Ngọc Trinh “diễn xiếc” trên môtô tiền tỷ bị phạt như thế nào?

Chiều 9/10, Công an TP Thủ Đức cho biết đơn vị này đã phối hợp Công an phường Thủ Thiêm lập biên bản phạt Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu/diễn viên, trú tại TP Thủ Đức), vì Ngọc Trinh vi phạm luật an toàn giao thông. Trước đó, mạng xã hội lan truyền các video Ngọc Trinh điều khiển môtô Ducati tiền tỷ, BMW trong tư thế tạo dáng nguy hiểm như quỳ, nằm trên yên; đứng một bên xe; buông hai tay khi lái... Các clip này do chính Ngọc Trinh và đội ngũ của mình đăng tải lên Instagram, TikTok. Người mẫu quê Trà Vinh cũng đăng hình ảnh bị thương do ngã xe khi "biểu diễn" trên xe PKL lên trang cá nhân. Sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng cho biết, đoạn đường Ngọc Trinh bỏ tay điều khiển môtô phân khối lớn là đường nội bộ, trên đường Trần Bạch Đằng (phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức). Do Ngọc Trinh bị thương, không thể đến trụ sở công an, nên tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) đã đến tận nhà người mẫu này để làm việc. Cô thừa nhận đầu tháng 10 đã nhiều ngày tập lái môtô phân khối lớn ở các tuyến đường vắng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Đội CSGT – Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh về hàng loạt lỗi vi phạm như: nằm trên yên điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, che biển số xe khi đang điều khiển phương tiện... Ngoài ra, đội CSGT – Công an TP Thủ Đức cũng tạm giữ hai phương tiện vi phạm là hai xe môtô phân khối lớn (PKL) biển kiểm soát (BKS) 59AA-001.51; 59AA-000.74 đều do Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh), SN 1989, trú ở TP Thủ Đức là chủ sở hữu. Video: Ngọc Trinh bỏ tay khi chạy xe môtô gây bức xúc (Nguồn THLA).

Chiều 9/10, Công an TP Thủ Đức cho biết đơn vị này đã phối hợp Công an phường Thủ Thiêm lập biên bản phạt Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu/diễn viên, trú tại TP Thủ Đức), vì Ngọc Trinh vi phạm luật an toàn giao thông. Trước đó, mạng xã hội lan truyền các video Ngọc Trinh điều khiển môtô Ducati tiền tỷ, BMW trong tư thế tạo dáng nguy hiểm như quỳ, nằm trên yên; đứng một bên xe; buông hai tay khi lái... Các clip này do chính Ngọc Trinh và đội ngũ của mình đăng tải lên Instagram, TikTok. Người mẫu quê Trà Vinh cũng đăng hình ảnh bị thương do ngã xe khi "biểu diễn" trên xe PKL lên trang cá nhân. Sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng cho biết, đoạn đường Ngọc Trinh bỏ tay điều khiển môtô phân khối lớn là đường nội bộ, trên đường Trần Bạch Đằng (phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức). Do Ngọc Trinh bị thương, không thể đến trụ sở công an, nên tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) đã đến tận nhà người mẫu này để làm việc. Cô thừa nhận đầu tháng 10 đã nhiều ngày tập lái môtô phân khối lớn ở các tuyến đường vắng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Đội CSGT – Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh về hàng loạt lỗi vi phạm như: nằm trên yên điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, che biển số xe khi đang điều khiển phương tiện... Ngoài ra, đội CSGT – Công an TP Thủ Đức cũng tạm giữ hai phương tiện vi phạm là hai xe môtô phân khối lớn (PKL) biển kiểm soát (BKS) 59AA-001.51; 59AA-000.74 đều do Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh), SN 1989, trú ở TP Thủ Đức là chủ sở hữu. Video: Ngọc Trinh bỏ tay khi chạy xe môtô gây bức xúc (Nguồn THLA).