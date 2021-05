Nissan Ariya chạy 360km/lần xạc điện sắp về Việt Nam có gì?

Theo thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ, mẫu xe điện Nissan Ariya chạy điên vừa được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Như vậy, nếu sớm được bán ra trong thời gian tới, Nissan Ariya sẽ có rất nhiều lợi thế khi là cái tên tiên phong sử dụng hệ truyền động hoàn toàn bằng điện trong phân khúc CUV cỡ C tại thị trường trong nước. Nissan Ariya hoàn toàn mới được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Tokyo 2019 dưới dạng xe concept và bản thương mại sau đó trình làng hồi tháng 7/2020. Nissan Ariya được định vị là một mẫu crossover chạy điện cỡ trung (CUV-C). Mẫu xe này sở hữu phần diện mạo rất ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế V-Motion nâng cấp tạo nên cái nhìn trẻ trung và hiện đại. Ở phía trước, Ariya không có quá nhiều chi tiết thừa và đa phần đều được thiết kế sắc sảo, bộ lưới tản nhiệt hình chữ V cỡ lớn, cụm đèn LED thanh mảnh cùng cản dưới to bản khoẻ khoắn. Nissan Ariya có thông số kích thước chiều dài là 4.595 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm. Như vậy, chỉ tính iriêng chiều dài trục cơ sở, Nissan Ariya thậm chí còn lớn hơn so với "đàn anh" X-Trail. Là một mẫu crossover thuần điện nhưng kiểu dáng của Ariya lại mang hơi hướng SUV lai Coupe hoá với phần mui phía sau vát nhẹ xuống đuôi tạo cảm giác mềm mại hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, mâm xe trên Ariya cũng sẽ có kích thước cao nhất tới 21 inch. Đối với đuôi xe, cụm đèn hậu được thiết kế dạng 1 thanh Led kéo dài xuyên suốt tuy đơn giản nhưng lại không hề kém phần nổi bật khi nhìn vào ban đêm. Giống như phần ngoại thất, không gian cabin của Nissan Ariya cũng mang tới cảm giác gọn gàng và chỉn chu nhờ phong cách thiết kế tối giản. Xe vẫn được trang bị các công nghệ hỗ trợ người lái và giải trí như hệ thống màn hình LCD cho cụm đồng hồ công-tơ-mét và màn hình giải trí, điều hoà tự động, cần số điện tử, nội thất bọc da cao cấp và đặc biệt là hệ thống lái bán tự động ProPilot mới. Ở nhiều thị trường quốc tế, Nissan Ariya 2022 chạy điện được bán ra với 5 tuỳ chọn về động cơ. Loại tiêu chuẩn là động cơ điện cho ra công suất 160 kW (215 mã lực), 300 Nm mô-men xoắn, đi kèm viên pin 65 kWh, hệ dẫn động cầu trước, phạm vi di chuyển 360 km với một lần sạc và thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,5 giây. Trên bản cao cấp, xe được trang bị động cơ điện với công suất 290 kW (389 mã lực), 600 Nm mô-men xoắn, đi kèm viên pin 90 kW và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, phạm vi di chuyển 400 km với một lần sạc đầy và thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h là 5,1 giây. Video: Ariya 2022 - Crossover điện chủ lực của Nissan.

Ariya 2022 | Crossover điện chủ lực của Nissan

