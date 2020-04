Novitec ra mắt gói nâng cấp đặc biệt cho siêu xe McLaren Senna

Khác với những gói độ dành cho những chiếc hypercar mà Novitec Group ra mắt trước đây, gói nâng cấp cho siêu xe McLaren Senna được hãng độ Đức tập trung phát triển công suất của xe hơn là ngoại thất. Có lẽ một phần là do McLaren đã làm quá tốt khoản ngoại thất của xe với từng chi tiết được thiết kế để phù hợp với chức năng của chính chi tiết đó. Trên Senna, những chi tiết khí động học mà hãng siêu xe McLaren thiết kế có thể tạo ra lực ép đến 800 kg, cánh gió phía sau cũng có thể hoạt động ở chế độ giảm lực kéo khi xe hoạt động ở tốc độ cao. Mặt khác, có thể Novitec đã không muốn phá vỡ những đường nét thiết kế của xe bởi McLaren Senna vì đây là một chiếc siêu xe đắt tiền và có thể sẽ khiến nó trở nên xấu hơn sau quá trình đó. Đến với những nâng cấp mà Novitec dành cho mẫu xe này, hãng độ sẽ cung cấp một bộ mô-đun nâng cấp công suất dưới dạng “plug-and-play” (gắn và sử dụng) N-TRONIC. Sau khi được gắn lên Senna, bộ mô-đun nâng cấp này sẽ hoạt động cùng ECU của xe, điều chỉnh lại cấu biểu đồ hình động cơ cho thời gian đánh lửa, phun xăng, cũng như kiểm soát hệ thống tăng áp một cách điện tử. Bộ nâng cấp này sẽ giúp khối động cơ V8 tăng áp kép có công suất cực đại lên đến 902 mã lực ở vòng tua máy 7.100 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa ở mức ở mức 888 Nm tại vòng tua máy 6.300 vòng/phút. Sức mạnh mới mà Novitec dành cho mẫu xe này cao hơn 102 mã lực và 88 Nm mô-men xoắn so với McLaren Senna tiêu chuẩn. Với sức mạnh này, bản độ McLaren Senna sau khi qua tay Novitec chỉ tốn 2,7 giây để tăng tốc lên 100 km/h, nhanh hơn xe tiêu chuẩn 0,1 giây và đạt 200 km/h trong chỉ 6,5 giây, nhanh hơn 0,3 giây. Tốc độ tối đa của xe đạt được sẽ là 335 km/h, thấp hơn so với con số 341 km/h mà McLaren công bố trước đây. Hệ thống ống xả là chi tiết tiếp theo được Novitec nâng cấp. Giờ đây, khách hàng sẽ có được bộ ống xả được làm bằng kim loại siêu nhẹ Iconel, thường được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ cũng như xe đua Công thức 1. Bộ ống xả mới này sẽ giúp luồng khí thải của động cơ thoát ra một cách tự do hơn. Lớp phủ cách nhiệt mới cũng sẽ khiến cho khoang máy trở nên mát hơn trước. Ở đầu ra, ống xả mới của Novitec sẽ được thiết kế với hai ống lớn (giống trên Senna cho thị trường Mỹ và Ả-rập), đường kính 95 mm mỗi ống và có thể được hoàn thiện bằng nhiều loại vật liệu cũng như màu sắc sao cho hợp nhất với chiếc xe của khách hàng. Bộ mâm là nâng cấp ngoại thất duy nhất của Novitec dành cho Senna. Bộ mâm này vẫn sẽ được hợp tác phát triển với Vossen. Với tên mã MC3, mâm xe mới sẽ có kích thước 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau, sở hữu thiết kế đa chấu kép đẹp mắt. Đi kèm với nó là bộ lốp Pirelli P Zeron có kích thước 255/30 ZR 20 ở bánh trước và 325/25 ZR 21 ở bánh sau. Khách hàng có thể tùy chọn đến 72 màu sơn khác nhau cho bộ mâm này cũng như mua lẻ, không kèm theo gói độ. Cuối cùng, Novitec cho biết họ cũng sẽ rất sẵn lòng bọc lại da nội thất cũng như thay thế sợi carbon ốp trang trí nếu khách hàng ngỏ ý. Mức giá xe McLaren Senna độ hiện chưa được công bố chi tiết. Video: Siêu xe Mclaren Senna mạnh mẽ hơn nhờ Novitec.

