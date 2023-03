NTK Chương Tailor "tậu" Rolls-Royce Phantom hơn 20 tỷ bản kỷ niệm 100 năm

Nhà thiết kế thời trang Chương Tailor (tên thật Dương Văn Chương) được xem là ông trùm thời trang, người mang hoài bão đưa những bộ vest Việt sánh tầm quốc tế. Là một doanh nhân cũng như một tay chơi có hạng, Chương Tailor đã sở hữu nhiều chiếc xe sang đắt giá, trong đó có cả xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Tuy nhiên, tình yêu với thương hiệu xe siêu sang đến từ Anh quốc chưa dừng lại khi mới đây, ông đã bổ sung chiếc Rolls-Royce Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition hàng hiếm sản xuất giới hạn (bản kỷ niệm 100 năm) vào bộ sưu tập của mình. Rolls-Royce Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition vốn được sản xuất giới hạn đúng 100 chiếc trên toàn thế giới vào năm 2011. Trong số đó, chỉ có 2 chiếc về đến Việt Nam, và mức giá xe Rolls-Royce Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition 100th được chào bán khoảng 20 tỷ đồng. Chiếc Rolls-Royce Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition của doanh nhân Chương Tailor vừa tậu mang ngoại thất màu trắng ngọc trai. Trong khi đó, chiếc xe còn lại ở Việt Nam sở hữu ngoại thất màu đen. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VII này là phiên bản kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của biểu tượng “thiếu phụ bay” Spirit of Ecstasy. Dù đã trải qua 11 năm sử dụng nhưng chiếc xe Rolls-Royce Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition của nhà thiết kế Chương Tailor vẫn ở trong tình trạng còn rất mới. Chiếc Rolls-Royce Phantom này thuộc biến thể trục cơ sở ngắn SWB nên có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.842 x 1.990 x 1.638 mm cùng chiều dài cơ sở 3.570 mm. Điểm khác biệt lớn nhất của chiếc xe này với những chiếc Phantom khác chính là dòng chữ “Spirit of Ecstasy Centenary - 2011” được khắc chìm dưới chân biểu tượng Spirit of Ecstasy ở phần đầu xe. Chân logo cũng được chạy đèn chiếu sáng màu xanh tạo điểm nhấn. Ở hai bên sườn, xe được trang trí bằng đường coachline kẻ thủ công với logo “thiếu phụ bay” Spirit of Ecstasy đặc biệt dành riêng cho phiên bản này. Vì được phát triển dựa trên Rolls-Royce Phantom VII Series I nên xe vẫn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Halogen cùng bi-xenon thay vì đèn LED như Series II về sau này. Bên cạnh đó, xe còn được lắp bộ mâm 7 chấu đơn mạ crôm có kích thước 21 inch, phần ốp mâm ở giữa được khắc chữ “Spirit of Ecstasy Centenary 2011”. Nội thất xe được bọc hoàn toàn với chất liệu da màu nâu da bò cao cấp đầy tinh xảo và mềm mại, giúp đem tới cảm giác thư giãn cho người dùng. Xe sở hữu nội thất với 5 chỗ ngồi, lưng ghế giữa ở hàng ghế sau có thể lật xuống thành bệ tì tay. Sau 11 năm lăn bánh, chiếc xe mới chỉ vận hành tổng cộng khoảng 41.617 km. Các chi tiết trong khoang nội thất xe vẫn còn mới với bề mặt da căng bóng, không tì vết. Chiếc Rolls-Royce Phantom này được trang bị động cơ V12, dung tích 6.75L, có khả năng sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Với sức mạnh ấn tượng này, chiếc xe nặng 2,6 tấn có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 240 km/h và tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,9 giây. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition tại Việt Nam.

