Ôtô điện chạy qua vùng ngập lụt có ảnh hưởng đến pin và động cơ?

Video: Xem ôtô điện VinFast "lội nước" băng băng tại Hà Nội.

Một vài năm trở lại đây, ôtô điện ngày càng phát triển và nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng Việt Nam nhờ tính thân thiện môi trường, nhiều trang bị tiện ích cũng như thiết kế bắt mắt. Vậy việc trong điều kiện thời tiết mưa bão hay ngập lụt liệu có ảnh hưởng đến pin và động cơ ôtô điện? Vấn đề được rất nhiều người thắc mắc trong quá trình tìm hiểu mua xe điện.

Ôtô điện có khả năng lội nước tốt hơn xe xăng

Nghiên cứu của chuyên trang Drive/Finicial Express (tạp chí chuyên về tin tức tài chính và kinh doanh của Ấn Độ và quốc tế) cho biết, xe điện có khả năng lội nước tốt hơn xe xăng.

Xe điện có khả năng lội nước tốt hơn xe xăng.

Bởi, xe sử dụng động cơ đốt trong thường có cấu trúc phức tạp, nước thường dễ lọt vào qua vị trí cổ hút gió nằm phía dưới nắp ca-pô. Ngoài ra, dầu nhớt và các chất lỏng có tác dụng bôi trơn, làm mát động cơ khi bị dính nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hộp số và gây hư hại đến các hệ thống liên quan trên xe.

Trong khi đó, motor điện và khối pin trên xe lại có cấu tạo đơn giản và được hàn kín, giúp giảm thiểu những rủi ro khi xe di chuyển qua các vùng ngập lụt hoặc mưa bão lớn.

Đồng thời, Finicial Express cũng chỉ ra rằng, mỗi chiếc xe điện đều được trang bị hệ thống bảo vệ chống xâm nhập đạt tiêu chuẩn chống bụi và nước IP67/ IP65. Hệ thống này giúp ôtô điện khi chạy qua vùng ngập nước sâu 1m trong khoảng nửa giờ đồng hồ mà không xảy ra hiện tượng bị rò rỉ nguồn điện.

Nước không ảnh hưởng đến hệ thống pin và động cơ

Vậy khi ôtô điện chạy qua vùng ngập sâu, nước có ảnh hưởng đến hệ thống pin và động cơ? Có gây ra hiện tượng chập điện, giật điện dẫn đến mất an toàn? Câu trả lời là nước không ảnh hưởng đến hệ thống pin và động cơ.

Mỗi chiếc xe điện đều được trang bị hệ thống bảo vệ chống xâm nhập đạt tiêu chuẩn chống bụi và nước IP67/ IP65.

Bởi, khối pin trên xe điện cũng như xe hybrid được hợp thành từ nhiều tấm ghép chứa hyđrua kim loại niken hoặc bằng công nghệ lithium-ion thay vì axit-chì. Khối pin này sẽ được bọc trong một lớp vỏ kim loại kín, không gì có thể lọt vào trong (kể cả nước và bụi). Trường hợp, pin bị vỡ do va chạm quá mạnh thì chúng cũng không tràn ra ngoài do các hóa chất bên trong được thiết kế dạng gel.

Các đường dây cao áp mang dòng điện lắp đặt trên xe cũng được bảo vệ tương tự như vậy. Do đó, ở điều kiện hoạt động bình thường, nước không hề ảnh hưởng đến hệ thống pin cũng như động cơ xe điện.

Khối pin trên xe điện cũng như xe hybrid được hợp thành từ nhiều tấm ghép chứa hyđrua kim loại niken hoặc bằng công nghệ lithium-ion thay vì axit-chì.

Những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc, bảo dưỡng xe cho biết thêm, tại Mỹ, bộ pin lắp đặt trên các dòng xe hybrid thường được bọc trong một lớp vỏ kim loại kín. Lớp vỏ này thường được phủ bằng thảm, có tác dụng cách điện và chống khả năng ăn mòn do dính nước. Bên cạnh đó, đa số hệ thống pin đều được đặt ở phía sau của ghế sau và thường không gần vị trí dễ bị nước bắn vào khi đi xe lăn bánh.

Ngay từ nhỏ chúng ta thường được dạy rằng, điện và nước tiếp xúc với nhau rất nguy hiểm. Tuy nhiên việc chạy xe điện, thậm chí là sạc pin dưới trời mưa dông, sấm sét đều không hề nguy hiểm.

Bởi, lớp vỏ ô tô điện được làm từ kim loại có khả năng chống sét. Trường hợp không may xe bị trúng sét, dòng điện sẽ tuyền quanh xe và đi xuống đất.

Xe ôtô điện còn được trang bị bộ phận theo dõi điện áp, giúp nhận ra tình trạng quá tải nếu chiếc xe bị sét đánh và tự động bảo vệ pin.

Thêm vào đó, mọi thiết bị điện tử và hệ thống nguồn điện bên trong xe đều không được kết nối với bất kỳ bộ phận nào bên ngoài chiếc ôtô. Chưa hết, ôtô điện còn được trang bị bộ phận theo dõi điện áp, giúp nhận ra tình trạng quá tải nếu chiếc xe bị sét đánh và tự động bảo vệ pin, ngăn chặn các nguy cơ đứt mạch, dẫn đến cháy nổ.

Do vậy, hệ thống điện cũng như các thiết bị điện và người ngồi trong xe sẽ không bị ảnh hưởng nếu nhỡ may ôtô bị sét đánh. Song, cần lưu ý, để đảm bảo an toàn khi di chuyển trong trời mưa giông, sấm sét, người dùng cần đóng kín tất cả cửa xe để tránh tia sét không xâm nhập vào bên trong.