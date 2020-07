Nissan X-Trail Tuned by Impul mới từ 755 triệu đồng tại Malaysia

Mẫu xe Nissan X-Trail Tuned by Impul mới (tạm gọi Impul X-Trail) lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2019 và hiện tại đã được mang về thị trường Malaysia. Mẫu xe SUV 5+2 Impul X-Trail được xây dựng dựa trên thế hệ thứ 3 của Nissan X-Trail. Sự khác biệt của Nissan X-Trail Impul 2021 mới đến từ gói nâng cấp khí động học bằng bộ bodykit bắt mắt bao gồm cản trước/sau và ốp sườn thể thao. Bộ mặt của xe gây chú ý bởi cụm lưới tản nhiệt được sơn đen bóng. Ngoài ra, cánh lướt gió phía sau xe cũng được mở rộng hơn và được sơn đem, đem lại cái nhìn mạnh mẽ và thể thao hơn. Impul X-Trail được trang bị bộ mâm xe Aura SX-50 kích thước 18 inch, được trang bị lốp Continental ContiMaxContact MC6 có kích thước 235/55. Mẫu xe Nissan X-Trail vốn có cấu trúc unibody, không sinh ra để phục vụ việc off-road, tuy nhiên gói trang bị Impul cũng đã nâng cấp hệ thống treo trên chiếc xe bằng bộ lò xo thể thao Impul Sports Spring để cải thiện phản ứng xử lý với mặt đường. Tiến vào bên trong nội thất, khách hàng sẽ tìm thấy trang bị ghế bọc da Maroon Nappa mới. Nhờ đó, khoang cabin của X-Trail 2019 trở nên sang trọng và hấp dẫn hơn rất nhiều. Gói trang bị Impul có mức giá khoảng 59 triệu tại Malaysia và sẽ được cung cấp cho các phiên bản hiện hành: 2.0L Hybrid, 2.5L 4WD, 2.0L 2WD MID và 2.0L 2WD. Mức giá Nissan X-Trail Tuned by Impul lăn bánh (không tính phí bảo hiểm) của các phiên bản sẽ là: Nissan X-Trail 2.0L 2WD: khoảng 755 triệu; Nissan X-Trail 2.0L 2WD MID: khoảng 855 triệu; Nissan X-Trail 2.5L 4WD: khoảng 853 triệu; Nissan X-Trail 2.0L hybrid: khoảng 911 triệu Bộ kit Impul cho Nissan X-Trail sẽ được trang bị tại nhà máy và được bảo hành 5 năm không giới hạn số km. Trong khi đó, các phụ kiện và trang bị đi kèm sẽ được hỗ trợ bảo hành 3 năm hoặc 100,000km. Ngoài ra, những chủ sở hữu X-Trail quan tâm đến gói Impul có thể tùy chọn các trang bị riêng lẻ với mức giá được công bố như sau: Bộ Impul Aerokit (cản trước và phía sau, và ốp hông): khoảng 30 triệu; Mâm xe Aura SX-50 18 inch của Impul (bộ bốn): khoảng 31 triệu; Lốp Continental ContiMaxContact MC6 (235/55 R18, bộ bốn): khoảng 15 triệu; Lò xo thể thao Impul: khoảng 5,9 triệu; Cánh lướt gió: khoảng 4,3 triệu; Lưới tản nhiệt màu đen bóng: khoảng 3,7 triệu; Nissan X-Trail Tuned sẽ xuất hiện tại các showroom nhất định của Nissan từ ngày 18 tháng 7. Video: Ra mắt Nissan X-Trail Tuned by Impul thế hệ mới.

