Ngắm siêu xe McLaren 720S hơn 23 tỷ, màu độc tại Sài Gòn

Nổi bật với bộ cánh màu đỏ Memphis Red, siêu xe McLaren 720S Spider thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường. Ước tính để "rước" siêu phẩm này về tới Việt Nam, chủ xe đã phải tiêu tốn hơn 1 triệu USD (tương đương khoảng hơn 23 tỷ đồng). Mới đây, người dân Sài Gòn lại có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàng nhoáng của chiếc McLaren 720S Spider Memphis Red, về nước hồi tháng 6/2019, nhưng tới nay nước sơn trên thân xe của 720S Spider vẫn rất mượt mà, bóng loáng như mới. Điểm đặc biệt của chiếc McLaren 720S Spider mui trần này nằm ở việc xe được trang bị gói Performance với nhiều chi tiết làm từ sợi carbon như cản trước, hốc đèn pha, gương chiếu hậu, nắp khoang động cơ, hốc hút gió và cản sau..., khiến siêu xe mui trần trở nên ấn tượng và mạnh mẽ hơn so với nguyên bản. 720S Spider gần như không có khác biệt gì so với bản 720S Coupe, ngoại trừ phần mui cứng có thể thu vào, các cửa sổ sau chỉnh điện và các cột trụ mới. Trong đó, phần mui này có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 50 km/h, hơn hẳn 650 Spider (phạm vi 30 km/h) và cũng hoạt động êm ái gấp đôi so với Super Series mui trần thế hệ đầu tiên. "Trái tim" của McLaren 720S Spider là cỗ máy xăng tăng áp kép V8 4.0 lít sản sinh công suất 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 769Nm, đi kèm là hộp số tự động tuần tự 7 cấp giúp xe chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Tốc độ tối đa của xe đạt 325 km/h. Video: Xem Cường Đô la đánh giá siêu xe Mclaren 720s.

