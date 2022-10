Những món đồ chơi gần 3 tỷ trên xe Porsche 911 Carrera tai tiếng

Sáng ngày 21/10/2022, nhiều người dân khi đi qua tuyến đường Minh Khai, đoạn đường vòng dưới chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội đã chứng kiến một vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô và dẫn đến màn cãi nhau không đáng có ngay giữa đường. Trời thì đang mưa mà 2 anh ngồi trong ô tô lại "chửi" nhau xối xả khiến người đi xe máy cũng khó chịu, nhưng không ai rõ đầu đuôi câu chuyện nên chỉ lướt qua. Vài tiếng sau, vụ việc này đã được làm sáng tỏ khi 1 trong 2 chủ xe trong vụ va quẹt này chia sẻ video camera hành trình lên mạng xã hội. Trong đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h52 sáng cùng ngày, lái xe ô tô gắn camera hành trình đang đi thẳng thì bất ngờ chiếc xe thể thao Porsche 911 màu vàng từ ngõ 622 phố Minh Khai quẹo phải ra, sau đó "tạt đầu" và chặn đường ô tô này. Sau va chạm, 2 bên xuống xe giải quyết nhưng câu chuyện lại đi quá xa với những lời lớn tiếng. Tức mình, lái xe Porsche 911 vào khoang lái, thể hiện chất xe thể thao trứ danh của hãng xe Đức gần 6 thập kỷ qua với màn nẹt pô "rúng động" 1 góc phố Minh Khai. Sau đó là màn lùi xe rất dứt khoát và tăng tốc về trước mặc kệ đã xảy ra va quẹt với chiếc xe ô tô gắn camera hành trình. Vụ va chạm giao thông trên đã dẫn đến cuộc tranh cãi trên mạng xã hội và phần đông lên án cách điều khiển xe của chủ nhân chiếc Porsche 911 Carrera đời cũ. Thông tin chúng tôi có được, chiếc xe Porsche 911 Carrera này đã lên kha khá đồ chơi rất xịn xò và chủ xe phải chi ra gần 3 tỷ đồng để nâng cấp. Ban đầu, người này mua lại chiếc Porsche 911 Carrera với giá chỉ 5 tỷ đồng, tất nhiên đã bao gồm đồ chơi tùy chọn theo xe mà chủ trước lựa, sau đó, một danh sách dài các món đồ cần thay đã được anh lập ra như đèn pha và đèn hậu phong cách GT3, cùng với đó là cản va trước/sau, mâm lốp và 2/3 nội thất đã được thay mới hoàn toàn, giúp xe lột xác theo ý muốn của anh. Chi phí đắt nhất trong các món đồ chơi trên chiếc xe thể thao Porsche 911 Carrera đời cũ này là rạp hát đến từ bộ loa của Burmester có giá 250 triệu đồng. Và trong vụ việc trên, pô của xe to như thế là do chủ nhân đã chi ra hơn nửa tỷ đồng để lắp khẩu pháo của IPE theo phong cách xe đua F1. Gần đây, do lâu ngày sử dụng, chủ nhân của chiếc xe Porsche 911 Carrera cảm thấy cần nâng cấp thêm vài đồ chơi mới và hệ thống chiếu sáng xenon đã được lựa chọn, giúp đôi mắt của chiếc xe thể thao này sáng hơn. Sau cùng là việc trang bị mới cho chiếc xe thể thao mình yêu thích bộ vô lăng được bọc da Alcantara cho bắt mắt. Trước đó, chủ nhân còn cho lắp thêm dòng chữ Carrera GTS phía đuôi xe để phù hợp việc mặt đồng hồ xe đã được nâng cấp lên bản GTS. Đáng nói hơn, nhiều người từng dành lời khen cho sự chịu chơi, chịu chi với đam mê của một chủ nhân xe Porsche 911 Carrera ở Hà Nội nhưng cho đến sáng ngày 21/10, hành động trong vụ va chạm giao thông với một người điều khiển xe ô tô khác đã khiến tay chơi này mất điểm, thậm chí có người còn cho rằng anh có tiền nhưng thiếu tinh tế trong cách ứng xử khi tham gia giao thông. >>> Mời độc giả xem thêm video Công an Hà Nội xác minh vụ hai xe ô tô Mercedes Benz cùng biển số (Nguồn: THĐT)

