Nữ 9X Cần Thơ "đập hộp" Vespa 946 Christian Dior hơn 1 tỷ đồng

Mới đây, một cô gái 9x ở Cần Thơ đã chơi lớn “tậu” về cho mình mẫu xe tay ga bản giới hạn Vespa 946 Christian Dior đặc biệt. Số tiền cụ thể mà người này bỏ ra để sở hữu chiếc xe chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ có giá không dưới 1 tỷ đồng (đắt hơn nhiều so với mức giá từng bán ra chính hãng). Mức giá xe Vespa 946 Christian Dior đủ để người dùng Việt sở hữu những mẫu xe ôtô 4 bánh như VinFast Fadil, VinFast VF e34, Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios, Kia Seltos, Hyundai Kona, Ford EcoSport hay Hyundai Elantra... thậm chí cả sedan hạng D Toyota Camry mới. Cô gái trẻ ở Cần Thơ này cũng chính là người từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi mua liền 3 chiếc xe màu trắng trong 1 ngày gồm; Hyundai Accent, Mercedes-Benz S450L Luxury bản cũ và cuối cùng là siêu xe McLaren GT độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Về thiết kế, mẫu xe ga Vespa 946 Christian Dior không có khác biệt so với các phiên bản trước, vẫn là đường nét “ong bầu” đặc trưng, pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại. Phần đầu xe vẫn xuất hiện cụm đèn đặc trưng của dòng xe 946 với đèn pha LED, trong khi đèn xi nhan được đưa xuống hai bên yếm. Điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất và cũng ấn tượng nhất trên Vespa 946 Christian Dior đến từ màu sơn và các phụ kiện đi kèm. Chiếc xe được khoác trên mình lớp “áo” màu trắng nhẹ nhàng kết hợp với các điểm nhấn màu vàng đồng và họa tiết trang trí đặc trưng của thương hiệu thời trang Pháp. Cụ thể, phần yên của Vespa 946 Christian Dior được bọc da màu xanh đen nửa trên trong khi nửa dưới là lớp vải với họa tiết logo Dior. Chưa dừng lại ở đó, trên ốp bên phải của xe còn có cả dòng chữ Christian Dior còn phía đối diện có thể được thiết kế theo ý muốn khách hàng. Các chi tiết được sơn màu vàng đồng trên Vespa 946 Christian Dior gồm giá hàng kiêm tay dắt, giá đỡ gương, ốp viền nút bấm…, khung xe liền khối bằng thép với các bộ phận bằng nhôm như vành, tay lái, hông xe, chắn bùn trước, giá đỡ gương, móc treo và giá đỡ yên. Xe được trang bị cặp vành kích thước 12 inch. Vespa 946 Christian Dior được trang bị động cơ có dung tích 125 cc, 3 van, làm mát bằng không khí, sản sinh ra công suất tối đa 11,4 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 7.750 vòng/phút. Các tính năng an toàn trên Vespa 946 Christian Dior có phanh ABS và hệ thống chống trượt ASR. Đúng như tên gọi, Vespa 946 Christian Dior là sản phẩm hợp tác giữa thương hiệu Vespa và hãng thời trang nổi tiếng Christian Dior. Đặc biệt, phiên bản 2021 của mẫu xe này chính là sản phẩm kỷ niệm 75 năm thành lập của cả 2 thương hiệu lừng danh thế giới ở 2 lĩnh vực khác nhau. Đầu năm 2021, Vespa 946 Christian Dior được giới thiệu và nhận đặt hàng tại Việt Nam với số lượng giới hạn. Cách đây khoảng 1 tuần, những chiếc xe đầu tiên đã được bàn giao tới khách hàng đặt mua từ trước. Được biết, lô hàng đầu tiên về nước có khoảng 30 chiếc và gần như đều đã có chủ. Tại thời đặt cọc, xe có giá bán chính hãng từ 600 - 700 triệu đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Vespa 946 Christian Dior tại Việt Nam.

