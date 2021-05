Nissan Sunny và Juke 2021 "giá mềm" rục rịch chào hàng khách Việt

Theo thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ, hai mẫu xe Nissan Sunny và Juke 2021 mới đây vừa được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Như vậy, thời gian ra mắt thị trường trong nước của bộ đôi này sắp đến gần và có thể diễn ra ngay trong quý III năm nay. Nissan Sunny 2021 mới, hay còn gọi là Almera ở một số thị trường sở hữu rất nhiều thay đổi như thiết kế nội, ngoại thất và trang bị đi kèm. Ở phần ngoại hình, mẫu xe này mang thiết kế hiện đại và đầy ấn tượng, khác hẳn so với vẻ hiền lành và mềm mại vốn có trên các dòng xe Nissan. Một số điểm nhấn ở ngoại thất của xe bao gồm mặt ca-lăng V-Motion đặc trưng cùng đường viền chrome sáng bóng, cụm đèn chiếu sáng trung tâm dạng Led với dải đèn định vị ban ngày hình móc câu ấn tượng. Tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, Nissan Sunny 2021 sử dụng động cơ tăng áp 1.0L, sản sinh ra công suất tối đa 100 mã lực và 152 Nm mô-men xoắn cực đại. Con số này lớn hơn đáng kể so với việc sử dụng động cơ 1.2L 3 xy-lanh, hút khí tự nhiên như phiên bản tiền nhiệm. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đối với Nissan Juke 2021 mới, mẫu xe này từng bị khai tử khỏi thị trường Việt Nam kể từ giai đoạn năm 2017 - 2018 vì lý do doanh số ế ẩm. Dù vậy, không thể phủ nhận việc mẫu CUV hạng B này vẫn có thể quay trở lại thị trường bằng một diện mạo hoàn toàn mới, hấp dẫn hơn. Nissan Juke 2021 có kích thước tổng thể DxRxC tương ứng 4.210 x 1.595 x 1.800 mm. Trên phiên bản mới, phong cách cá tính, lạ mắt và nổi bật vẫn là những điều mà Nissan Juke kế thừa rất tốt. Hơn thế, tất cả các chi tiết từ đèn chiếu trước/sau, đèn định vị, mâm xe hay những đường gân khoẻ khoắn ở ngoại thất đều được tái thiết kế, ngôn ngữ V-Motion bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo và thổi một luồng gió mới cho mẫu xe này. Về truyền động, Nissan Juke 2021 bán ra tại Việt Nam có thể sẽ sử dụng động cơ 3 xi-lanh 1.0l tăng áp, sản sinh công suất 115 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Video: Giới thiệu chi tiết Nissan Juke thế hệ mới.

Theo thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ, hai mẫu xe Nissan Sunny và Juke 2021 mới đây vừa được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Như vậy, thời gian ra mắt thị trường trong nước của bộ đôi này sắp đến gần và có thể diễn ra ngay trong quý III năm nay. Nissan Sunny 2021 mới, hay còn gọi là Almera ở một số thị trường sở hữu rất nhiều thay đổi như thiết kế nội, ngoại thất và trang bị đi kèm. Ở phần ngoại hình, mẫu xe này mang thiết kế hiện đại và đầy ấn tượng, khác hẳn so với vẻ hiền lành và mềm mại vốn có trên các dòng xe Nissan. Một số điểm nhấn ở ngoại thất của xe bao gồm mặt ca-lăng V-Motion đặc trưng cùng đường viền chrome sáng bóng, cụm đèn chiếu sáng trung tâm dạng Led với dải đèn định vị ban ngày hình móc câu ấn tượng. Tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, Nissan Sunny 2021 sử dụng động cơ tăng áp 1.0L, sản sinh ra công suất tối đa 100 mã lực và 152 Nm mô-men xoắn cực đại. Con số này lớn hơn đáng kể so với việc sử dụng động cơ 1.2L 3 xy-lanh, hút khí tự nhiên như phiên bản tiền nhiệm. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đối với Nissan Juke 2021 mới , mẫu xe này từng bị khai tử khỏi thị trường Việt Nam kể từ giai đoạn năm 2017 - 2018 vì lý do doanh số ế ẩm. Dù vậy, không thể phủ nhận việc mẫu CUV hạng B này vẫn có thể quay trở lại thị trường bằng một diện mạo hoàn toàn mới, hấp dẫn hơn. Nissan Juke 2021 có kích thước tổng thể DxRxC tương ứng 4.210 x 1.595 x 1.800 mm. Trên phiên bản mới, phong cách cá tính, lạ mắt và nổi bật vẫn là những điều mà Nissan Juke kế thừa rất tốt. Hơn thế, tất cả các chi tiết từ đèn chiếu trước/sau, đèn định vị, mâm xe hay những đường gân khoẻ khoắn ở ngoại thất đều được tái thiết kế, ngôn ngữ V-Motion bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo và thổi một luồng gió mới cho mẫu xe này. Về truyền động, Nissan Juke 2021 bán ra tại Việt Nam có thể sẽ sử dụng động cơ 3 xi-lanh 1.0l tăng áp, sản sinh công suất 115 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Video: Giới thiệu chi tiết Nissan Juke thế hệ mới.