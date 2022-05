ORA Ballet Cat nhái Volkswagen Beetle giúp chị em ngày "đèn đỏ".

Hiện nay, ngày càng có nhiều chị em phụ nữ sở hữu và lái xế hộp. Tuy nhiên, số lượng những chiếc ô tô được thiết kế nhắm đến một nửa của thế giới lại khá ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới nhất trong số đó chính là mẫu ôtô điện đến từ Trung Quốc mang tên ORA Ballet Cat 2022 mới. Vào hôm 20/5 vốn được coi là ngày Lễ tình nhân của Trung Quốc vừa qua, hãng ORA đã chính thức công bố giá xe ORA Ballet Cat 2022. Theo đó, mẫu xe này có tổng cộng 4 phiên bản, mang tên Alice, Nutcracker, Sleeping Beauty và Swan Lake. Chỉ cần nhìn tên của 4 phiên bản này cũng có thể thấy đối tượng nhắm đến của ORA Ballet Cat chính là chị em phụ nữ. Giá tạm tính của mẫu ôtô điện này dao động từ 193.000 - 223.000 Nhân dân tệ (khoảng 675,5 - 780,5 triệu đồng). So với nhiều mẫu ôtô điện hiện đang bán tại Trung Quốc, ORA Ballet Cat không hẳn là rẻ. Bù lại, xe đi kèm khá nhiều trang bị thú vị nhằm lấy lòng chị em phụ nữ. Đáng chú ý nhất là chế độ có tên Warm Man Mode, được thiết kế để chị em phụ nữ dùng khi "tới tháng". Theo hãng ORA, trong những ngày "đèn đỏ", chị em thường cảm thấy lạnh và nhạy cảm hơn bình thường. Chế độ Warm Man Mode sẽ tăng nhiệt độ bên trong xe lên để "sưởi ấm cơ thể và tâm trí" của chị em. Người lái có thể bật chế độ này lên chỉ bằng một chạm. Ngoài ra, ORA Ballet Cat còn có một chế độ nữa là Wind And Wave, có tác dụng tự động chỉnh điều hòa, hệ thống đèn, cần gạt nước, đóng kín kính cửa sổ và tăng khoảng cách với phương tiện phía trước nếu hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng đang được kích hoạt khi xe chạy trong thời tiết xấu. Chế độ lái tiếp theo của mẫu ô tô Trung Quốc này là Lady Driving. Ở chế độ này, xe sẽ kích hoạt hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đỗ xe và lùi điều khiển bằng giọng nói nhằm giúp chị em phụ nữ lái xe dễ dàng hơn. Tiếp đến là ngăn đựng kính râm trên trần, ngăn đựng đồ trang điểm dưới bệ tì tay trung tâm và gương trang điểm cỡ lớn, đi kèm đèn LED. Hệ thống đèn này được thiết kế đặc biệt để chiếu sáng phần da của phụ nữ phương Đông, giúp họ trang điểm hoàn hảo hơn. Được áp dụng phong cách thiết kế cổ điển, Volkswagen Beetle mang trên mình nhiều chi tiết mạ crôm sáng bóng như thanh bảo vệ cản trước/cản sau, ốp gương ngoại thất, tay nắm cửa, nẹp trên cửa, viền cửa sổ và vành la-zăng. Tuy nhiên, khác với "con bọ" Beetle, mẫu xe Trung Quốc này lại có 4 cửa bên sườn thay vì 2. Bước vào bên trong ORA Ballet Cat, người lái sẽ tiếp tục bắt gặp sự kết hợp giữa 2 màu hồng phấn và trắng. Xe cũng có những chi tiết mạ crôm ở vô lăng, mặt táp-lô và cửa gió điều hòa. Sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình thông tin giải trí. Riêng bệ tì tay trung tâm được làm từ vật liệu giả pha lê và tích hợp sạc điện thoại thông minh không dây. Được định vị là xe hatchback 5 cửa, ORA Ballet Cat sở hữu chiều dài 4.401 mm, chiều rộng 1.880 mm, chiều cao 1.633 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Trong khi đó, trọng lượng của xe đạt mức 1.780 kg, gấp đôi so với Volkswagen Beetle. Sở dĩ ORA Ballet Cat nặng như vậy vì đây là ô tô điện. Mẫu xe này được trang bị mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 126 kW (khoảng 171 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Khi mua ORA Ballet Cat, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại pin. Đầu tiên là pin LFP 47,8 kWh và thứ hai là pin lithium-ion 59,1 kWh. Nhờ đó, xe có phạm vi di chuyển lần lượt là 401 km và 500 km sau khi sạc đầy pin đồng thời đạt vận tốc tối đa 155 km/h. Dự kiến, ORA Ballet Cat 2022 chạy điện sẽ bắt đầu được giao cho khách từ tháng 6 năm nay. Video: Video: Chi tiết xe điện ORA Ballet Cat 2022 tại Trung Quốc.

