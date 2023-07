Nissan Skyline GT-R R34 cực hiếm của "cò siêu xe" Phan Công Khanh

Trước khi bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tay cò siêu xe Phan Công Khanh hay còn được biết đến với biệt danh Khanh "Supper" được cộng đồng mạng quan tâm vì còn khá trẻ, nhưng đã mở showroom bán siêu xe lớn nhất nhì tại Việt Nam. Đã có không ít siêu xe từ bình dân đến cao cấp, thậm chí là xe đua như McLaren Senna GTR đã được Phan Công Khanh nhập về phục vụ nhu cầu đam mê của bản thân, cũng như bán cho khách. Cách đây khoảng 3 tháng, showroom K-Supper (sau này đổi thương hiệu K-Super) đã bất ngờ có sự xuất hiện của mẫu xe Nissan Skyline GT-R R34. Nissan Skyline GT-R R34 của Phan Công Khanh là 1 huyền thoại mà bất cứ tay chơi nào cũng muốn sở hữu, dù giá bán hiện nay của xe không hề rẻ. Chính vì điều này, mà việc Khanh sở hữu 1 chiếc Nissan Skyline GT-R R34 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Trước đó, vào tháng 8/2022, cũng đã có 1 chiếc xe Nissan Skyline GT-R R34 hàng xịn lăn bánh trên đường phố Việt Nam, thông tin ban đầu là xe được nhập về Lào, sau đó đi bằng đường bộ qua cửa khẩu nước ta, dạo chơi Nghệ An vài ngày, rồi bất ngờ mất tích bí ẩn. Chiếc Nissan Skyline GT-R R34 này có màu bạc, vì thế, không ít người cho rằng, chiếc Nissan Skyline GT-R R34 của Khanh Supper chính là "quái vật" này đã được sơn lại thành màu đỏ, dù vậy, thông tin này đến nay chưa được kiểm chứng. Những hình ảnh do Khanh "Supper" chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy, chiếc xe Nissan Skyline GT-R R34 mang màu sơn đỏ của mình có lúc mang biển số của Nhật Bản, khi lại mang biển số Việt Nam, nên chưa rõ thực hư xe có lý lịch ra sao, có thể vì đây là 1 huyền thoại của dòng xe thể thao JDM, nên tay chơi này đã kiếm biển số Nhật Bản gắn vào cho xe khi trưng ở showroom. Nissan Skyline GT-R R34 được mệnh danh là chiếc xe thể thao hot nhất mọi thời đại không chỉ vì đây là dòng xe đặc biệt mà nó cũng khiến cho bất cứ tay chơi tốc độ nào mới trải nghiệm đều tìm đến, còn có các nhà sưu tầm thì luôn muốn giữ trong garage của mình một chiếc. Cụ thể, hình ảnh diễn viên quá cố Paul Walker gắn liền với chiếc Nissan Skyline GT-R R34 màu xanh trong bộ phim 2 Fast 2 Furious đã để lại những hình ảnh tốt đẹp cho chiếc xe thể thao Nhật Bản. Phiên bản Nissan Skyline GT-R R34 có một tính năng mới mẻ so với bản R33 chính là việc xe được trang bị màn hình đa chức năng LCD 5,8 inch ở trung tâm bảng điều khiển, hiển thị các số liệu thống kê khác nhau của động cơ như áp suất, bộ tăng áp, nhiệt độ dầu và nước... Dòng xe thể thao Nissan Skyline GT-R R34 được sản xuất cách đây hơn 20 năm và từng được mệnh danh siêu xe đường phố, xe sử dụng khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp kép, dung tích 2.6 lít, sản sinh công suất tối đa 276 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Sức mạnh của mẫu xe thể thao này sẽ đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó, Nissan Skyline GT-R R34 tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Video: Bắt gặp Huyền thoại Nissan GTR-R34 tại Việt Nam.

