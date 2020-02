Nissan GT-R R35 Liberty Walk phong cách Joker trên phố Mỹ

Đây không phải lần đầu tiên một chiếc xe thể thao hay siêu xe được độ theo phong cách Joker. Tuy nhiên đây có lẽ là bản độ siêu xe Nissan GT-R R35 ưng nhất và được lòng người xem nhất của Liberty Walk. Với những đường nét, màu sắc, chi tiết kết hợp với khung cảnh, ánh sáng đường phố New York, chiếc Nissan GT-R độ Liberty Walk trông như thể được chế tác riêng cho chính nhân vật mà nó được lấy cảm hứng. Bộ bodykit trên xe là gói Liberty Walk Classic gần như đã quá quen như chính bản thân chiếc Nissan GT-R R35. Điểm đáng chú ý là phần vòm bánh xe hầm hố kết hợp với các lỗ thông hơi lớn trên nắp capo. Ngoài ra cánh lướt gió to bản phía sau cũng là một chi tiết khiến chiếc Nissan GT-R độ trở nên độc đáo hơn. Bên cạnh đó, những dòng chữ như tiếng cười hay câu nói nổi tiếng “Why So Serious” của Joker cũng xuất hiện trên body xe. Với bản Nissan GT-R R35 độ Joker này, người hâm mộ cũng rất nôn nao với một bản độ phong cách Batman của Liberty Walk trong tương lai. Biết đâu được ?Nissan GT-R thế hệ R35 được trang bị hộp số ly hợp kép 6 cấp (auto-clutch manual) Aichi Kikai, động cơ đặt trước V6 tăng áp kép (twin-turbo; max 10,2 Psi) dung tích 3.8L (DOHC;24V) sinh công cực đại 480 mã lực tại 6400 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 588 Nm tại 3200 vòng/phút. Chiếc siêu xe mất 3,5s để tăng tốc từ 0 - 100km/h. Video: Ngắm siêu xe Nissan GT-R R35 của Jorker.

