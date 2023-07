Nissan Skyline GT-R R34 được Phan Công Khanh “cò xe” bán được 2,1 tỷ

Nói đến những mẫu xe Japanese Domestic Market (JDM) huyền thoại, chúng ta không thể nào bỏ qua được cái tên Nissan Skyline GT-R R34 hàng hiếm, đây là một trong các mẫu xe có giá bán tăng qua từng năm, chưa bao giờ là đồ chơi lỗi thời với các tay chơi xe thế giới từ người mê tốc độ, sưu tập. Khá may mắn là đã có 1 chiếc xe thể thao Nissan Skyline GT-R R34 xuất hiện tại dải đất hình chữ S, hiện chưa rõ chiếc xe này được nhập vào nước ta theo đường nào, có 1 số thông tin, xe được nhập từ Lào về Việt Nam, nguyên bản mang màu bạc nhưng nay đã được sơn màu đỏ. Dù thông tin trên chưa được phía bên nhập và bên mua xác nhận, nhưng mới đây, 1 tin tức nóng hổi liên quan đến chiếc xe thể thao Nissan Skyline GT-R R34 siêu hiếm tại Việt Nam đã được tiết lộ, theo đó giá xe Nissan Skyline GT-R R34 được xác nhận giao dịch lên đến 2,1 tỷ đồng. Có thể thấy, mức giá bán trên cao hơn nhiều so với các mẫu xe thể thao Ford Mustang hay Chevrolet Corvette đời 2015 trở lại đây, điều này cho thấy, độ hiếm và đắt đỏ của Nissan Skyline GT-R R34 ra sao, nhưng nếu so với 1 chiếc Nissan Skyline GT-R R34 cũng mang "quốc tịch" Lào được rao bán vào năm ngoái với giá trải nghiệm 5,8 tỷ đồng cho các đại gia Việt Nam, mức giá trên khá hợp lý. Chiếc xe thể thao Nissan Skyline GT-R R34 độc nhất Việt Nam lần cuối được nhìn thấy là xuất hiện trong showroom xe K-Super, do ông Phan Công Khanh làm chủ. Tuy nhiên, sau tay chơi này đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện không rõ chiếc xe Nissan Skyline GT-R R34 giờ ở đâu. Dòng xe thể thao Nissan Skyline GT-R R34 được sản xuất từ năm 1999 đến 2002, so với bản R33, Skyline GT-R R34 có một tính năng mới mẻ chính là là màn hình đa chức năng LCD 5,8 inch ở trung tâm bảng điều khiển, hiển thị các số liệu thống kê khác nhaucủa động cơ và xe như áp suất, bộ tăng áp, nhiệt độ dầu và nước... Ngoài ra, Nissan Skyline GT-R R34 ngắn hơn và mặt trước thiết kế lại thể thao hơn đời trước, các nắp van được sơn màu đỏ bóng (mã màu Cherry Red Effect Z24 hoặc X1020), trái ngược với màu đen ở các mẫu xe R33 hay R32. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp, hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó, giúp xe thể thao Nissan Skyline GT-R R34 tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250km/h. Sau R34, hãng xe Nissan sản xuất ra phiên bản R35 và rút gọn chỉ còn cái tên Nissan GT-R, hiện dòng này có trên 7 xe về nước, với điểm nhấn là sự góp mặt của Nissan GT-R Nismo phiên bản Special Edition, chỉ được hãng xe Nhật Bản giới hạn 300 chiếc trên toàn cầu. Video: Xem Cường đô la trải mghiệm Nissan GT-R R34 "NISMO".

