Nhìn lại siêu xe Audi R8 V10 Plus của Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Trong làng giải trí tại Việt Nam, nói về độ chịu chơi không thể bỏ qua được cặp vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng khi là người đầu tiên trong giới showbiz bỏ ra hàng chục tỷ đồng để rước về garage chiếc siêu xe vạn người mê là Audi R8 V10 Plus chính hãng. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã nhanh chóng ''cả thèm chóng chán" khi bán lại chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus để quay trở về cuộc sống bình thường với các mẫu xe sang hay xe cổ. Thông tin chúng tôi có được, trước khi được Đông Nhi và Ông Cao Thắng mua về sử dụng, chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus chính hãng duy nhất Việt Nam từng được mang đi trưng bày nhiều nơi, được giới showbiz Việt "check in" trên mạng, ngoài ra, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh cũng từng có bộ ảnh ấn tượng về chiếc xe này. Sau khi được Đông Nhi và Ông Cao Thắng thanh lý, chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus lại xuất hiện trong showroom chính hãng và sau đó được 1 ông chủ công ty nhập khẩu tư nhân quận 5, TP.HCM mua về và nhanh chóng tìm thấy khách hàng mua. Sau khi trải qua nhiều đời chủ khác nhau, chiếc xe Audi R8 V10 Plus này hiện "yên bề gia thất" với chủ nhân sinh sống ở Đồng Nai. Có thể nói, Đông Nhi - Ông Cao Thắng từng đi tiên phong trong việc ca sĩ tậu siêu xe, không chỉ thế, cặp vợ chồng này còn chơi hẳn Audi R8 V10 Plus chính hãng duy nhất Việt Nam, điều mà các ca sĩ khác cũng ít khi làm, thường chọn mua siêu xe đã qua sử dụng. Audi R8 V10 Plus từng của Đông Nhi - Ông Cao Thắng được trang bị đèn Laser. "Trái tim" của xe là khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp S-tronic, động cơ giúp siêu xe Audi R8 phiên bản V10 Plus tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330km/h. Video: Nghe thử âm thanh của siêu xe Audi R8 V10 Plus khi tăng tốc.

