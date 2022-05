Những lỗi vi phạm mới khiến ôtô, xe máy bị tạm giữ ngay

Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định. Thời hạn này có thể tăng lên nhưng tối đa không quá 30 ngày (kể từ ngày tạm giữ) nếu có những tình tiết phức tạp, cần xác minh. Những trường hợp vi phạm dưới đây sẽ bị tạm giữ xe theo quy định. Đối với người điều khiển ôtô Căn cứ theo Điểm c, Khoản 6; Điểm a, Điểm c Khoản 8; Khoản 10 của Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Người điều khiển ôtô, các loại xe tương tự ôtô sẽ bị tạm giữ phương tiện nếu: - ''Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở''. - ''Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định''. - ''Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở''. Những vi phạm khi điều khiển ô tô bị tạm giữ ngay.

- ''Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ''.

- ''Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy''.

- ''Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ''.

- ''Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số)''.

- '''Điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)''.

- ''Điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng quy định''.

- ''Điều khiển xe không đủ hệ thống hãm hoặc có đủ hệ thống hãm nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật''.

- ''Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp''.

- ''Sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị tẩy xóa''.

- ''Điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)''.

- ''Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)''.

Đối với người điều khiển xe máy, xe môtô

Căn cứ theo Điểm b, Điểm c Khoản 6; Điểm c Khoản 7; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 8; Khoản 9 của Điều 6; Khoản 2 Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Người điều khiển xe máy, các loại xe tương tự xe gắn máy sẽ bị tạm giữ phương tiện nếu:

- ''Điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc''.

- ''Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở''.

- ''Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở''.

- ''Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe''.

- ''Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị''.

- ''Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh''.

- ''Điều khiển xe thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định''.

- ''Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở''.

- ''Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ''.

- ''Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy''.

- ''Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ''.

- ''Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng''.

- ''Sử dụng Giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp''.

- ''Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp''.

Khi bị tạm giữ phương tiện, bắt buộc phải lập biên bản nêu rõ số lượng, tình trạng của phương tiện, chữ ký của người đưa ra quyết định tạm giữ,... Trong thời gian bị tạm giữ thì chủ phương tiện phải chịu chi phí về lưu kho, phí bến bãi, bảo quản xe,...