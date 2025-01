Jaecoo J7 PHEV có thể lăn bánh tới 1.200km với 1 bình xăng

Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam sẽ tham gia vào phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh cùng các đối thủ động cơ truyền thống như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson… và các đối thủ có động cơ Hybrid như Toyota Corolla Cross, Honda CR-V, Haval H6… Theo thông tin từ nhà sản xuất, mẫu xe SUV Jaecoo J7 PHEV 2025 có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.500 x 1.842 x 1.747 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm. Thông số này sẽ nhỉnh hơn Toyota Corolla Cross nhưng nhỏ hơn so với các đối thủ cùng phân khúc C-SUV tại Việt Nam. Thiết kế Jaecoo J7 PHEV 2025 mới theo phong cách hiện đại, đậm chất SUV thể thao đa dụng với các đường nét vuông vức, nam tính. Cụm đèn pha có thiết kế LED Projector chia thành 2 tầng khá hợp thời. Trong khi nội thất thiết kế theo lối thực dụng, tinh giản các nút điều khiển và tối ưu không gian bên trong. Trung tâm bảng táp lô là màn hình cảm ứng 14,8 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm hệ thống âm thanh 8 loa. Trong khi sau vô lăng cũng là màn hình kỹ thuật số 10,25 inch. Điểm nổi bật nhất của Jaecoo J7 PHEV so với phân khúc ở hiện tại chính là khối động cơ Plug-in hybrid (hybrid cắm sạc) kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện, kết hợp cùng hộp số DHT giúp tối ưu hiệu suất vận hành và giảm tiêu hao nhiên liệu. Công nghệ Super Hybrid System (SHS) trên Jaecoo J7 PHEV sẽ tự động chuyển đổi giữa hai nguồn cung cấp sức mạnh tùy theo điều kiện vận hành, sử dụng động cơ điện ở tốc độ thấp và động cơ xăng khi cần tăng tốc hoặc di chuyển ở tốc độ cao. Ngoài ra, công nghệ SHS còn tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng phanh, giúp tăng thêm năng lượng cho pin và giảm tiêu thụ nhiên liệu. Với khối pin tích hợp, Jaecoo J7 PHEV có thể di chuyển quãng đường thuần điện lên đến 88 km. Trong khi vận hành ở chế độ Hybrid kết hợp động cơ xăng & điện, Jaecoo J7 PHEV có thể di chuyển lên đến 1.200 km với một bình nhiên liệu. Jaecoo J7 PHEV cũng được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS như cảnh báo tiền va chạm, tự động phanh tránh va chạm, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chuyển làn, camera toàn cảnh, điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng thông minh, 10 túi khí… Theo một số tư vấn bán hàng, Jaecoo J7 PHEV sẽ ra mắt vào ngày 15/1 tới đây với mức giá tạm tính khoảng 1 tỷ đồng. Video: Jaecoo J7 PHEV sắp bán tại Việt Nam có gì?

