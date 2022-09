Nữ YouTuber Hậu Hoàng tậu "xế hộp" Peugeot 5008 bạc tỷ

Hậu Hoàng hay Hoàng Thúy Hậu là một YouTuber kiêm vũ công, nổi tiếng với những video "nhạc chế" của mình. Mới đây, cô gái sinh năm 1995 này đã gây bất ngờ khi sắm chiếc ôtô tiền tỷ mang thương hiệu Peugeot 5008 thế hệ mới. Sau khi nhận xe, Hậu Hoàng đã đăng ảnh chiếc xe mới của mình lên trang cá nhân. Rất nhiều bạn bè, người thân và người hâm mộ đã gửi những lời chúc mừng tới YouTuber trẻ tuổi này. Hiện chưa rõ chiếc Peugeot 5008 của Hậu Hoàng thuộc phiên bản nào. Trong khi đó, tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ C này có 2 phiên bản là AL và GT. Giá xe Peugeot 5008 2022 tương ứng của 2 phiên bản này là 1,219 tỷ đồng và 1,319 tỷ đồng. Được lắp ráp trong nước, Peugeot 5008 phiên bản nâng cấp đã ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm ngoái. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu SUV cỡ C này có một số thay đổi về thiết kế như lưới tản nhiệt không viền kiểu mới đi kèm các thanh nan nhỏ nằm ngang và mở rộng sang 2 bên tạo hiệu ứng 3D. Thêm vào đó là đèn pha LED có tạo hình liền khối và góc cạnh hơn trước. Ngoài ra, đèn pha còn tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống cản trước, gợi liên tưởng đến nanh sư tử. Ngay cả vành la-zăng của Peugeot 5008 2022 cũng đã được làm mới thiết kế. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành 18 inch hoặc 19 inch. Bên trong Peugeot 5008 2022 là không gian nội thất tạo cảm giác sang trọng và hiện đại nhờ thiết kế i-Cockpit cũng như ghế bọc da Claudia. Ở bản GT, táp-lô và tappi cửa còn được bọc bằng chất liệu Alcantara như xe thể thao. Tiếp đến là trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Focal 10 loa,... Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát chất lượng không khí, sạc điện thoại thông minh không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện/nhớ vị trí, ghế trước có sưởi/massage, 2 hàng ghế sau có thể gập gọn và hàng ghế thứ 3 có thể tháo rời. Chưa hết, mẫu SUV cỡ C này còn có nhiều trang bị an toàn như 6 túi khí, 12 cảm biến xung quanh xe và camera sau 180 độ giả lập 2 bên. Bên cạnh đó là gói an toàn nâng cao (ADAS) bao gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ và cảnh báo khi người lái tập trung. "Trái tim" của Peugeot 5008 2022 là động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, xe còn có thêm chế độ lái thể thao và tùy chọn địa hình. Video: YouTuber Hậu Hoàng tậu Peugeot 5008.

