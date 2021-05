Audi R8 V10 Plus tại Sài thành, kết tinh của thời trang và tốc độ

Siêu xe Audi R8 đứng đầu bảng của thương hiệu "Bốn vòng tròn" nước Đức. Đối với phiên bản V10 Plus, đây là cái tên được rất nhiều đại gia trên thế giới và tại Việt Nam săn đón bởi khả năng vận hành đầy thuyết phục, uy lực và mạnh mẽ. Song hành với đó, vẻ đẹp hiện đại và thời trang cũng là yếu tố giúp mẫu xe này ghi đậm dấu ấn giữa một "biển siêu xe" ngày nay. Audi R8 V10 Plus 2016 là thế hệ thứ 2 của dòng xe R8 đình đám. Xét về tổng thể, Audi R8 V10 Plus không có sự thay đổi rõ rệt về kiểu dáng mà thay vào đó là những tinh chỉnh nhẹ đem đến sự mới mẻ và hiện đại hơn cho mẫu siêu xe. Ngoài ra, phần thân của Audi R8 V10 Plus còn được san sẻ nền tảng với "người anh em cùng cha khác mẹ" Lamborghini Huracan. Thay đổi đầu tiên dễ dàng nhận thấy nhất trên Audi R8 V10 Plus chính là cụm đèn chiếu sáng với công nghệ Full-Led cùng thiết kế góc cạnh và sắc sảo, mang đậm phong cách của Audi. Bên dưới cụm đèn là hốc hút gió cỡ lớn giúp tăng tính khí động học cho xe. Nắp ca-pô với 2 đường gân dập nổi khoẻ khoắn. Mặt ca-lăng cùng lưới tản nhiệt hình lục giác sơn xám cho cái nhìn dữ dằn hơn. Logo Quattro được gắn gọn gàng ở một bên. Bước sang phần hông xe sẽ thấy rõ kết cấu trên phiên bản cũ được giữ nguyên trên thế hệ thứ 2 này của R8. Màu sơn đỏ trên mẫu siêu xe này rất nổi bật bất kể đi vào ban ngày hay trời tối vì nước sơn có độ bóng rất cao và công nghệ sơn trên Audi R8 V10 Plus cũng có độ tán xạ ánh sáng tốt. Trên xe còn có rất nhiều chi tiết sử dụng vật liệu carbon như gương, ốp khe hút gió... Với cá nhân chiếc Audi R8 V10 Plus tại Việt Nam này, xe được trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen khá hầm hố, kích thước 20 inch. Ngoài ra, bộ kẹp phanh chính hiệu Audi sơn ghi xám tăng vẻ mạnh mẽ cho siêu xe. Đĩa phanh cũng có kích thước lớn và tương đương với một bộ mâm của một chiếc xe phổ thông. Siêu xe Audi R8 V10 Plus này đã được chủ nhân độ thêm bộ ống xả hiệu Capristo của Ý nhằm cho ra những âm thanh uy lực và phấn khích hơn. Được biết, giá bán của bộ ống xả này lên đến 200 triệu đồng, phần đuôi xe với thiết kế khá tương đồng phần đầu với khe hút gió sơn đen cùng các lưới dạng tổ ong được đặt gọn gàng ngay bên dưới cụm đèn hậu dạng Led. Cặp ống xả kép cùng các cánh gió gầm xe gia tăng vẻ nam tính cho mẫu xe có thiết kế đầy mềm mại này. Để đáp ứng "nhu cầu" cho chủ nhân, Audi trang bị trên R8 V10 Plus khối động cơ V10 dung tích 5.2 lít cho công suất được đẩy lên tới 602 mã lực tương đương với "người anh em" Lamborghini Huracan. Vì sở hữu một "trái tim" khoẻ mạnh như vậy, siêu xe này có thể tăng tốc nhanh hơn "người tiền nhiệm" 20%, từ 0-100 km/h chỉ với 2,9 giây. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu siêu xe Audi R8 thế hệ mới.

