Nissan Ariya 2023 "đối thủ" VinFast VF7 chào hàng tại Đông Nam Á

Nissan Ariya 2023 mới là mẫu crossover thuần điện đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 7/2020. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mẫu xe này mới được đưa đến khu vực Đông Nam Á. Hiện Nissan Ariya đang được trưng bày tại triển lãm Ô tô Singapore 2023. Sự xuất hiện của mẫu xe SUV điện Nissan Ariya đã thu hút không ít sự chú ý vì mẫu ô tô điện này sở hữu thiết kế khá ấn tượng. Được định vị trong phân khúc crossover điện hạng trung, mẫu xe này nằm chung mâm với VinFast VF7 bán ở Việt Nam trong năm nay. Cụ thể, Nissan Ariya sở hữu chiều dài 4.595 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.655 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm. Nếu được bán ở Đông Nam Á trong thời gian tới, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Toyota bZ4X, Hyundai Ioniq 5 và Kia EV6. Được phát triển dựa trên mẫu xe concept IMx từng ra mắt trong triển lãm Tokyo 2017, Ariya là crossover thuần điện đầu tiên của thương hiệu Nissan. Đồng thời, Ariya cũng là niềm tự hào của hãng Nissan khi mẫu ô tô điện này từng được nhận danh hiệu "Xe có thiết kế đẹp nhất" tại giải thưởng Red Dot 2022. Điểm nhấn của Nissan Ariya nằm ở phần nóc dốc mượt mà về phía sau theo phong cách xe coupe. Phần nóc này được sơn màu đen, tạo sự tương phản cho thân xe. Tiếp đến là cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo với 20 bóng mỗi bên, đèn LED báo rẽ tuần tự, dải đèn LED định vị ban ngày hình boomerang, logo Nissan phát sáng cũng như khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe. Ngoài ra, Nissan Ariya còn được trang bị vành hợp kim màu xám với thiết kế khí động lực học, nẹp màu bạc chạy từ cột A đến cột C, ôm lấy phần nóc, 2 ăng ten vây cá và cụm đèn hậu mỏng nằm vắt ngang đuôi xe. Vành la-zăng của xe có đường kính 19 inch tiêu chuẩn và 20 inch tùy chọn. Trên Nissan Ariya còn có nhiều chi tiết được sơn màu đen bóng như lưới tản nhiệt đóng kín, cản trước/cản sau, ốp gương chiếu hậu, nẹp hốc bánh/sườn xe, các cột bên sườn và cánh gió mui. Tuy nhiên, khác với nhiều đối thủ, Nissan Ariya vẫn dùng tay nắm cửa thông thường thay vì loại nằm chìm vào thân xe. Tương tự ngoại thất, nội thất của Nissan Ariya cũng tạo ấn tượng tốt về mặt thị giác. Không gian bên trong mẫu xe này được thiết kế theo phong cách tối giản với vô lăng 2 chấu, vát đáy, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cùng có kích thước 12,3 inch. Đặc biệt, mẫu crossover thuần điện này còn được trang bị cửa gió điều hòa kéo dài và khu vực ốp gỗ liền lạc trên mặt táp-lô. Khu vực ốp gỗ này tích hợp bề mặt cảm ứng để người dùng chỉnh điều hòa của xe. Ở cụm điều khiển trung tâm, xe dùng cần số điện tử giống Nissan Kicks e-Power đang bán tại Việt Nam. Phía dưới cần số là khu vực ốp gỗ tích hợp sạc không dây và các nút cảm ứng để chọn chế độ lái, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời cũng như chế độ vận hành 1 bàn đạp e-Pedal. Những trang bị nội thất đáng chú ý khác của xe bao gồm ghế không trọng lượng Zero Gravity đặc trưng của Nissan, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, tính năng ra lệnh bằng giọng nói với câu lệnh "Hello Nissan" hoặc "Hey Nissan" và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Chưa hết, Nissan Ariya còn có cảm biến siêu âm ở 12 vị trí, hỗ trợ hệ thống lái bán tự động ProPilot 2.0. Bên cạnh đó là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo khi người lái buồn ngủ, camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động điều khiển từ xa, phanh khẩn cấp tự động, phanh tự động khi lùi và cảnh báo va chạm phía trước. Trong khi đó, thông số vận hành của Nissan Ariya sẽ thay đổi theo phiên bản. Cụ thể, xe có 4 phiên bản, bao gồm 2 phiên bản dẫn động 1 cầu 2WD và 2 phiên bản dẫn động 2 cầu 4WD. Phiên bản tiêu chuẩn là Standard Range 2WD sẽ sở hữu 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Với cụm pin 65 kWh, xe có thể chạy được 450 km sau khi sạc theo chu trình thử nghiệm WLTC. Thứ hai là phiên bản Long Range 2WD với 1 mô-tơ điện mạnh 242 mã lực và 300 Nm. Phiên bản này dùng pin 90 kWh và có thể chạy được 610 km sau 1 lần sạc đầy pin. Thứ nữa là phiên bản Standard Range 4WD với 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Phiên bản này được trang bị pin 65 kWh nên chạy 430 km sau khi sạc. Mạnh nhất là phiên bản Long Range 4WD với 2 mô-tơ điện mạnh 394 mã lực và 600 Nm. Cụm pin 90 kWh cho phép phiên bản này chạy được 580 km rồi mới hết pin. Dù ở phiên bản nào, xe cũng hỗ trợ sạc nhanh 130 kW. Đáng tiếc là hãng Nissan chưa có kế hoạch phân phối Ariya ở thị trường Đông Nam Á. Vào hồi tháng 5/2021, tại Việt Nam cũng từng xuất hiện tin đồn cho rằng Nissan Ariya sẽ được bán ở nước ta. Tin đồn này xuất phát từ việc Nissan Ariya được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, Nissan Việt Nam đã khẳng định chưa có kế hoạch phân phối mẫu xe điện này. Video: Chi tiết Nissan Ariya chạy điện hoàn toàn mới.

