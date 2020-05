Ngắm SUV hàng hiếm G-NIVA 2020 - xe Mercedes G-Class "lai" Lada

Cả hai mẫu xe Mercedes G-Class và Lada Niva (còn gọi là Lada 4x4) là 2 trong số những mẫu xe SUV off-road biểu tượng nhất của mọi thời đại. Nếu như Mercedes G-Class vốn nổi tiếng qua những bản độ hầm hố và cực đắt đỏ của các hãng độ như Brabus hay Mansory thì Lada 4x4 lại hằn sâu vào tiềm thức người dùng như một chiếc xe cổ điển, đơn giản nếu không muốn nói có phần bảo thủ trong thiết kế. Concept thú vị mang cái tên G-NIVA 2020 mới cho thấy khi kết hợp lại 2 mẫu xe này hoàn toàn có thể bù trừ lẫn nhau trong thiết kế. Nhìn chung, ngoại hình của concept SUV này gợi liên tưởng nhiều đến một mẫu xe chạy điện hơn là một chiếc xe động cơ đốt trong thông thường. Điều này xuất phát từ ngoại hình bóng bẩy và nhỏ gọn, tròn trịa hơn so với những đường nét gai góc của G-Class và thô kệch của Lada 4x4. Chiếc xe lai giữa hãng xe Đức và Nga có vẻ ngoài bề thế hơn so với 2 mẫu xe nó lấy cảm hứng với ốp vòm bánh xe cơ bắp. Dàn chân của G-Niva sử dụng bộ mâm 5 chấu độc đáo. Đường nét của Mercedes G-Class xuất hiện nhiều nhất ở mặt ca lăng xe. G-Niva 2020 được trang bị cản trước và lưới tản nhiệt có hình dạng và thiết kế tương tự như của Mercedes nhưng đèn pha tách đôi giống với Lada 4x4. Ngoài ra, G-Niva có mui xe tương tự G-Class với đèn báo rẽ nằm trên nắp cốp.



G-Niva 2020 hoàn toàn mới được Isaev thiết kế dựa trên kích thước của Lada 4x4 tiêu chuẩn. Nghĩa là trục cơ sở của chiếc xe nhỏ hơn so với một chiếc Mercedes G-Class thông thường. Do đó, độ thực dụng của mẫu xe này sẽ không bằng G-Class tuy nhiên nhờ trục cơ sở ngắn, khả năng vượt địa hình của nó sẽ được cải thiện hơn. Mặc dù khung xe có vẻ khá nhỏ cộng với trục cơ sở ngắn, trông không dài hơn chiếc Suzuki Jimny là bao nhưng G-Niva được trang bị tận bốn cửa, mặc dù hàng ghế sau nằm ngay phía trên cầu sau, hạn chế về không gian trên đầu. Điểm độc đáo nhất trên concept này đó là chiếc xe Đức-Nga có một cặp tấm kính thay cho mái nóc truyền thống có thể được gỡ bỏ, biến chiếc xe địa hình thành một biến thể mui trần lạ mắt. Ở phía sau, G-Niva gây thiện cảm bởi sự đơn giản có lẽ lấy từ Lada 4x4 với cặp đèn hậu đơn giản và ống xả nằm giữa. Bên trong cabin của G-Niva là sự pha trộn hài hòa giữa cũ và mới. Xe được trang bị một cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí lớn trong khi chiếc xe có lỗ thông gió hình vuông kiểu retro. Video: Ngắm G-NIVA 2020 - xe Mercedes G-Class "lai" Lada.

