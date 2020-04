Nissan X-Trail 2021 mới sắp ra mắt có gì hay?

Thế hệ thứ 3 của mẫu crossover cỡ C Nissan X-Trail đã có mặt trên thị trường từ năm 2013 đến nay. Do đó, đã đến lúc mẫu xe này bước sang thế hệ thứ 4. Hình ảnh rò rỉ từ tài liệu đăng ký bản quyền thương hiệu của hãng Nissan tại Brazil đã phần nào hé lộ điều này. Qua hình ảnh này, có thể thấy Nissan X-Trail 2021 mới được bổ sung thiết kế đầu xe mượt mà hơn với lưới tản nhiệt V-Motion nổi bật hơn. Ngoài ra, xe còn có 2 khe gió nằm dọc và hốc gió trung tâm cỡ lớn trên cản trước. Những hình ảnh này không cho thấy rõ nhưng có vẻ như Nissan X-Trail 2021 sẽ được trang bị đèn xi-nhan nằm trên cùng, rồi mới đến dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, cụm đèn pha được đặt dưới cùng, trên 2 khe gió. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ thấy thân vỏ góc cạnh hơn, đường dập gân hất dần lên ở phía sau, nóc được thiết kế mượt mà và cột D quen thuộc. Trên đuôi xe có cụm đèn hậu mới cùng cánh gió mui và cửa cốp sau thay đổi thiết kế. Cửa kính sau có vẻ nhỏ hơn trước và dưới cản sau được bổ sung tấm ốp bảo vệ gầm. Bước vào bên trong Nissan X-Trail 2021, người lái được chào đón bằng không gian nội thất nâng cấp với chất lượng cao cấp hơn và công nghệ hiện đại. Trước mặt người lái là vô lăng đáy phẳng thể thao và bảng đồng hồ kỹ thuật số mới. Trên mặt táp-lô của mẫu crossover cỡ C này có màn hình thông tin giải trí cỡ lớn hơn và nằm độc lập. Tiếp đến là các phím chức năng chất lượng cao hơn, cần số có thiết kế tối giản, màn hình chỉnh điều hòa và núm xoay chọn chế độ lái. Theo một số nguồn tin, Nissan X-Trail 2021 sẽ có ít nhất 5 chế độ lái, bao gồm cả Snow, Off-road và Street. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Nissan X-Trail thế hệ mới. Nhiều khả năng mẫu crossover cỡ C này sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít, tạo ra công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 244 Nm tương tự Nissan Altima thế hệ mới. Dự kiến, Nissan X-Trail 2021 sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay. Tại một số thị trường, mẫu xe này sẽ được gọi bằng cái tên Nissan Rogue. Video: Chi tiết crossover cỡ C Nissan X-Trail thế hệ mới.

