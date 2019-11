Chi tiết Nissan GT-R R35 độ Wide body độc nhất Việt Nam

Chiếc Nissan GT-R R35 độ trong bài viết này là một ví dụ điển hình cho tay nghề của những người thợ Việt nam. Sở hữu một vẻ ngoài kế thừa những nét đẹp từ thế hệ trước, kết hợp với đó chính là những đường nét có phần hiện đại hơn, hợp thời. Đồng thời, giá thành sở hữu một chiếc xe thể thao Nissan GT-R R35 khá hợp lý. Chính vì thế mà R35 trở nên khá hấp dẫn với phần đông những người mê xe tịa nhiều nước trên thế giới. So với nguyên bản, chiếc xe đã được nâng cấp với những vè ốp hốc bánh xe với phần đinh tán, đem lại một vẻ đẹp khá mới lạ cho chiếc xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị phần cản trước được thiết kế lại thấp hơn so với nguyên bản cùng với phần lip ốp cản trước kéo dài ra phía trước. Thay cho màu trắng nguyên bản, chiếc GT-R đã được chủ nhân quyết định “khoác” lên mình bộ áo màu đen hầm hố. Kết hợp với lớp áo màu đen chính là những chi tiết bằng carbon như gương chiếu hậu, nắp capo hay thậm chí là cả phần cách gió nhỏ ở phần đuôi xe. Chiếc xe còn được trang bị bộ mâm AG F251 đa chấu được sơn màu vàng đồng nổi bật trên nền màu đen của xe. Bên cạnh đó, một trang bị đáng chú ý khác trên xe đó chính là hệ thống phanh đĩa hiệu suất cao đến từ thương hiệu Brembo danh tiếng với cùm phanh được sơn đỏ tạo điểm nhấn. Ngoài ra, với hệ thống ống xả độ với 4 họng xả to bản đến từ thương hiệu KSG, chiếc xe sở hữu âm thanh động cơ có phần “uy lực” hơn. Âm thanh phát ra từ hệ thống ống xả mới có phần trầm ấm nhưng lại cho thấy rõ sự mạnh mẽ đến từ khối động cơ và sẵn sàng trở nên dữ tợn hơn sau khi người lái đạp mạnh chân ga. Về nội thất, chiếc R35 sở hữu một khoang nội thất với 4 chỗ ngồi có phần khá “thoải mái” so với những chiếc xe cùng phần khúc. Màu đen chủ đạo của nội thất được kết hợp với những chi tiết màu bạc đã đem lại một cảm giác khá “thể thao” nhưng không kém phần tiện nghi cho những hành khách. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị hệ thống âm thành đến từ thương hiệu BOSE nổi tiếng, giúp đem lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách khi vận hành. Về động cơ, Nissan GT-R R35 cơ bản được trang bị khối động cơ V6 tăng áp kép, sản sinh công suất cực đại 478 mã lực và mô men xoắn đạt mức 588 Nm, xe chỉ mất 2,7 giây để tăng tốc từ 0-100 Km/h trước khi đạt tối độ tối đa là 317 Km/h. Đây là một trong số ít những chiếc Nissan GT-R R35 hàng hiếm tại Việt Nam. Hơn nữa, chiếc xe đã trở nên khá quen thuộc khi đã đồng hành cùng chủ nhân tham gia các buổi Offline Hội JDM Vietnam, bao gồm cả chuyến Offline tại Vũng Tàu diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua. Video: Ngắm Nissan GT-R độ khủng ở Sài Gòn.

Chiếc Nissan GT-R R35 độ trong bài viết này là một ví dụ điển hình cho tay nghề của những người thợ Việt nam. Sở hữu một vẻ ngoài kế thừa những nét đẹp từ thế hệ trước, kết hợp với đó chính là những đường nét có phần hiện đại hơn, hợp thời. Đồng thời, giá thành sở hữu một chiếc xe thể thao Nissan GT-R R35 khá hợp lý. Chính vì thế mà R35 trở nên khá hấp dẫn với phần đông những người mê xe tịa nhiều nước trên thế giới. So với nguyên bản, chiếc xe đã được nâng cấp với những vè ốp hốc bánh xe với phần đinh tán, đem lại một vẻ đẹp khá mới lạ cho chiếc xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị phần cản trước được thiết kế lại thấp hơn so với nguyên bản cùng với phần lip ốp cản trước kéo dài ra phía trước. Thay cho màu trắng nguyên bản, chiếc GT-R đã được chủ nhân quyết định “khoác” lên mình bộ áo màu đen hầm hố. Kết hợp với lớp áo màu đen chính là những chi tiết bằng carbon như gương chiếu hậu, nắp capo hay thậm chí là cả phần cách gió nhỏ ở phần đuôi xe. Chiếc xe còn được trang bị bộ mâm AG F251 đa chấu được sơn màu vàng đồng nổi bật trên nền màu đen của xe. Bên cạnh đó, một trang bị đáng chú ý khác trên xe đó chính là hệ thống phanh đĩa hiệu suất cao đến từ thương hiệu Brembo danh tiếng với cùm phanh được sơn đỏ tạo điểm nhấn. Ngoài ra, với hệ thống ống xả độ với 4 họng xả to bản đến từ thương hiệu KSG, chiếc xe sở hữu âm thanh động cơ có phần “uy lực” hơn. Âm thanh phát ra từ hệ thống ống xả mới có phần trầm ấm nhưng lại cho thấy rõ sự mạnh mẽ đến từ khối động cơ và sẵn sàng trở nên dữ tợn hơn sau khi người lái đạp mạnh chân ga. Về nội thất, chiếc R35 sở hữu một khoang nội thất với 4 chỗ ngồi có phần khá “thoải mái” so với những chiếc xe cùng phần khúc. Màu đen chủ đạo của nội thất được kết hợp với những chi tiết màu bạc đã đem lại một cảm giác khá “thể thao” nhưng không kém phần tiện nghi cho những hành khách. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị hệ thống âm thành đến từ thương hiệu BOSE nổi tiếng, giúp đem lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách khi vận hành. Về động cơ, Nissan GT-R R35 cơ bản được trang bị khối động cơ V6 tăng áp kép, sản sinh công suất cực đại 478 mã lực và mô men xoắn đạt mức 588 Nm, xe chỉ mất 2,7 giây để tăng tốc từ 0-100 Km/h trước khi đạt tối độ tối đa là 317 Km/h. Đây là một trong số ít những chiếc Nissan GT-R R35 hàng hiếm tại Việt Nam. Hơn nữa, chiếc xe đã trở nên khá quen thuộc khi đã đồng hành cùng chủ nhân tham gia các buổi Offline Hội JDM Vietnam, bao gồm cả chuyến Offline tại Vũng Tàu diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua. Video: Ngắm Nissan GT-R độ khủng ở Sài Gòn.