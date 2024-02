Pagani Huayra R Evo 2024 - "thần gió" sở hữu sức mạnh 900 mã lực

Vào tháng 3/2021, Pagani lần đầu tiên giới thiệu phiên bản dành cho đường đua Huayra R với nhiều thay đổi về hiệu suất ấn tượng. Sau gần 3 năm, hãng tiếp tục ra mắt phiên bản nâng cấp Pagani Huayra R Evo 2024 mới cùng nhiều tinh chỉnh về thiết kế và hệ thống vận hành. Tương tự Ferrari FXX K Evo, thay đổi lớn nhất của siêu xe Pagani Huayra R Evo là hệ thống khí độc học mới, dựa trên thiết kế của mẫu Pagani Codalunga ra mắt vào tháng 6/2022. Theo hãng xe, phong cách này được lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua IndyCar và Le Mans. Cấu tạo nên chiếc xe là bộ khung gầm liền khối tích hợp sẵn ghế đua, chế tác bằng chất liệu Carbo-Titanium HP62 G2 và Carbo-Triax HP62, phần khung phụ trước và sau bằng thép Cr-Mo. Điều này giúp cho khối lượng khô của Huayra R Evo chỉ nặng 1.060 kg. Điểm mới của chiếc Pagani Huayra R Evo là phần mui có thể tháo rời. Chi tiết này giúp tối ưu tính khí động học hơn so với dự đoán khi lực ép xuống mặt đường tăng 5%. So với Huayra R, ốp cản trước khí động học của Huayra R Evo được kéo dài về phía trước 101 mm. Phần thân đuôi dài Codalunga mở rộng về phía sau 190 mm. Điều này giúp chiếc xe tạo ra một lực ép xuống mặt đường cao hơn 45%. Trái tim của Pagani Huayra R Evo là khối động cơ V12-R Evo hút khí tự nhiên 6.0L, sản sinh công suất tối đa 900 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Đi làm là hệ dẫn động cầu sau và hộp số 6 cấp tuần tự với 3 đĩa ly hợp đua. Cơ cấu này giúp công suất của Huayra R Evo cao hơn Huayra R 50 mã lực. Tốc độ tối đa của xe đạt 350 km/h. Tổng thời gian phát triển dự án này kéo dài gần 2 năm. Với sự gia tăng đáng kể về công suất, hiệu suất phanh, hiệu quả khí động học và lực ép xuống mặt đường, Pagani Huayra R Evo có thể sánh ngang với mức hiệu suất của các mẫu xe đua Le Mans Prototype 2 hiện tại. Chủ nhân của những chiếc Pagani Huyara R Evo sẽ được tham dự chương trình Arte in Pista độc quyền để trải nghiệm khả năng thực tế của siêu xe này trên đường đua. Số lượng và mức giá xe Pagani Huyara R Evo 2024 vẫn chưa được Pagani công bố. Video: Giới thiệu siêu xe Pagani Huayra R Evo 2024.

