Nissan Skyline R33 chạy gần 30 năm tại Việt Nam, “hét giá” 3,3 tỷ

Mới đây, giới mê xe Japanese Domestic Market (JDM) đã khá xôn xao trước thông tin 1 chiếc xe thể thao hàng độc tại Việt Nam là Nissan Skyline bản R33 (tên mã R33, được sản xuất từ năm 1993-1998), đã được chủ nhân rao bán trên mạng xã hội với mức giá 3,3 tỷ đồng. Số tiền này rao bán chiếc Nissan Skyline R33 chạy hơn 25 năm này có thể dư sức sở hữu nhiều mẫu xe thể thao lướt đến mới như Ford Mustang, BMW Z4, Audi TT, Mercedes-Benz C300 AMG Coupe, và rất nhiều dòng xe khác. Người bán cho biết, chiếc xe Nissan Skyline R33 2 cửa của mình có giấy xịn (cavet chính chủ), là xe duy nhất tại Việt Nam và đã được độ rất nhiều đồ chơi. Chính vì thế, cái giá cho việc sưu tầm chiếc Nissan Skyline R33 siêu độc này không rẻ. Thậm chí không ít cư dân mạng còn cho rằng bị "ngáo giá". Skyline R33 được Nissan giới thiệu vào tháng 8/1993, tức nay đã tròn 30 năm ra đời, nhưng độ nổi tiếng của phiên bản này cho đến hôm nay chỉ đứng sau phiên bản R34, 1 trong những dòng xe Nissan có giá bán luôn tăng qua từng năm. Nói về Nissan Skyline R33, các dân chơi gói gọn trong 2 từ đẳng cấp, xe có sẵn trong cấu hình coupe và sedan, dù bản nào, Skyline R33 vẫn hút nhiều dân chơi xe đến giờ. Tại thời điểm ra mắt, R33 là chiếc xe Nissan Skyline an toàn nhất trong số các mẫu với xếp hạng tương ứng là 3,8 trên 5,5. Về chiếc xe Nissan Skyline R33 của dân chơi xe Sài thành đang được chào bán 3,3 tỷ đồng, ngoại thất xe được sơn màu vàng cùng với đó là nhiều chi tiết carbon, chủ nhân của xe đã khoác lên cho nó bộ áo của "trùm cuối" GT R, phiên bản xe mà bất cứ dân chơi xe JDM nào đều thèm muốn. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy toàn bộ mặt tiền của chiếc Nissan Skyline R33 đã thay đổi so với xe tiêu chuẩn từ cản trước, hốc gió và lưới tản nhiệt. Điểm nhấn phần đầu còn có việc nắp capô của xe được thay bằng chất liệu sợi carbon. Chưa hết, phần nắp khoang hành lý và 1 phần cánh gió đuôi độ của chiếc Nissan Skyline R33 đang được chào bán 3,3 tỷ đồng này cũng được thay bằng carbon. Xe còn vô nhiều món khác như 1 số đồ chơi Nismo, pô Nismo và ấn tượng còn phải kể đến là dàn chân với bộ mâm Enkie CN28 có kích thước 18 inch. Không chỉ độ nhiều món đồ cho ngoại thất, chủ nhân của chiếc xe thể thao 2 cửa Nissan Skyline R33 duy nhất tại Việt Nam còn thay đổi rất nhiều bên trong khoang lái cho xe, nhờ đó, giúp nội thất của chiếc Nissan Skyline R33 nhìn chiến hơn so với bản tiêu chuẩn. Đầu tiên là bộ ghế ngồi bằng sợi carbon Eddystar với trọng lượng chỉ 5 kg cho 1 ghế và dây đai an toàn 4 điểm Takata. Tiếp đến là vô lăng có thể tháo rời AMD, bộ pedal thể thao Nismo, 3 món này đã thể hiện độ ăn chơi cho chiếc xe này. Chưa hết, toàn bộ phần da của nội thất chiếc xe Nissan Skyline R33 còn được chủ xe bọc lại hoàn toàn với chất liệu da lộn kết hợp da thật. Cuối cùng là cần số Bride hay bao nắm phanh tay Momo. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu có được, chiếc xe thể thao Nissan Skyline R33 này chỉ thuộc phiên bản GTS-t gần thấp nhất trong dòng xe này. Vì thế, xe chỉ được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 lít, tăng áp, mang mã RB20DET, sản sinh ra công suất tối đa 212 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Độ nổi tiếng của bản này không được nhiều người biết đến, ngay đến cả Nissan cũng cảm thấy Nissan Skyline R33 GTS-t không mấy hấp dẫn nên nhanh chóng cho ra bản thay thế là Nissan Skyline R33 GTS-25t với việc xe được trang bị động cơ RB25DET lớn hơn và trang bị HICAS tiêu chuẩn trong tất cả các mẫu xe. Nhiều người đã khá choáng khi nghe mức giá rao bán chiếc xe thể thao Nissan Skyline R33 trong bài viết này lên đến 3,3 tỷ đồng, phải chăng chủ xe rất thích con số 3, khi mà phiên bản xe là 33, biển số cũng có đến 3 con số 3 xếp liền kề và giá bán là 3,3 tỷ đồng? Công bằng mà nói, khi bạn sở hữu 1 chiếc xe đẹp, hiếm có và trong thời điểm "vàng" của làng xe JDM tại Việt Nam khi có 1 doanh nhân sưu tập xe đang thu mua rất mạnh tay, việc tung ra chiếc Nissan Skyline R33 duy nhất trong nước là rất hợp lý, đúng thời điểm. Nhưng việc xe đã hết hạn đăng kiểm từ 2 năm trước, nhiều khả năng việc gia hạn lại cho chiếc xe này có thể sẽ rất khó khăn, liệu có ai dám mua. Thậm chí, khi có người bình luận "Năm 2023 xe toàn chạy trên facebook", chủ xe đã đáp trả lại "chứ đăng kiểm còn đâu mà chạy ngoài phố" khiến không ít người hoang mang... Video: Ngắm huyền thoại Nissan Skyline R33 trên đường phố.

