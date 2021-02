Nissan Pathfinder 2022 trình làng, có cửa "đấu" Hyundai Palisade?

Mở đầu năm mới 2021, hãng Nissan quyết định vén màn thế hệ thứ 5 của dòng SUV cỡ trung Pathfinder tại thị trường Mỹ. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe SUV Nissan Pathfinder 2022 được phát triển dựa trên phiên bản cải tiến của cơ sở gầm bệ cũ với chiều dài 5.004 mm, rộng 1.979 mm, cao 1.778 mm và chiều dài cơ sở 2.901 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe này ngắn hơn 38 mm, rộng hơn 13 mm và thấp hơn 13 mm.



Bên ngoài, mẫu SUV 3 hàng ghế đầu bảng của thương hiệu Nissan không còn giữ lại thiết kế mượt mà như trước. Thay vào đó, Nissan Pathfinder 2022 mới được áp dụng phong cách thiết kế giống những mẫu SUV dùng khung gầm sát-xi rời như Patrol và Armada. Sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Nissan, Pathfinder 2022 được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion cỡ lớn, cụm đèn pha hình chữ C độc đáo và chắn bùn trước/sau nổi bật, mang đến vẻ "cơ bắp" cho mẫu SUV này. Ngoài ra, chắn bùn trước/sau phồng lên còn tạo ra hình chữ "U" lạ mắt cho sườn xe.



Tiếp đến là cột C được sơn 2 màu với phần trên màu đen, tạo ra hiệu ứng nóc lơ lửng. Đây là lần đầu tiên Nissan Pathfinder được trang bị thiết kế nóc lơ lửng như thế này. Bên dưới là bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế 5 chấu kép.



Đằng sau Nissan Pathfinder 2022 xuất hiện cụm đèn hậu LED hình thang thanh mảnh, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa. Ngay bên dưới nẹp này là tem chữ nổi "Pathfinder" như dấu hiệu nhận biết cho mẫu SUV 7 chỗ nhà Nissan. Ngoài ra, hãng Nissan còn chuyển khu vực lắp biển số xuống cản sau, giữa tấm ốp gầm màu bạc.



Khi mua Nissan Pathfinder 2022, khách hàng Mỹ có thể chọn 1 trong 14 màu sơn ngoại thất, trong đó có 5 màu sơn phối 2 tông màu. Đỏ Scarlet Ember và xanh lục Obsidian Green Pearl là 2 màu sơn ngoại thất mới dành cho mẫu SUV 3 hàng ghế này.



Tương tự ngoại thất, nội thất của Nissan Pathfinder 2022 cũng được thiết kế theo phong cách rắn rỏi và góc cạnh. Nội thất sẽ được bọc bằng các chất liệu khác nhau như nỉ, da và da semi aniline khâu quả trám, tùy phiên bản. Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm của xe được thiết kế theo phong cách cây cầu, đi kèm cần số điện tử ngắn.



Khi bước vào bên trong Nissan Pathfinder 2022, người lái sẽ thấy những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch và màn hình cảm ứng của hệ thống thông tin giải trí NissanConnect, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto tiêu chuẩn.



Ở bản cao cấp, xe sẽ có màn hình cảm ứng 9 inch, kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay, hệ thống WiFi, hệ thống âm thanh Bose 13 loa, sạc điện thoại thông minh không dây Qi, hệ thống định vị và camera 360 độ với độ phân giải cao. Chưa hết, Nissan Pathfinder 2022 còn có màn hình thông tin kính lái HUD với kích thước 10,8 inch. Đây là lần đầu tiên dòng SUV này được trang bị màn hình HUD.



Đó là chưa kể đến hệ thống đèn viền trong nội thất mới. Không chỉ hiện đại hơn, nội thất của xe còn thực dụng hơn với sự xuất hiện của hàng ghế cuối có 3 chỗ ngồi. Nhờ đó, Pathfinder 2022 có cả phiên bản 8 chỗ. Ngoài ra, mẫu SUV này còn lần đầu tiên được trang bị 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa, đi kèm cụm điều khiển trung tâm có thể tháo ra mà không cần dùng đến dụng cụ. Trong khi đó, hàng ghế giữa với 3 ghế tiêu chuẩn của có thêm nút bấm EZ-Flex để gập và trượt ghế. Khi ghế không gập xuống, Nissan Pathfinder 2022 có khoang hành lý 470 lít.



Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu SUV này bao gồm kính lái cách âm, kính cửa sổ hàng ghế thứ 2 dày hơn, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước đủ tính năng sưởi/làm mát, sưởi ghế sau và điều hòa tự động 3 vùng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Nissan Pathfinder 2022 tại thị trường Mỹ là khối động cơ xăng V6, hút khí tự nhiên, dung tích 3.5L như cũ, tạo ra công suất tối đa 284 mã lực và mô-men xoắn cực đại 351 Nm.



Tuy nhiên, động cơ không kết hợp với hộp số Xtronic CVT như cũ mà đồng hành cùng hộp số tự động ZF 9 cấp. Thêm vào đó là hệ dẫn động 4 bánh Intelligent 4WD mới cùng các chế độ lái, bao gồm Standard, Sport, Eco, Snow, Sand, Mud/Rut và Tow. Theo hãng Nissan, mẫu xe này có thể kéo 2,7 tấn - tốt nhất trong phân khúc. Hiện giá xe Nissan Pathfinder 2022 vẫn chưa được công bố. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Highlander, Ford Explorer, Honda Pilot, Hyundai Palisade và Kia Telluride.

Video: Nissan Pathfinder 2022 thế hệ mới trình làng.