Siêu xe Audi R8 đứng đầu bảng của thương hiệu "Bốn vòng tròn" nước Đức. Đối với phiên bản V10 Plus, đây là cái tên được rất nhiều đại gia trên thế giới và tại Việt Nam săn đón bởi khả năng vận hành đầy thuyết phục, uy lực và mạnh mẽ. Song hành với đó, vẻ đẹp hiện đại và thời trang cũng là yếu tố giúp mẫu xe này ghi đậm dấu ấn giữa một "biển siêu xe" ngày nay. Audi R8 V10 Plus 2016 là thế hệ thứ 2 của dòng xe R8 đình đám. Xét về tổng thể, Audi R8 V10 Plus không có sự thay đổi rõ rệt về kiểu dáng mà thay vào đó là những tinh chỉnh nhẹ đem đến sự mới mẻ và hiện đại hơn cho mẫu siêu xe. Ngoài ra, phần thân của Audi R8 V10 Plus còn được san sẻ nền tảng với "người anh em cùng cha khác mẹ" Lamborghini Huracan. Thay đổi đầu tiên dễ dàng nhận thấy nhất trên Audi R8 V10 Plus chính là cụm đèn chiếu sáng với công nghệ Full-Led cùng thiết kế góc cạnh và sắc sảo, mang đậm phong cách của Audi. Bên dưới cụm đèn là hốc hút gió cỡ lớn giúp tăng tính khí động học cho xe. Nắp ca-pô với 2 đường gân dập nổi khoẻ khoắn. Mặt ca-lăng cùng lưới tản nhiệt hình lục giác sơn xám cho cái nhìn dữ dằn hơn. Logo Quattro được gắn gọn gàng ở một bên. Bước sang phần hông xe sẽ thấy rõ kết cấu trên phiên bản cũ được giữ nguyên trên thế hệ thứ 2 này của R8. Màu sơn đỏ trên mẫu siêu xe này rất nổi bật bất kể đi vào ban ngày hay trời tối vì nước sơn có độ bóng rất cao và công nghệ sơn trên Audi R8 V10 Plus cũng có độ tán xạ ánh sáng tốt. Trên xe còn có rất nhiều chi tiết sử dụng vật liệu carbon như gương, ốp khe hút gió... Với cá nhân chiếc Audi R8 V10 Plus tại Việt Nam này, xe được trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen khá hầm hố, kích thước 20 inch. Ngoài ra, bộ kẹp phanh chính hiệu Audi sơn ghi xám tăng vẻ mạnh mẽ cho siêu xe. Đĩa phanh cũng có kích thước lớn và tương đương với một bộ mâm của một chiếc xe phổ thông. Siêu xe Audi R8 V10 Plus này đã được chủ nhân độ thêm bộ ống xả hiệu Capristo của Ý nhằm cho ra những âm thanh uy lực và phấn khích hơn. Được biết, giá bán của bộ ống xả này lên đến 200 triệu đồng, phần đuôi xe với thiết kế khá tương đồng phần đầu với khe hút gió sơn đen cùng các lưới dạng tổ ong được đặt gọn gàng ngay bên dưới cụm đèn hậu dạng Led. Cặp ống xả kép cùng các cánh gió gầm xe gia tăng vẻ nam tính cho mẫu xe có thiết kế đầy mềm mại này. Để đáp ứng "nhu cầu" cho chủ nhân, Audi trang bị trên R8 V10 Plus khối động cơ V10 dung tích 5.2 lít cho công suất được đẩy lên tới 602 mã lực tương đương với "người anh em" Lamborghini Huracan. Vì sở hữu một "trái tim" khoẻ mạnh như vậy, siêu xe này có thể tăng tốc nhanh hơn "người tiền nhiệm" 20%, từ 0-100 km/h chỉ với 2,9 giây. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu siêu xe Audi R8 thế hệ mới.