Mới đây, một cô gái 9x ở Cần Thơ đã chơi lớn “tậu” về cho mình mẫu xe tay ga bản giới hạn Vespa 946 Christian Dior đặc biệt. Số tiền cụ thể mà người này bỏ ra để sở hữu chiếc xe chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ có giá không dưới 1 tỷ đồng (đắt hơn nhiều so với mức giá từng bán ra chính hãng). Mức giá xe Vespa 946 Christian Dior đủ để người dùng Việt sở hữu những mẫu xe ôtô 4 bánh như VinFast Fadil, VinFast VF e34, Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios, Kia Seltos, Hyundai Kona, Ford EcoSport hay Hyundai Elantra... thậm chí cả sedan hạng D Toyota Camry mới. Cô gái trẻ ở Cần Thơ này cũng chính là người từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi mua liền 3 chiếc xe màu trắng trong 1 ngày gồm; Hyundai Accent, Mercedes-Benz S450L Luxury bản cũ và cuối cùng là siêu xe McLaren GT độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Về thiết kế, mẫu xe ga Vespa 946 Christian Dior không có khác biệt so với các phiên bản trước, vẫn là đường nét “ong bầu” đặc trưng, pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại. Phần đầu xe vẫn xuất hiện cụm đèn đặc trưng của dòng xe 946 với đèn pha LED, trong khi đèn xi nhan được đưa xuống hai bên yếm. Điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất và cũng ấn tượng nhất trên Vespa 946 Christian Dior đến từ màu sơn và các phụ kiện đi kèm. Chiếc xe được khoác trên mình lớp “áo” màu trắng nhẹ nhàng kết hợp với các điểm nhấn màu vàng đồng và họa tiết trang trí đặc trưng của thương hiệu thời trang Pháp. Cụ thể, phần yên của Vespa 946 Christian Dior được bọc da màu xanh đen nửa trên trong khi nửa dưới là lớp vải với họa tiết logo Dior. Chưa dừng lại ở đó, trên ốp bên phải của xe còn có cả dòng chữ Christian Dior còn phía đối diện có thể được thiết kế theo ý muốn khách hàng. Các chi tiết được sơn màu vàng đồng trên Vespa 946 Christian Dior gồm giá hàng kiêm tay dắt, giá đỡ gương, ốp viền nút bấm…, khung xe liền khối bằng thép với các bộ phận bằng nhôm như vành, tay lái, hông xe, chắn bùn trước, giá đỡ gương, móc treo và giá đỡ yên. Xe được trang bị cặp vành kích thước 12 inch. Vespa 946 Christian Dior được trang bị động cơ có dung tích 125 cc, 3 van, làm mát bằng không khí, sản sinh ra công suất tối đa 11,4 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 7.750 vòng/phút. Các tính năng an toàn trên Vespa 946 Christian Dior có phanh ABS và hệ thống chống trượt ASR. Đúng như tên gọi, Vespa 946 Christian Dior là sản phẩm hợp tác giữa thương hiệu Vespa và hãng thời trang nổi tiếng Christian Dior. Đặc biệt, phiên bản 2021 của mẫu xe này chính là sản phẩm kỷ niệm 75 năm thành lập của cả 2 thương hiệu lừng danh thế giới ở 2 lĩnh vực khác nhau. Đầu năm 2021, Vespa 946 Christian Dior được giới thiệu và nhận đặt hàng tại Việt Nam với số lượng giới hạn. Cách đây khoảng 1 tuần, những chiếc xe đầu tiên đã được bàn giao tới khách hàng đặt mua từ trước. Được biết, lô hàng đầu tiên về nước có khoảng 30 chiếc và gần như đều đã có chủ. Tại thời đặt cọc, xe có giá bán chính hãng từ 600 - 700 triệu đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Vespa 946 Christian Dior tại Việt Nam.