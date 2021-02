Ôtô điện rẻ nhất châu Âu, chỉ 275 triệu đồng là xe Trung Quốc?

Khởi điểm ở giá chỉ 9.999 Euro (tương đương 275 triệu đồng), Dartz FreZe Nikrob 2021 mới đang nhắm mục tiêu trở thành mẫu xe điện rẻ nhất ở thị trường châu Âu. Mẫu xe đô thị 2 cửa này sẽ có cự li di chuyển 200 km trên một lần sạc và có chỗ ngồi cho 4 người. Với cái giá khởi điểm dưới 10.000 Euro, nó sẽ rẻ chỉ bằng một nửa so với một chiếc Smart EQ Fortwo. Người mua ở châu Âu có thể mua một chiếc Renault Twizy với giá rẻ hơn Nikrob, nhưng mẫu xe của Pháp chỉ có 2 chỗ ngồi mà thôi. Trên thực tế, Dartz FreZe Nikrob chạy điện vốn sẽ được dựa trên Wuling Mini-EV, mẫu xe điện cực rẻ gây sốt với giá chỉ khoảng 100 triệu ở thị trường Trung Quốc. Dựa trên những hình ảnh mang lớp áo ngụy trang màu đỏ mà Dartz chia sẻ với giới truyền thông, Nikrob chắc sẽ không có nhiều thay đổi trên phương diện hình thức Trong khi đó, nội thất xe trông cũng không có quá nhiều thay đổi so với Wuling, và đây không phải là một điểm xấu. Thành thật mà nói, nội thất xe trông khá tuyệt đối với phân khúc microcar giá rẻ chuyên dùng trong đô thị. Hơn nữa, nội thất xe thực chất có nhiều đặc điểm hấp dẫn hơn so với mẫu xe gốc của Trung Quốc. Thương hiệu Dartz hiện đang cung cấp một loạt các tùy chọn, như loại bỏ ghế sau. Tuy nhiên, bạn có thể muốn giữ lại những chiếc ghế sau vì chúng (cùng với ghế trước) có thể được hoàn thiện bằng chất liệu “da lá”. BeLeaf là sản phẩm thay thế da thuần chất được sản xuất bởi Nova Kaeru, một công ty đến từ Brazil chuyên thu hoạch lá từ cây Alocasia Macrorrhiza (hay con gọi là cây tai voi).Dartz FreZe Nikrob giá rẻ cũng sẽ nhận được một số trang bị khác biệt để tương thích hơn với thị trường châu Âu, ví như cụm đèn pha mới với đèn chạy ban ngày. Trước đó, công ty cũng cho biết họ đang tìm cách bổ sung túi khí và kiểm soát cân bằng điện tử. Tất cả những sự nâng cấp này có thể giải thích cho việc tăng giá so với Wuling. Tất nhiên giá đắt hơn còn là bởi mẫu xe Dartz cũng có khoảng cách di chuyển xa hơn với Wuling, vốn chỉ đạt tối đa 175 km ở Trung Quốc. Theo CEO của Dartz, Leonard Yankelovich, FreZe Nikrob đã đạt được khoảng cách di chuyển tốt hơn là nhờ sử dụng các phụ tùng hiệu quả hơn. “Chúng tôi thay đổi đèn halogen thành đèn LED và nhận được những gì chúng tôi cần – khoảng cách xa hơn. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã thực hiện một số nâng cấp hệ thống điện,” Yankelovich nói. Video: Xe điện cỡ nhỏ, giá rẻ Dartz FreZe Nikrob 2021 mới.

Khởi điểm ở giá chỉ 9.999 Euro (tương đương 275 triệu đồng), Dartz FreZe Nikrob 2021 mới đang nhắm mục tiêu trở thành mẫu xe điện rẻ nhất ở thị trường châu Âu. Mẫu xe đô thị 2 cửa này sẽ có cự li di chuyển 200 km trên một lần sạc và có chỗ ngồi cho 4 người. Với cái giá khởi điểm dưới 10.000 Euro, nó sẽ rẻ chỉ bằng một nửa so với một chiếc Smart EQ Fortwo. Người mua ở châu Âu có thể mua một chiếc Renault Twizy với giá rẻ hơn Nikrob, nhưng mẫu xe của Pháp chỉ có 2 chỗ ngồi mà thôi. Trên thực tế, Dartz FreZe Nikrob chạy điện vốn sẽ được dựa trên Wuling Mini-EV, mẫu xe điện cực rẻ gây sốt với giá chỉ khoảng 100 triệu ở thị trường Trung Quốc. Dựa trên những hình ảnh mang lớp áo ngụy trang màu đỏ mà Dartz chia sẻ với giới truyền thông, Nikrob chắc sẽ không có nhiều thay đổi trên phương diện hình thức Trong khi đó, nội thất xe trông cũng không có quá nhiều thay đổi so với Wuling, và đây không phải là một điểm xấu. Thành thật mà nói, nội thất xe trông khá tuyệt đối với phân khúc microcar giá rẻ chuyên dùng trong đô thị. Hơn nữa, nội thất xe thực chất có nhiều đặc điểm hấp dẫn hơn so với mẫu xe gốc của Trung Quốc. Thương hiệu Dartz hiện đang cung cấp một loạt các tùy chọn, như loại bỏ ghế sau. Tuy nhiên, bạn có thể muốn giữ lại những chiếc ghế sau vì chúng (cùng với ghế trước) có thể được hoàn thiện bằng chất liệu “da lá”. BeLeaf là sản phẩm thay thế da thuần chất được sản xuất bởi Nova Kaeru, một công ty đến từ Brazil chuyên thu hoạch lá từ cây Alocasia Macrorrhiza (hay con gọi là cây tai voi). Dartz FreZe Nikrob giá rẻ cũng sẽ nhận được một số trang bị khác biệt để tương thích hơn với thị trường châu Âu, ví như cụm đèn pha mới với đèn chạy ban ngày. Trước đó, công ty cũng cho biết họ đang tìm cách bổ sung túi khí và kiểm soát cân bằng điện tử. Tất cả những sự nâng cấp này có thể giải thích cho việc tăng giá so với Wuling. Tất nhiên giá đắt hơn còn là bởi mẫu xe Dartz cũng có khoảng cách di chuyển xa hơn với Wuling, vốn chỉ đạt tối đa 175 km ở Trung Quốc. Theo CEO của Dartz, Leonard Yankelovich, FreZe Nikrob đã đạt được khoảng cách di chuyển tốt hơn là nhờ sử dụng các phụ tùng hiệu quả hơn. “Chúng tôi thay đổi đèn halogen thành đèn LED và nhận được những gì chúng tôi cần – khoảng cách xa hơn. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã thực hiện một số nâng cấp hệ thống điện,” Yankelovich nói. Video: Xe điện cỡ nhỏ, giá rẻ Dartz FreZe Nikrob 2021 mới.