay, tất cả siêu xe này đều đã có chủ. Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc Huayra Roadster, bạn chỉ có thể mua xe đã qua sử dụng. Mới đây, đại lý siêu xe Newport Beach Automotive (Mỹ) vừa trưng bày chiếc Huayra Roadster hàng hiếm với màu ngoại thất độc đáo. Newport Beach Automotive là một trong những đại lý siêu xe lớn nhất tại Mỹ. Bạn có thể tìm gặp bất cứ mẫu xe thể thao nào tại đây, từ chiếc Mercedes-Benz E 450 đến Bugatti Chiron, Koenigsegg Jesko... Chiếc Huayra Roadster sở hữu màu ngoại thất xanh Blue TriColore. Kết hợp với thân xe được làm từ sợi carbon vân nổi, màu sơn này cho ra ánh nhìn nổi bật hơn dưới nắng. Màu xanh đậm còn xuất hiện ở kẹp phanh. Tô điểm cho màu xanh là màu bạc với các chi tiết trang trí nhỏ trên xe. Bộ mâm đa chấu được mạ chrome bóng. Nội thất xe được phủ trong da màu trắng và nâu, sợi carbon bóng và các chi tiết bằng nhôm. Pagani cung cấp cho Huayra Roadster tùy chọn mui bằng kính hoặc mui vải mềm. Do đó, cơ cấu mở cửa kiểu cánh chim được thay bằng kết cấu mở cửa truyền thống. Nắp khoang động cơ cũng được thiết kế lại. Thông thường, các bản mui trần nặng hơn bản coupe do phải "vác" thêm cơ cấu đóng mở mui. Huayra Roadster không giống như vậy. Theo nhà sản xuất, Huayra Roadster nhẹ hơn bản coupe đến 70 kg, đạt khối lượng 1.280 kg. Huayra Roadster được trang bị động cơ tăng áp kép V12 dung tích 6.0L do Mercedes-AMG phát triển. Động cơ này đã được tinh chỉnh để cho ra công suất 764 mã lực và mô men xoắn 1.000 Nm. So với bản coupe, sức mạnh của Huayra Roadster tăng 44 mã lực. Huayra Roadster có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong dưới 3 giây. Chiếc Huayra Roadster này có số thứ tự 42/100 và từng được bán đấu giá hồi tháng 1/2020 với số tiền 2,37 triệu USD. Trong khi phần lớn siêu xe bản giới hạn sẽ tăng giá theo thời gian thì Huayra Roadster có số phận ngược lại. Ở thời điểm ra mắt, giá xe Pagani Huayra Roadster có mức tới 2,5 triệu USD. Hồi năm 2019, một chiếc Huayra Roadster cũng được bán lại với giá chỉ 2,1 triệu USD. Video: Chi tiết Pagani Huayra Roadster mui trần hàng hiếm.

